Перший карантин через хантавірус зафіксували у сусідній з Україною Польщі
У Польщі запровадили санітарний нагляд за людиною, яка могла контактувати з пасажиром круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні RMF24.
За даними медичних служб, наразі у цієї особи немає симптомів хвороби. За її станом спостерігатимуть протягом семи днів. Також перевіряють інших можливих контактних осіб після висадки пасажирів із судна.
Санітарні служби посилили контроль після спалаху
Польські санітарні органи розпочали епідеміологічне розслідування. Їхнє завдання — встановити всіх, хто міг контактувати з пасажирами круїзного лайнера після сходження на берег.
Відомо, що на борту MV Hondius перебуває громадянин Польщі, який є капітаном судна. Лайнер зараз рухається в напрямку Канарських островів.
Реакція на спалах хантавірусу в Європі
Ситуація з інфекцією викликала занепокоєння в кількох країнах. Раніше повідомлялося про серйозні заходи безпеки після підозри на зараження у британського громадянина.
"Ми діємо максимально швидко, щоб запобігти можливому поширенню інфекції", — зазначили у санітарній службі.
Також відомо, що через складні умови доступу до пацієнтів у деяких регіонах залучали навіть військових медиків для надання допомоги.
За останніми даними, унаслідок спалаху на круїзному судні вже зафіксовано кілька летальних випадків.
- Раніше в МЗС заявили, що українців не було на круїзному лайнері MV Hondius, де стався спалах хантавірусу.
