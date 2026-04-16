ЄС прийняв на лікування понад 5 тисяч українців

Європейська комісія організувала евакуацію понад 5 000 українських пацієнтів до лікарень у 22 країнах Європи для надання спеціалізованої медичної допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані наводить Єврокомісія.

Пацієнтів транспортували в межах Механізму цивільного захисту ЄС, який діє у координації між європейськими державами та міжнародними партнерами.

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ЄС розширює програму медичної евакуації українців

У Єврокомісії зазначили, що останні евакуаційні рейси доставили пацієнтів до Фінляндії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

Єврокомісарка з питань рівності, готовності та кризового управління Аджа Лябіб наголосила, що досягнення позначки у 5 000 евакуацій є результатом спільної роботи країн ЄС.

"Досягнення позначки у 5 000 медичних евакуацій у рамках Механізму цивільного захисту ЄС демонструє Європу з найкращого боку — рятування життів завдяки солідарності та оперативній співпраці", — заявила вона.

За її словами, програма охоплює пацієнтів із тяжкими травмами, хронічними захворюваннями та складними станами, які потребують термінового лікування за кордоном.

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Найбільша операція медичної евакуації в історії ЄС

У Єврокомісії підкреслили, що ця програма є найбільшою операцією з медичної евакуації, яку коли-небудь координував Європейський механізм цивільного захисту.

Координацію здійснює Центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії у співпраці з Європейським регіональним бюро ВООЗ. Це дозволяє ефективно використовувати лікарняні місця в різних країнах Європи та забезпечувати пацієнтів необхідною допомогою.

Окремо зазначається, що Норвегія продовжила дію програми транспортування пацієнтів з України до кінця 2027 року, що дозволить забезпечити довгострокову підтримку системи медичної евакуації.

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським заявила, що її країна продовжує підтримку України та зараз робить акцент на постачанні медичного обладнання, зокрема для пологових відділень.

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