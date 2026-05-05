Без выплаты "тысячи" украинцам Зеленскому не удалось бы остановить падение доверия, - СМИ

Ни президенту Зеленскому, ни его политической силе выплаты "тысяч" поддержки не обходятся ни в копейку, поскольку они регулярно раздают не свои деньги, а средства государственного бюджета.

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Миндичгейт и "картонный Майдан"

Издание отмечает, что летом 2025 года накопились кризисные внутренние процессы, в частности в результате атаки на НАБУ и САП.

Однако настоящие проблемы у власти начались в ноябре 2025 года, когда НАБУ и САП сообщили об операции "Мидас".

"Серия обысков, публикация "плёнок Миндича" и выход дела на уровень ближайшего окружения президента создали для Банковой беспрецедентный кризис. Апогеемстали следственные действия в доме тогдашнего всесильного руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Для власти это был не просто очередной скандал, а момент, когда тема коррупции впервые за долгое время начала бить непосредственно по президенту. И с этим нужно было что-то срочно делать", - пишет автор.

Рейтинг Зеленского

Социологические исследования показывали, что в мае 2025 года доверие к Зеленскому держалось на уровне 70%. Однако после атаки на НАБУ и САП летом показатели снизились до 64% (а полное доверие – до 36%, почти на 10% меньше, чем в мае).

В октябре, до операции "Мидас", уровень доверия также несколько снизился.

"Все социологические службы Украины на протяжении последних лет фиксируют, что большинство украинцев называет коррупцию одной из двух главных угроз для страны. Это тема, которая пугает, возмущает и вызывает тревогу у абсолютного большинства украинских избирателей.

И став "дежурным по коррупции", президенту необходимо было быстро найти решение, как избавиться от этой роли и одновременно стабилизировать общественное недовольство", – отмечает автор.

Тысячи Зеленского

"Команда Зеленского переосмыслила старый украинский политический механизм прямой покупки лояльности через мелкие выплаты. ...

Так, по данным УП в экономическом блоке правительства, за прошлый год на оплату всех вариантов "тысяч Зеленского" государство потратило 19 миллиардов гривен. В этом году на программу "Национальный кэшбэк", когда покупатели получают деньги за покупку украинских товаров, уже ушло ориентировочно 2 миллиарда гривен", - говорится в материале.

Автор отмечает, что ни Зеленскому, ни его политической силе все эти "тысячи" не стоят ни копейки. Ведь они регулярно раздают не свои деньги, а деньги государственного бюджета.

"И каждая следующая волна такой поддержки становится все более массовой. Каждая новая выплата расширяет аудиторию, до которой доходит монетизированная забота президента. ...

Конечно, нельзя сказать, что только массовые выплаты "тысяч" позволяют Зеленскому стабилизировать уровень доверия в обществе. Однако можно точно утверждать, что без них остановить падение поддержки было бы невозможно", - подытожил автор.

