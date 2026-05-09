РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4780 посетителей онлайн
Новости Рейтинг Зеленского Доверие к Зеленскому
12 265 222

Почти треть украинцев хотят, чтобы Зеленский ушел из политики после войны, - опрос

зеленський

Социологи поинтересовались, как украинцы видят будущую деятельность Владимира Зеленского после войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса КМИС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

28% хотят видеть президентом после войны 

Согласно результатам, хотят видеть Зеленского президентом и после войны – 28% (небольшой рост с 25% в начале октября 2025 года). Еще 16% (столько же было ранее) считают, что он может просто остаться в политике – в качестве главы партии или народного депутата.

Читайте также: Доверие к Зеленскому выросло до 62% по сравнению с февралем, — опрос КМИС

30% считают, что Зеленский должен уйти из политики 

В то же время 30% (снижение с 36% ранее) говорят о том, что Владимир Зеленский должен уйти из политики (и сосредоточиться на благотворительной деятельности, продвижении интересов Украины за рубежом или просто на личных делах).

Считают, что Зеленский должен подвергнуться уголовному преследованию – 15% (без изменений по сравнению с результатами в начале октября 2025 года).

Методология

Опрос проводился 20-27 апреля. Всего опрошено 1005 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Читайте также: Без выплаты "тысячи" украинцам Зеленскому не удалось бы остановить падение доверия, — СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (24197) рейтинг (1621) украинцы (3910)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+69
Нормальні Українці хочуть щоб ця потвора відповіла за мародерство і смерті під час війни
показать весь комментарий
09.05.2026 00:20 Ответить
+68
Третина? Після війни? Серйозно?
показать весь комментарий
09.05.2026 00:18 Ответить
+44
Тут вже потрібно проводити опитування, що має бути: каддафізація зеленського чи достатньо чаушескації зеленського?
показать весь комментарий
09.05.2026 00:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Згоден: система ТЦК та контроль над виробництвом зброї - найбільш рентабельні напрями бізнес-діяльності української влади . Тому влада буде зберігати актуальний статус-кво і не буде втручатися в роботу цього органу.
показать весь комментарий
09.05.2026 16:46 Ответить
Лише??? Неймовірно великий відсоток довбо"бів...
показать весь комментарий
09.05.2026 12:39 Ответить
багатенько ще якось узькощлеппних ...
показать весь комментарий
09.05.2026 13:03 Ответить
Новина з газети напівПравда... в скільки відсотків набрав його найближчий конкурент?
показать весь комментарий
09.05.2026 13:04 Ответить
Невже в Україні 28% дурнів? Невже війна нічому так і не навчила?Щось не віриться...
показать весь комментарий
09.05.2026 13:11 Ответить
Цей президент асоціюється виключно з негативом (тцк, бусифікація, призначення кацапа сирка, міндічгейт, яйця, єрмак і інше)
показать весь комментарий
09.05.2026 13:38 Ответить
Почти треть? Т.е. больше двух третей не хотят?!
показать весь комментарий
09.05.2026 15:15 Ответить
73.25 % імбецилів, що приперлося на виборчі дільниці у другому турі виборів 2019 р., поржали зі всіх притомних на 20 років наперед. убогі - це клінічний діагноз (мабуть, від "докторя камаровскаха")... з цими бвлядними підахохамі і підар.....ми "мудрими віборцюмами" нормальним українцям співіснувати ще дуже довго, на жаль
показать весь комментарий
09.05.2026 15:59 Ответить
А як з iньшiмi кандiдатами?
А-а-а-а фсе аани аадинаакавые!
показать весь комментарий
09.05.2026 17:03 Ответить
Хотів я подивитись на тих 28 % ,насправді я не зустрічав жодного.
показать весь комментарий
09.05.2026 17:03 Ответить
Забули поставити кому. Не 28, а 2,8.
показать весь комментарий
09.05.2026 17:10 Ответить
Не киздіть
показать весь комментарий
09.05.2026 17:54 Ответить
Можливо і не 28% відсотків, але вони є. Це ті хто грабує вільно сьогодні українців. Говорив зі свободівцем, який трішки при владі, то він підтримує зеленського, але за що я так і не зрозумів.
показать весь комментарий
09.05.2026 19:40 Ответить
Третья часть неисправимых долвоевов..
показать весь комментарий
09.05.2026 18:11 Ответить
Поки Зеленський при владі, ніякого після не буде.
показать весь комментарий
09.05.2026 18:31 Ответить
На колу голограму хочуть бачити
показать весь комментарий
09.05.2026 18:37 Ответить
Ну то це ж по нашому. Спочатку війну виграй, а потім іди геть, бо ми і самі впораємось. Черчиля британці так само кинули свого часу.
показать весь комментарий
09.05.2026 18:51 Ответить
Зеленський повинен піти і не просто піти, а піти на нари, і не просто на нари, а на нари довічно.
показать весь комментарий
09.05.2026 19:36 Ответить
А під час війни поміняти зеленого українцям релігія забороняє? Порошка поміняли без проблем! Хіба в 2019 війни не було? Чи Крим і Донбас в 2014 році то не рахується?
показать весь комментарий
10.05.2026 00:30 Ответить
Страница 3 из 3
 
 