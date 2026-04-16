ЕС принял на лечение более 5 тысяч украинцев

Европейская комиссия организовала эвакуацию более 5 000 украинских пациентов в больницы 22 стран Европы для оказания специализированной медицинской помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные приводит Еврокомиссия.

Пациентов транспортировали в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, который действует в координации между европейскими государствами и международными партнерами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС расширяет программу медицинской эвакуации украинцев

В Еврокомиссии отметили, что последние эвакуационные рейсы доставили пациентов в Финляндию, Германию, Нидерланды и Норвегию.

Еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Аджа Лябиб подчеркнула, что достижение отметки в 5 000 эвакуаций является результатом совместной работы стран ЕС.

"Достижение отметки в 5 000 медицинских эвакуаций в рамках Механизма гражданской защиты ЕС демонстрирует Европу с лучшей стороны - спасение жизней благодаря солидарности и оперативному сотрудничеству", - заявила она.

По ее словам, программа охватывает пациентов с тяжелыми травмами, хроническими заболеваниями и сложными состояниями, которые нуждаются в срочном лечении за рубежом.

Крупнейшая операция медицинской эвакуации в истории ЕС

В Еврокомиссии подчеркнули, что эта программа является крупнейшей операцией по медицинской эвакуации, которую когда-либо координировал Европейский механизм гражданской защиты.

Координацию осуществляет Центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии в сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ. Это позволяет эффективно использовать больничные места в разных странах Европы и обеспечивать пациентов необходимой помощью.

Отдельно отмечается, что Норвегия продлила действие программы транспортировки пациентов из Украины до конца 2027 года, что позволит обеспечить долгосрочную поддержку системы медицинской эвакуации.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ее страна продолжает поддерживать Украину и сейчас делает акцент на поставках медицинского оборудования, в частности для родильных отделений.

