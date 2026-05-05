РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Видео Трамп о Зеленском
9 289 31

Зеленский - "хитрый парень", он мне нравится, - Трамп

Трамп сделал заявление о Зеленском и войне в Украине

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "хитрым" и упомянул о споре в Белом доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Salem News Channel.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О войне

Трамп отметил, что Украина теряет территорию, однако также заметил, что Россия тоже платит высокую цену.

Читайте также: Зеленский отметил высокие результаты Сил обороны: в апреле РФ потеряла 35 тыс. военных, возросло количество мидлстрайков

Трамп о Зеленском

Лидер США назвал президента Зеленского "непростым человеком" и "хитрым парнем".

"Мне нравится Зеленский. У меня всегда были с ним нормальные отношения, за исключением того одного момента в Белом доме, который я счел несколько агрессивным с его стороны в Овальном кабинете, как вы, наверное, помните", - отметил Трамп.

Лидер США также в очередной раз заявил, что экс-президент Байден предоставил Украине 350 млрд долларов помощи.

"Что просто бессмысленно. Но он (Байден. - Ред.) это сделал. А я продаю им оборудование. В полной мере мы продаем его Европейскому Союзу, мы продаем его НАТО, а они его раздают. Я скажу вот что: они (Украина. - Ред.) воюют. Независимо от того, отличное ли оборудование или менее чем отличное - они способны воевать", - добавил он.

Читайте: На выплату "тысячи Зеленского" в 2025 году из госбюджета потратили 19 млрд грн, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (24159) Трамп Дональд (8081)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Трампу подобається і Пуйло та Кім із північної кореї.. Чомусь виключно погані хлопці подобаються Трампону. Мабуть ще не всі корисні копалини незнайомий Вова із плівок міндича віддів коричневому?
показать весь комментарий
05.05.2026 12:26 Ответить
+19
хітро вієбаний хлопець, я б навіть сказав
показать весь комментарий
05.05.2026 12:25 Ответить
+19
Щось сьогодні трампон згадав і про те, що йому подобається Зеленський і Україна вміє воювати і про території і про 350 мільярдів і про Бідона. Зазвичай він такі речі розділяє по парних числах одне, по не парних інше. Може пігулки обидві ковтнув?
показать весь комментарий
05.05.2026 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рудий прийняв релаксанти...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:24 Ответить
Зеля ше той зух - ми з ним на одній хвилі - Трамп
показать весь комментарий
05.05.2026 12:25 Ответить
Один дебіл хвалить другого дебіла!!!
показать весь комментарий
05.05.2026 12:25 Ответить
хітро вієбаний хлопець, я б навіть сказав
показать весь комментарий
05.05.2026 12:25 Ответить
Трампу подобається і Пуйло та Кім із північної кореї.. Чомусь виключно погані хлопці подобаються Трампону. Мабуть ще не всі корисні копалини незнайомий Вова із плівок міндича віддів коричневому?
показать весь комментарий
05.05.2026 12:26 Ответить
У Трампа думки не дружать одна з одною, і живуть своїм життям.

показать весь комментарий
05.05.2026 12:26 Ответить
Щось сьогодні трампон згадав і про те, що йому подобається Зеленський і Україна вміє воювати і про території і про 350 мільярдів і про Бідона. Зазвичай він такі речі розділяє по парних числах одне, по не парних інше. Може пігулки обидві ковтнув?
показать весь комментарий
05.05.2026 12:29 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2026 13:16 Ответить
Та схоже, що ще якусь додаткову навіть..
показать весь комментарий
05.05.2026 14:28 Ответить
"та згадав про суперечку у Білому домі".
Та суперечка коштувала йому звільнення ермака та справу Міндіча.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:33 Ответить
Хто б сумнівався, що покидьку подобаються покидьки.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:35 Ответить
коли згадав, що вмієш читати, і прочитав, що написали радники!🤣
показать весь комментарий
05.05.2026 12:35 Ответить
Продовжується "Школа танцев Соломона Пляра"...
показать весь комментарий
05.05.2026 12:37 Ответить
урааааа.......
король міра потріпалі зе!скоморохаа за вушком!!!

слався слався слався геніальний доні!
і ручний слимак, вова зе!
показать весь комментарий
05.05.2026 12:38 Ответить
⚡️ЗСУ кращі за будь-кого в Європі. Вони кращі за будь-яких союзників США по НАТО, - Трамп
показать весь комментарий
05.05.2026 12:39 Ответить
ці два племені виб* ядки , трамп🤠 та зеленський 🤡 ,рятують все племя , бо шось у світі почали розуміти , з відки війна дме , бо комусь хочеться сильно Україну ,як колонію для племені ,так її тепер рвуть і китайці руками московії і міндічеве племя ,хто більше змагаються ....
показать весь комментарий
05.05.2026 12:39 Ответить
Ця зелена сутність не стільки хитра, скільки нагла, хамовита і максимально цинічна. У цих зелених ницих, цинічних потвор немає ні страху, ні навіть натяку на сумління. Усі їхні дії спрямовані на збагачення за рахунок багатостраждальної, знекровленої України, за рахунок сотень тисяч загиблих, скалічених, бездомних. На збагачення і утримання влади за будь-яку ціну. Будь-яку. «Ми за ценой не пастаім». "Я етіх укрАінцев в рот @бал" - пам'ятаєте? Це з перших плівок, це зеленський так сказав. З пуйловським кооперативом «Озеро», взагалі, пряма паралель у всьому: жага до збагачення будь-якою ціною, розкрадання власної країни, люта ненависть до обдуреного народу і прагнення вічної влади навіть ціною крові мільйонів. І це все знають наші союзники, адже саме вони фінансують НАБУ і САП і саме їм ці антикорупційні органи звітують першими. І після всього цього потоку страшної, викривальної правди про найзлочиннішу та найцинічнішу владу в Україні її пахан вкотре робить сюрло цеглиною й їде з протягнутою рукою по світу, наспівуючи «у Курскава вакзала…» - так само, як колись воно знущалося з виступу Порошенка в ООН, пустивши супроводом цю пацакську дебільну пісеньку. Яке ж воно огидне. До нудоти. До блювоти.
показать весь комментарий
05.05.2026 12:42 Ответить
Чекаємо цю плівку на оприлюднення, зебіли що ви на це скажете?
показать весь комментарий
05.05.2026 14:11 Ответить
Веди Зеленский нас скорее в бой!!!
показать весь комментарий
05.05.2026 12:52 Ответить
Якщо він перебуває у постійній стадії параноїдально-шизофренічного загострення,то не здивує, якщо завтра йому вже сподобається і Моджтаба Хаменеї.)
показать весь комментарий
05.05.2026 13:22 Ответить
ЗЄля такі поц?
показать весь комментарий
05.05.2026 13:46 Ответить
«Це дуже велика вода, глибока, і акули, вони дивляться на електрику, це жахливо для волосся. Мій дядько знав про мізки, дуже розумний, але крани не дають воду, п'ять разів натискаєш - нічого. А потім кордон, мільйони гамбургерів, і пральна машина зламалася, дуже сумно, фейкові новини!» - Д.Трамп, із циклу "Цитати впливових людей"...
показать весь комментарий
05.05.2026 13:48 Ответить
забирай
показать весь комментарий
05.05.2026 13:54 Ответить
Те, що він сказав ("tricky"), - то радше лукавий (або хитро… з продовженням).
показать весь комментарий
05.05.2026 14:11 Ответить
А лікарі що кажуть? Судячи по зміні тону знову вкололи щось експериментальне?
показать весь комментарий
05.05.2026 14:18 Ответить
До кінця дня цей невиліковний маразматик забуде не тільки те,що щойно говорив,а й хто такий Зеленський,Байден і Меланія.
показать весь комментарий
05.05.2026 14:53 Ответить
Деменція... підступна хвороба
показать весь комментарий
05.05.2026 14:57 Ответить
Він хитрий це ще дуже м'яко сказано, дупохитрий якщо точніше
показать весь комментарий
05.05.2026 15:50 Ответить
Рыжему стоило бы начинать плакать в тот самый момент когда на свет появился Зеленский.
показать весь комментарий
05.05.2026 16:18 Ответить
 
 