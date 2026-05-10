Перший карантин через хантавірус зафіксували у сусідній з Україною Польщі

У Польщі запровадили санітарний нагляд за людиною, яка могла контактувати з пасажиром круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу.

За даними медичних служб, наразі у цієї особи немає симптомів хвороби. За її станом спостерігатимуть протягом семи днів. Також перевіряють інших можливих контактних осіб після висадки пасажирів із судна.

Санітарні служби посилили контроль після спалаху

Польські санітарні органи розпочали епідеміологічне розслідування. Їхнє завдання — встановити всіх, хто міг контактувати з пасажирами круїзного лайнера після сходження на берег.

Відомо, що на борту MV Hondius перебуває громадянин Польщі, який є капітаном судна. Лайнер зараз рухається в напрямку Канарських островів.

Реакція на спалах хантавірусу в Європі

Ситуація з інфекцією викликала занепокоєння в кількох країнах. Раніше повідомлялося про серйозні заходи безпеки після підозри на зараження у британського громадянина.

"Ми діємо максимально швидко, щоб запобігти можливому поширенню інфекції", — зазначили у санітарній службі.

Також відомо, що через складні умови доступу до пацієнтів у деяких регіонах залучали навіть військових медиків для надання допомоги.

За останніми даними, унаслідок спалаху на круїзному судні вже зафіксовано кілька летальних випадків.

  • Раніше в МЗС заявили, що українців не було на круїзному лайнері MV Hondius, де стався спалах хантавірусу.

Все,потрібно знову масочки по 100 доларів повертати,з діодиками і динамічками.
10.05.2026 22:44 Відповісти
у фарм мафії ,скінчилися гроші з продажу вакцин на "корону", які крім втрати здоровля людьми , і грошей ніякого оздоровлення не дали .Пора заробляти на черговій хвилі "страху" ....хантавірус
10.05.2026 22:50 Відповісти
Цікаво, а хто Вам сказав, що від вакцин буває оздоровлення? Від вакцин підвищується специфічний іммунітет, але за все треба платити.
10.05.2026 23:32 Відповісти
Карнтин можна лище запровадити, а не зафіксувати
10.05.2026 22:55 Відповісти
все по плану журнала The Economist на цей рік,з червня введуть тотальний карантин та сщеплення.....все по плану
10.05.2026 23:11 Відповісти
Может легче торпедировать тот лайнер прямо в нейтральных водах. Это лучше чем опять всем миром как долбоебы в ************ в жару ходить и колоть себе не пойми какую херь.
10.05.2026 23:29 Відповісти
Вам не кажется, что первичный очаг инфекции явно не на лайнере?
11.05.2026 02:03 Відповісти
А можна цей хантааврус в кацапію перетнути?
11.05.2026 01:48 Відповісти
🤡🤡🤡
11.05.2026 05:25 Відповісти
 
 