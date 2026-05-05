Зеленский - "хитрый парень", он мне нравится, - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "хитрым" и упомянул о споре в Белом доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Salem News Channel.
О войне
Трамп отметил, что Украина теряет территорию, однако также заметил, что Россия тоже платит высокую цену.
Трамп о Зеленском
Лидер США назвал президента Зеленского "непростым человеком" и "хитрым парнем".
"Мне нравится Зеленский. У меня всегда были с ним нормальные отношения, за исключением того одного момента в Белом доме, который я счел несколько агрессивным с его стороны в Овальном кабинете, как вы, наверное, помните", - отметил Трамп.
Лидер США также в очередной раз заявил, что экс-президент Байден предоставил Украине 350 млрд долларов помощи.
"Что просто бессмысленно. Но он (Байден. - Ред.) это сделал. А я продаю им оборудование. В полной мере мы продаем его Европейскому Союзу, мы продаем его НАТО, а они его раздают. Я скажу вот что: они (Украина. - Ред.) воюют. Независимо от того, отличное ли оборудование или менее чем отличное - они способны воевать", - добавил он.
Та суперечка коштувала йому звільнення ермака та справу Міндіча.
