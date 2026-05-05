Зеленський - "хитрий хлопець", він мені подобається, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "хитрим" та згадав про суперечку у Білому домі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Salem News Channel.

Про війну

Трамп зазначив, що Україна втрачає територію, проте також зауважив, що Росія також платить велику ціну.

Трамп про Зеленського

Лідер США назвав президента Зеленського "непростою людиною" та "хитрим хлопцем".

"Мені подобається Зеленський. У мене завжди були з ним нормальні стосунки, за винятком того одного моменту в Білому домі, який я вважав дещо агресивним з його боку в Овальному кабінеті, як ви, мабуть, пам'ятаєте", - зазначив Трамп.

Лідер США також вкотре заявив, що експрезидент Байден надав Україні 350 млрд доларів допомоги.

"Що просто безглуздо. Але він (Байден. - Ред.) це зробив. А я продаю їм обладнання. Повною мірою ми продаємо його Європейському Союзу, ми продаємо його НАТО, а вони його роздають. Я скажу ось що: вони (Україна. - Ред.) воюють. Незалежно від того, чи обладнання чудове, чи менш ніж чудове - вони здатні воювати", - додав він.

Зеленський Володимир Трамп Дональд
Топ коментарі
+19
Трампу подобається і Пуйло та Кім із північної кореї.. Чомусь виключно погані хлопці подобаються Трампону. Мабуть ще не всі корисні копалини незнайомий Вова із плівок міндича віддів коричневому?
05.05.2026 12:26 Відповісти
+18
Один дебіл хвалить другого дебіла!!!
05.05.2026 12:25 Відповісти
+18
хітро вієбаний хлопець, я б навіть сказав
05.05.2026 12:25 Відповісти
Рудий прийняв релаксанти...
05.05.2026 12:24 Відповісти
Зеля ше той зух - ми з ним на одній хвилі - Трамп
05.05.2026 12:25 Відповісти
У Трампа думки не дружать одна з одною, і живуть своїм життям.

05.05.2026 12:26 Відповісти
Щось сьогодні трампон згадав і про те, що йому подобається Зеленський і Україна вміє воювати і про території і про 350 мільярдів і про Бідона. Зазвичай він такі речі розділяє по парних числах одне, по не парних інше. Може пігулки обидві ковтнув?
05.05.2026 12:29 Відповісти
05.05.2026 13:16 Відповісти
Та схоже, що ще якусь додаткову навіть..
05.05.2026 14:28 Відповісти
"та згадав про суперечку у Білому домі".
Та суперечка коштувала йому звільнення ермака та справу Міндіча.
05.05.2026 12:33 Відповісти
Хто б сумнівався, що покидьку подобаються покидьки.
05.05.2026 12:35 Відповісти
коли згадав, що вмієш читати, і прочитав, що написали радники!🤣
05.05.2026 12:35 Відповісти
Продовжується "Школа танцев Соломона Пляра"...
05.05.2026 12:37 Відповісти
урааааа.......
слався слався слався геніальний доні!
і ручний слимак, вова зе!
05.05.2026 12:38 Відповісти
⚡️ЗСУ кращі за будь-кого в Європі. Вони кращі за будь-яких союзників США по НАТО, - Трамп
05.05.2026 12:39 Відповісти
ці два племені виб* ядки , трамп🤠 та зеленський 🤡 ,рятують все племя , бо шось у світі почали розуміти , з відки війна дме , бо комусь хочеться сильно Україну ,як колонію для племені ,так її тепер рвуть і китайці руками московії і міндічеве племя ,хто більше змагаються ....
05.05.2026 12:39 Відповісти
Ця зелена сутність не стільки хитра, скільки нагла, хамовита і максимально цинічна. У цих зелених ницих, цинічних потвор немає ні страху, ні навіть натяку на сумління. Усі їхні дії спрямовані на збагачення за рахунок багатостраждальної, знекровленої України, за рахунок сотень тисяч загиблих, скалічених, бездомних. На збагачення і утримання влади за будь-яку ціну. Будь-яку. «Ми за ценой не пастаім». "Я етіх укрАінцев в рот @бал" - пам'ятаєте? Це з перших плівок, це зеленський так сказав. З пуйловським кооперативом «Озеро», взагалі, пряма паралель у всьому: жага до збагачення будь-якою ціною, розкрадання власної країни, люта ненависть до обдуреного народу і прагнення вічної влади навіть ціною крові мільйонів. І це все знають наші союзники, адже саме вони фінансують НАБУ і САП і саме їм ці антикорупційні органи звітують першими. І після всього цього потоку страшної, викривальної правди про найзлочиннішу та найцинічнішу владу в Україні її пахан вкотре робить сюрло цеглиною й їде з протягнутою рукою по світу, наспівуючи «у Курскава вакзала…» - так само, як колись воно знущалося з виступу Порошенка в ООН, пустивши супроводом цю пацакську дебільну пісеньку. Яке ж воно огидне. До нудоти. До блювоти.
05.05.2026 12:42 Відповісти
Чекаємо цю плівку на оприлюднення, зебіли що ви на це скажете?
05.05.2026 14:11 Відповісти
Веди Зеленский нас скорее в бой!!!
05.05.2026 12:52 Відповісти
Якщо він перебуває у постійній стадії параноїдально-шизофренічного загострення,то не здивує, якщо завтра йому вже сподобається і Моджтаба Хаменеї.)
05.05.2026 13:22 Відповісти
ЗЄля такі поц?
05.05.2026 13:46 Відповісти
«Це дуже велика вода, глибока, і акули, вони дивляться на електрику, це жахливо для волосся. Мій дядько знав про мізки, дуже розумний, але крани не дають воду, п'ять разів натискаєш - нічого. А потім кордон, мільйони гамбургерів, і пральна машина зламалася, дуже сумно, фейкові новини!» - Д.Трамп, із циклу "Цитати впливових людей"...
05.05.2026 13:48 Відповісти
забирай
05.05.2026 13:54 Відповісти
Те, що він сказав ("tricky"), - то радше лукавий (або хитро… з продовженням).
05.05.2026 14:11 Відповісти
А лікарі що кажуть? Судячи по зміні тону знову вкололи щось експериментальне?
05.05.2026 14:18 Відповісти
До кінця дня цей невиліковний маразматик забуде не тільки те,що щойно говорив,а й хто такий Зеленський,Байден і Меланія.
05.05.2026 14:53 Відповісти
Деменція... підступна хвороба
05.05.2026 14:57 Відповісти
Він хитрий це ще дуже м'яко сказано, дупохитрий якщо точніше
05.05.2026 15:50 Відповісти
Рыжему стоило бы начинать плакать в тот самый момент когда на свет появился Зеленский.
05.05.2026 16:18 Відповісти
 
 