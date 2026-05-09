Почти треть украинцев хотят, чтобы Зеленский ушел из политики после войны, - опрос

Социологи поинтересовались, как украинцы видят будущую деятельность Владимира Зеленского после войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса КМИС.

28% хотят видеть президентом после войны

Согласно результатам, хотят видеть Зеленского президентом и после войны – 28% (небольшой рост с 25% в начале октября 2025 года). Еще 16% (столько же было ранее) считают, что он может просто остаться в политике – в качестве главы партии или народного депутата.

30% считают, что Зеленский должен уйти из политики

В то же время 30% (снижение с 36% ранее) говорят о том, что Владимир Зеленский должен уйти из политики (и сосредоточиться на благотворительной деятельности, продвижении интересов Украины за рубежом или просто на личных делах).

Считают, что Зеленский должен подвергнуться уголовному преследованию – 15% (без изменений по сравнению с результатами в начале октября 2025 года).

Методология

Опрос проводился 20-27 апреля. Всего опрошено 1005 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

