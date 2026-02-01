Росіян косить віспа мавп: є підтверджені випадки

У Росії виявили віспу мавп

У Московській області Росії госпіталізували двох чоловіків із підозрою на рідкісну інфекцію — віспу мавп.

На тілі з'являється сип

Повідомляється, що в одного пацієнта вже підтвердили цей діагноз. Хворий звернувся до лікарів зі висипанням на обличчі та високою температурою до 39°C, вказував також на наявність ВІЛ-інфекції. 

Ще один пацієнт спочатку сприйняв висип за застуду й обробляв його кремом від герпесу, але згодом температура піднялася до 40°C, і його госпіталізували.

Обидва чоловіки перебувають у окремих палатах Домодєдовської лікарні, а їхні помешкання дезінфікували.

Передача віспи мавп

Вірус віспи мавп є рідкісним і передається від інфікованої людини через тісний контакт із виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами. Інфекція також може поширюватися через статевий контакт та дотики до уражених ділянок шкіри.

За словами фахівців, раннє звернення до медиків і ізоляція пацієнтів є ключем до запобігання поширенню інфекції.

Медики наголошують, що ситуація знаходиться під контролем, а інші контакти пацієнтів встановлюють та обстежують. Епідеміологи проводять розслідування, аби з’ясувати джерело інфекції та можливі шляхи передачі. 

  • Раніше повідомлялося, що вперше за 40 років у сусідній з Україною Румунії виявили проказу.

Двоє на росії. Оце так косить
01.02.2026 23:27 Відповісти
100% кацап мав секс з мавпою десь за кордоном.
01.02.2026 23:29 Відповісти
Повертається кацап з відрядження, з Африки. Приходить в гаражі, до друганів. На плечі сидить мавпочка. Другани "паслали гонца", накрыли паляну". Випили по чарці. Давай розпитувать:
- Ну, как там дела?
- Да нармальна... Жарко только. Сала нет. Картохи нет... Адни бананы...
- Калян, а как там с бабами?
- Да всё так же.. Жарко только. Сала нет. Картохи нет... Адни бананы...
- Да ты о бабах скажи - как там с ними?
Мавпочка крутиться на плечах:
- Пап, пап!... Ну, расскажи им - как там с бабами?...
01.02.2026 23:31 Відповісти
всеодно мало, косить, це коли лікарні переповнені і карантин вводять, а кацапи дохнуть як мухи, а два підтверджені випадки на 10 не підтверджених, це не косить.
показати весь коментар
02.02.2026 15:07 Відповісти
Починаючи з осені 2025 року, кілька країн Західної Європи почали повідомляти про випадки мавпячої віспи клада Ib серед осіб, які не мали документованої історії міжнародних поїздок.
Ймовірно, ці випадки були пов'язані з сексуальним шляхом передачі. Очікується поява додаткових випадків у Європі та Сполучених Штатах.
На сьогодні у країнах з високим рівнем доходу зафіксовано понад 150 випадків мавпячої віспи клада Ib з січня 2024 року, смертельних випадків не зареєстровано, глобальни спалах мавпячої віспи клада IIb спричинила більш ніж 100 000 випадків у 122 країнах, включно з 115 країнами, де раніше мавпяча віспа не реєструвалася.

cdc.gov/monkeypox/situation-summary
В 22 році ця "віспа" була зафіксована в Україні, декілька пацієнтів з підтвердженним діагнозом... Але, якоїсь масштабної епідемії не виникло, незважаючи на війну.
"Российская экономика идёт курсом "русского корабля"…
Соотношение военных расходов к нефтяным доходам рф:
2022 г - 27,9%
2023 г - 62,3%
2024 г - 77,6%
2025 г - 102%
2026 г - 111%
Ситуация в россии хуже, чем перед крушением СССР.
Может, грохот падающего исполина разбудит Кремль."
В в дитинстві нас прищеппили вариантом коровьячей оспи . Є тут имунологи? Це зовсім друга хвороба чі як
