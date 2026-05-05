На выплату "тысячи Зеленского" в 2025 году из госбюджета потратили 19 млрд грн, - СМИ

На выплату "тысячи Зеленского" в 2025 году государство потратило 19 млрд гривен. Средства были покрыты за счет экономии в Министерстве социальной политики.

Об этом пишет издание "Украинская правда".

Источники в экономическом блоке Кабмина рассказали, что на оплату всех вариантов "тысячи Зеленского" государство потратило 19 миллиардов гривен в течение 2025 года.

Все 19 млрд грн покрыли за счет экономии Минсоцполитики.

"То есть какую-то помощь не раздали через Минсоц, чтобы кто-то мог получить поддержку от Зеленского", - отметил собеседник.

В 2026 году на программу "Национальный кэшбэк", когда покупатели получают деньги за покупку украинских товаров, уже ушло ориентировочно 2 миллиарда гривен.

