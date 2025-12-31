РУС
552 23

"Зимняя поддержка": заявки подали 18 миллионов украинцев

"Зимняя поддержка": отметка в 18 миллионов заявок пройдена

В рамках программы "Зимняя поддержка" заявки подали 18 миллионов украинцев. В прошлом году эта цифра составляла 14,4 миллиона человек.

Об этом сообщило Министерство соцполитики, семьи и единства Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Заявки через "Дію" и "Укрпочту"

  • Наибольшее количество заявок - 14,3 миллиона, оформлено онлайн через приложение "Дія", среди них - 3,3 миллиона заявок на детей, и всем помощь уже начислена.
  • Еще 1,9 миллиона заявок подали в отделениях "Укрпочты", из них 1- 24 тысячи на детей, выплаты по этим заявкам продолжаются.

Те, кто подал заявку с 16 декабря, начнут получать помощь в начале января 2026 года.

Как и где можно использовать помощь 

В Минсоцполитики напомнили, что "зимнюю тысячу" можно тратить на товары украинского производства - в частности, на продукты питания (кроме подакцизных), лекарства и книги. Также можно оплачивать коммунальные и почтовые услуги или делать благотворительные взносы. Чаще всего украинцы используют помощь для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств и продуктов питания.

Средства, полученные на карту "Национальный кэшбэк" через "Дію", нужно использовать до 30 июня 2026 года. На сегодняшний день через такую карту украинцы провели платежей на сумму более 8,5 млрд грн.

В то же время получатели помощи через "Укрпочту" - как те, кому выплата сформирована автоматически, так и те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях: они смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

