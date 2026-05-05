На выплату "тысячи Зеленского" в 2025 году из госбюджета потратили 19 млрд грн, - СМИ
На выплату "тысячи Зеленского" в 2025 году государство потратило 19 млрд гривен. Средства были покрыты за счет экономии в Министерстве социальной политики.
Об этом пишет издание "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Источники в экономическом блоке Кабмина рассказали, что на оплату всех вариантов "тысячи Зеленского" государство потратило 19 миллиардов гривен в течение 2025 года.
Все 19 млрд грн покрыли за счет экономии Минсоцполитики.
"То есть какую-то помощь не раздали через Минсоц, чтобы кто-то мог получить поддержку от Зеленского", - отметил собеседник.
В 2026 году на программу "Национальный кэшбэк", когда покупатели получают деньги за покупку украинских товаров, уже ушло ориентировочно 2 миллиарда гривен.
на дшв71 чи стерненку?
порадьте, будь ласка.
Ви мабуть ще й скупкою краденого займаєтеся, я вгадав? Підтримуєте злочинців, так скать...
Взяв то вже взяв.
Як каже народна мудрість. Взявши вавину 1000, назад не повернеш.
Але є й гарна новина. Тепер відома твоя ціна.
Якщо для тебе це ок, то хоч не ганьбися, пропонуючи це іншим.
Краде грошенятки і кидає трохи розумним сергіям. Сергії задоволені.
По 1000грн за тіло + пару кешбеків
Бо якщо не взяти, курви стирять й відзвітують, що взяли всі.
чого такий хайп з цього?
взяв витратив та забув.
чи, хто взяв той у кріпаки до зеленої наволочі потрапив?
а, хто не взяв той істинний патріот?
Для них це норма.
Нагадують зеспікерів, які не розуміють про яку корупцію розповідають західні партнери.
не підписуююсь у їх ,, Дію" і гроші мені їх не потрібні !!
Краще би ці зелені злодюги йшли геть з Банкової ,
прямісінько до буцегарні !!
А ми їм ще пенсію після 45 років будемо платити 40т.грн./міс