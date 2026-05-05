На виплату "тисячі Зеленського" у 2025 році з держбюджету витратили 19 млрд грн, - ЗМІ

Для виплати "тисячі Зеленського" у 2025 році держава витратила 19 млрд гривень. Кошти покрили економією на Мінсоцполітики.

Про це пише видання Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Джерела в економічному блоці Кабміну розповіли, що на оплату усіх варіантів "тисяч Зеленського" держава витратила 19 мільярдів гривень протягом 2025 року.

Усі 19 млрд грн покрили економією Мінсоцполітики.

"Тобто якусь допомогу не роздали через Мінсоц, щоб хтось міг отримати підтримку від Зеленського", - зазначив співрозмовник.

У 2026 році на програму "Національний кешбек", коли покупці отримують гроші за купівлю українських товарів, уже пішли орієнтовно 2 мільярди гривень.

