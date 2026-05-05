Зеленський - "хитрий хлопець", він мені подобається, - Трамп. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "хитрим" та згадав про суперечку у Білому домі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Salem News Channel.
Про війну
Трамп зазначив, що Україна втрачає територію, проте також зауважив, що Росія також платить велику ціну.
Трамп про Зеленського
Лідер США назвав президента Зеленського "непростою людиною" та "хитрим хлопцем".
"Мені подобається Зеленський. У мене завжди були з ним нормальні стосунки, за винятком того одного моменту в Білому домі, який я вважав дещо агресивним з його боку в Овальному кабінеті, як ви, мабуть, пам'ятаєте", - зазначив Трамп.
Лідер США також вкотре заявив, що експрезидент Байден надав Україні 350 млрд доларів допомоги.
"Що просто безглуздо. Але він (Байден. - Ред.) це зробив. А я продаю їм обладнання. Повною мірою ми продаємо його Європейському Союзу, ми продаємо його НАТО, а вони його роздають. Я скажу ось що: вони (Україна. - Ред.) воюють. Незалежно від того, чи обладнання чудове, чи менш ніж чудове - вони здатні воювати", - додав він.
Та суперечка коштувала йому звільнення ермака та справу Міндіча.
і ручний слимак, вова зе!