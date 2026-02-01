Росіян косить віспа мавп: є підтверджені випадки

У Московській області Росії госпіталізували двох чоловіків із підозрою на рідкісну інфекцію — віспу мавп.

Про це пишуть тамтешні Телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тілі з'являється сип

Повідомляється, що в одного пацієнта вже підтвердили цей діагноз. Хворий звернувся до лікарів зі висипанням на обличчі та високою температурою до 39°C, вказував також на наявність ВІЛ-інфекції.

Ще один пацієнт спочатку сприйняв висип за застуду й обробляв його кремом від герпесу, але згодом температура піднялася до 40°C, і його госпіталізували.

Обидва чоловіки перебувають у окремих палатах Домодєдовської лікарні, а їхні помешкання дезінфікували.

Передача віспи мавп

Вірус віспи мавп є рідкісним і передається від інфікованої людини через тісний контакт із виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами. Інфекція також може поширюватися через статевий контакт та дотики до уражених ділянок шкіри.

За словами фахівців, раннє звернення до медиків і ізоляція пацієнтів є ключем до запобігання поширенню інфекції.

Медики наголошують, що ситуація знаходиться під контролем, а інші контакти пацієнтів встановлюють та обстежують. Епідеміологи проводять розслідування, аби з’ясувати джерело інфекції та можливі шляхи передачі.

