РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9314 посетителей онлайн
Новости Доверие к Зеленскому Зимняя поддержка от правительства Миндичгейт
2 444 39

Без выплаты "тысячи" украинцам Зеленскому не удалось бы остановить падение доверия, - СМИ

"Тысяча" Зеленского помогла остановить падение доверия

Ни президенту Зеленскому, ни его политической силе выплаты "тысяч" поддержки не обходятся ни в копейку, поскольку они регулярно раздают не свои деньги, а средства государственного бюджета.

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Миндичгейт и "картонный Майдан"

Издание отмечает, что летом 2025 года накопились кризисные внутренние процессы, в частности в результате атаки на НАБУ и САП. 

Однако настоящие проблемы у власти начались в ноябре 2025 года, когда НАБУ и САП сообщили об операции "Мидас".

"Серия обысков, публикация "плёнок Миндича" и выход дела на уровень ближайшего окружения президента создали для Банковой беспрецедентный кризис. Апогеемстали следственные действия в доме тогдашнего всесильного руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Для власти это был не просто очередной скандал, а момент, когда тема коррупции впервые за долгое время начала бить непосредственно по президенту. И с этим нужно было что-то срочно делать", - пишет автор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ всех надо отправить на фронт: разговор фигурантов "Миндичгейта" Цукермана и Фурсенко. ВИДЕО

Рейтинг Зеленского

Социологические исследования показывали, что в мае 2025 года доверие к Зеленскому держалось на уровне 70%. Однако после атаки на НАБУ и САП летом показатели снизились до 64% (а полное доверие – до 36%, почти на 10% меньше, чем в мае).

В октябре, до операции "Мидас", уровень доверия также несколько снизился.

"Все социологические службы Украины на протяжении последних лет фиксируют, что большинство украинцев называет коррупцию одной из двух главных угроз для страны. Это тема, которая пугает, возмущает и вызывает тревогу у абсолютного большинства украинских избирателей.

И став "дежурным по коррупции", президенту необходимо было быстро найти решение, как избавиться от этой роли и одновременно стабилизировать общественное недовольство", – отмечает автор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - "хитрый парень", он мне нравится, - Трамп. ВИДЕО

Тысячи Зеленского

"Команда Зеленского переосмыслила старый украинский политический механизм прямой покупки лояльности через мелкие выплаты. ...

Так, по данным УП в экономическом блоке правительства, за прошлый год на оплату всех вариантов "тысяч Зеленского" государство потратило 19 миллиардов гривен. В этом году на программу "Национальный кэшбэк", когда покупатели получают деньги за покупку украинских товаров, уже ушло ориентировочно 2 миллиарда гривен", - говорится в материале.

Автор отмечает, что ни Зеленскому, ни его политической силе все эти "тысячи" не стоят ни копейки. Ведь они регулярно раздают не свои деньги, а деньги государственного бюджета.

"И каждая следующая волна такой поддержки становится все более массовой. Каждая новая выплата расширяет аудиторию, до которой доходит монетизированная забота президента. ...

Конечно, нельзя сказать, что только массовые выплаты "тысяч" позволяют Зеленскому стабилизировать уровень доверия в обществе. Однако можно точно утверждать, что без них остановить падение поддержки было бы невозможно", - подытожил автор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские "фламинго" поразили объекты ВПК России в Чебоксарах, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

выплаты (754) Зеленский Владимир (24159) рейтинг (1620)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Яке падіння довіри? Як може впасти те, чого немає?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:03 Ответить
+23
Яка дешева довіра народа - всього 1000 грн. Біда з людьми ...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:15 Ответить
+21
Какістократія (від дав.-гр. κάκιστος - найгірший і κράτος - влада) - це система управління державою, часто характеризується корупцією, популізмом та деградацією інституцій.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке падіння довіри? Як може впасти те, чого немає?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:03 Ответить
***, країна МРІЙ!!!
показать весь комментарий
05.05.2026 13:38 Ответить
А ще люди бачуть корупцію,бусіфікацію,Міндічив,Круп,Юзіків! Тут тища Вовина не допоможе!
показать весь комментарий
05.05.2026 13:04 Ответить
Какістократія (від дав.-гр. κάκιστος - найгірший і κράτος - влада) - це система управління державою, часто характеризується корупцією, популізмом та деградацією інституцій.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:06 Ответить
та в нас вже давно зеленократія, все ближча до феодалізму...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:36 Ответить
Ога, двушєчку і "дінастію" одразу забули.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:07 Ответить
"Доверие" для дегенератов измеряется от килограмма гречки до 1000 грн. Пропал дом...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:14 Ответить
Яка дешева довіра народа - всього 1000 грн. Біда з людьми ...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:15 Ответить
дав тисячу обдер на цінах на продукти харчування.медицину і комунальні платежі на 10 тисяч(без наіпалово українського народу ніяк)))
показать весь комментарий
05.05.2026 13:19 Ответить
Угу..суми витрачені на продукти залишились такими ж самими, зменшилась кількість пакетів..
показать весь комментарий
05.05.2026 13:30 Ответить
Так а де тут хоч якійсь розрахунок, що доводить ефективність цього засобу? Можливо воно діє як мертвому кадило.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:24 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2026 13:30 Ответить
Странно, я тысячи не получал а Зеленскому доверяю, он своё дело как президент воюющей Украины делает добре, конечно хотелось бы жёстких мер в отношении коррупционеров, но не всё сразу как говорится, да и с ТЦК надо что-то решать а в остальном молодец Зеленский.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:34 Ответить
Добре в очко ***** дивиться?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:40 Ответить
Мда...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:51 Ответить
А ще він дуже скромний, і допомагає сусідці виносити сміття. А вчора кошеня зняв з дерева.
показать весь комментарий
05.05.2026 14:17 Ответить
хотелось бы жёстких мер в отношении коррупционеров як ти собі це уявляєш? невже сам, зелена гнида, проти себе буде жорстоким? наркоман проти наркотиків?
показать весь комментарий
05.05.2026 15:31 Ответить
Єдині "вовіни 1500грн.", які мені прийшли через Пенсійний фонд без моєго бажання і запросу, в той же день я переслав на рахунок "ГО Справа громад". Більше ні разу я не брав від зевлади ні копійки.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:35 Ответить
Дарма.
Я беру.
Тільки пересилаю на "СГ" - на додачу до мого щомісячного внеску.
показать весь комментарий
05.05.2026 17:50 Ответить
Справа в тому, що у мене "дії" немає, а задля того, щоб отримати чергову "вавину тисячу" встановлювати її я не збираюсь.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:05 Ответить
І в мене "дії" немає, але я перший раз отримав через карточку Привату; другий раз - через Укрпошту.
Я просто відгукнувся на заклик Бірюкова "отримуйте і пересилайте нам". І шукав шляхи... І знайшов.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:20 Ответить
А я шукав, але не знайшов. Наступного разу буду шукати ретельніше.
показать весь комментарий
05.05.2026 19:48 Ответить
Тобто - чиясь довіра базується на подачці у 1000 грн???
показать весь комментарий
05.05.2026 13:36 Ответить
Виходить, що саме так.
Довіра вартістю у 1000грн.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:50 Ответить
Довіра базується на гречці, і чим ближче до виборів тим більше гречки потрібно
показать весь комментарий
05.05.2026 14:31 Ответить
Про рівень довіри до зелі читайте в обговореннях на цензорі .
показать весь комментарий
05.05.2026 13:39 Ответить
Заголовок схожий на невиліковний діагноз для народа.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:49 Ответить
Як дешево він оцінив українців, не забувши прицьому зробити ще гешефт.
показать весь комментарий
05.05.2026 13:52 Ответить
Який вступ в Європу альо?! Бантустан в якому людей викрадають люди в однострої посеред дня де це вважається військовим злочином без строку давності, а в зеленої країни вмрій все нормально!
показать весь комментарий
05.05.2026 14:12 Ответить
Гроші з казни , а довіра Зеленському ???
показать весь комментарий
05.05.2026 14:30 Ответить
"Тисячі Зеленського" це тисячі з карманів громадян Німеччини які платять податки. Думаю на наступних виборах громадяни Німеччини покажуть що вони про "Тисячі Зеленського" думають і я не думаю що це сподобається Пану Оманському.
показать весь комментарий
05.05.2026 14:42 Ответить
Все ще чекаю на смартфон
показать весь комментарий
05.05.2026 15:11 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2026 15:33 Ответить
За кошти платників податків ЗЕленський купує довіру? Чи не є це злочином?
показать весь комментарий
05.05.2026 15:40 Ответить
якщо довіру можна купити - то що це за люди..і нахер вони впали українській нації?
показать весь комментарий
05.05.2026 15:58 Ответить
Кульочок гречки працює так же добре як і за мера Черновецького 20 років тому.
показать весь комментарий
05.05.2026 16:15 Ответить
це він так хабарі дає, а ще твердять що воно бореться з корупцією!???
показать весь комментарий
05.05.2026 16:22 Ответить
 
 