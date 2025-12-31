У межах програми "Зимова підтримка" заявки подали 18 мільйонів українців. Торік ця цифра становила 14,4 мільйона людей.

Про це повідомило Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності України, інформує Цензор.НЕТ.

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Заявки через "Дію" та "Укрпошту"

Найбільша кількість заявок — 14,3 мільйона — оформлена онлайн через застосунок "Дія", серед них 3,3 мільйона заявок на дітей, і всім допомога вже нарахована.

Ще 1,9 мільйонів заявок подали у відділеннях "Укрпошти", з них 124 тисячі на дітей — виплати за цими заявками тривають.

Ті, хто подав заявку з 16 грудня, почнуть отримувати допомогу на початку січня 2026-го.

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Як і де можна використати допомогу

У Мінсоцполітики нагадали, що "зимову тисячу" можна витрачати на товари українського виробництва - зокрема продукти харчування (крім підакцизних), ліки та книги. Також можна сплачувати комунальні та поштові послуги або робити благодійні внески. Найчастіше українці використовують допомогу саме для сплати комунальних послуг, придбання ліків та продуктів харчування.

Кошти, отримані на картку "Національний кешбек" через "Дію", потрібно використати до 30 червня 2026 року. Станом на сьогодні через таку картку українці провели платежів на суму понад 8,5 млрд грн.

Водночас отримувачі допомоги через "Укрпошту" — як ті, кому виплату сформовано автоматично, так і ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях — зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

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