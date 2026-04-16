ЄС прийняв на лікування понад 5 тисяч українців
Європейська комісія організувала евакуацію понад 5 000 українських пацієнтів до лікарень у 22 країнах Європи для надання спеціалізованої медичної допомоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі дані наводить Єврокомісія.
Пацієнтів транспортували в межах Механізму цивільного захисту ЄС, який діє у координації між європейськими державами та міжнародними партнерами.
ЄС розширює програму медичної евакуації українців
У Єврокомісії зазначили, що останні евакуаційні рейси доставили пацієнтів до Фінляндії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії.
Єврокомісарка з питань рівності, готовності та кризового управління Аджа Лябіб наголосила, що досягнення позначки у 5 000 евакуацій є результатом спільної роботи країн ЄС.
"Досягнення позначки у 5 000 медичних евакуацій у рамках Механізму цивільного захисту ЄС демонструє Європу з найкращого боку — рятування життів завдяки солідарності та оперативній співпраці", — заявила вона.
За її словами, програма охоплює пацієнтів із тяжкими травмами, хронічними захворюваннями та складними станами, які потребують термінового лікування за кордоном.
Найбільша операція медичної евакуації в історії ЄС
У Єврокомісії підкреслили, що ця програма є найбільшою операцією з медичної евакуації, яку коли-небудь координував Європейський механізм цивільного захисту.
Координацію здійснює Центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії у співпраці з Європейським регіональним бюро ВООЗ. Це дозволяє ефективно використовувати лікарняні місця в різних країнах Європи та забезпечувати пацієнтів необхідною допомогою.
Окремо зазначається, що Норвегія продовжила дію програми транспортування пацієнтів з України до кінця 2027 року, що дозволить забезпечити довгострокову підтримку системи медичної евакуації.
- Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським заявила, що її країна продовжує підтримку України та зараз робить акцент на постачанні медичного обладнання, зокрема для пологових відділень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль