Зеленський - "хитрий хлопець", він мені подобається, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "хитрим" та згадав про суперечку у Білому домі.

Трамп зазначив, що Україна втрачає територію, проте також зауважив, що Росія також платить велику ціну.

Лідер США назвав президента Зеленського "непростою людиною" та "хитрим хлопцем".

"Мені подобається Зеленський. У мене завжди були з ним нормальні стосунки, за винятком того одного моменту в Білому домі, який я вважав дещо агресивним з його боку в Овальному кабінеті, як ви, мабуть, пам'ятаєте", - зазначив Трамп.

Лідер США також вкотре заявив, що експрезидент Байден надав Україні 350 млрд доларів допомоги.

"Що просто безглуздо. Але він (Байден. - Ред.) це зробив. А я продаю їм обладнання. Повною мірою ми продаємо його Європейському Союзу, ми продаємо його НАТО, а вони його роздають. Я скажу ось що: вони (Україна. - Ред.) воюють. Незалежно від того, чи обладнання чудове, чи менш ніж чудове - вони здатні воювати", - додав він.

