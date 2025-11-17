Карантин на Закарпатті: у одному з найпопулярніших туристичних сіл виявили гепатит А

На Закарпатті виявили гепатит А - закрили ціле село

На Закарпатті виявили спалах вірусного гепатиту А. Карантинні обмеження запроваджені в селі Іза Хустського району - одному з найпопулярніших туристичних напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на генеральну директорку Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Вікторію Тимчик.

Інформаційна довідка: 

Гепатит А — це інфекція, яка легко передається через воду, харчові продукти, предмети побуту та при тісному контакті між людьми. У період спалаху ризики зростають у декілька разів.

Вікторія Тимчик дала поради, як не підхопити хворобу: 

  • ретельно мити руки з милом, особливо після вулиці та перед їжею;
  • вживати лише кип’ячену або воду в пляшках;
  • ретельно обробляти сирі овочі та фрукти;
  • не давати дітям їжу та напої поза домом;
  • стежити за будь-якими симптомами — слабкість, нудота, підвищення температури, біль у животі, потемніння сечі;
  • у разі їх появи — негайно звертатися до лікаря.

Лікарка додала, що фахівці працюють у посиленому режимі, проводять протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження. Водночас за її словами без відповідальної поведінки громади повністю локалізувати ситуацію неможливо.

Що кажуть в ОВА

У селі Іза наразі запроваджують додаткові протиепідемічні обмеження. Нові правила почнуть діяти з 19 листопада та триватимуть 60 днів або до окремого рішення комісії.

Рішення передбачає заборону роботи весільних залів, кафе й ресторанів, а також проведення масових заходів у Хусті та Ізі - зокрема ярмарків, свят і торгівлі продуктами.

Усі навчальні заклади в Ізі переходять на дистанційне навчання. У селі також призупинять руху автобусів, окрім транзитного проїзду.

"Основна мета – не допустити подальше поширення інфекції серед населення та туристів", – наголошують у Закарпатській ОВА.

Село Іза відоме як центр лозоплетіння і щороку приваблює туристів з усієї України та з-за кордону. Це вже другий випадок спалаху гепатиту А за останні шість місяців – навесні також запроваджували обмеження та тимчасово закривали школи та дитсадки.

Це погано. Де людям відпочивати?
17.11.2025 21:21 Відповісти
в Ізі не відпочивають. Туди їдуть купити вироби з лози від виробника
17.11.2025 22:41 Відповісти
тепер тцк туди не заїде...безпечне місце для небайдужих
18.11.2025 08:39 Відповісти
Карантин! Для всіх! На місяць!
За державний кошт....
"Он клюзів"
17.11.2025 21:24 Відповісти
 
 