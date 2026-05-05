Без виплати "тисячі" українцям Зеленському не вдалося б зупинити падіння довіри, - ЗМІ

Тисяча Зеленського допомогла зупинити падіння довіри

Ні президенту Зеленському, ні його політсилі виплати "тисяч" підтримки не коштують ані копійки, оскільки вони регулярно роздають гроші не свої, а державного бюджету.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Міндічгейт та "картонковий Майдан"

Видання зазначає, що влітку 2025 року накопчилися кризові внутрішні процеси, зокрема внаслідок атаки на НАБУ та САП. 

Проте справжні проблеми у влади почалися у листопаді 2025 року, коли НАБУ та САП повідомили про операцію "Мідас".

"Серія обшуків, публікація "плівок Міндіча" та вихід справи на рівень найближчого оточення президента створили для Банкової безпрецедентну кризу. Апогеєм стали слідчі дії вдома в тодішнього всесильного керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Для влади це був не просто черговий скандал, а момент, коли корупційна тема вперше за довгий час почала бити безпосередньо по президенту. І з цим треба було щось терміново робити", - пише автор.

Рейтинг Зеленського

Соціологічні дослідження свідчили, що у травні 2025 року довіра до Зеленського трималася на рівні 70%. Проте після атаки на НАБУ та САП влітку показники зменшилися до 64%  (а повна довіра – до 36%, майже -10% до травня).

У жовтні, до операції "Мідас" рівень довіри також дещо знизився.

"Всі соціологічні служби України впродовж останніх років фіксують, що більшість українців називає корупцію однією з двох головних загроз для країни. Це тема, яка лякає, обурює і тригерить абсолютну більшість українських виборців.

І ставши "черговим по корупції", президентові необхідно було швидко знайти рішення, як цієї ролі позбутись і одночасно стабілізувати суспільне невдоволення", - зауважує автор.

Тисячі Зеленського

"Команда Зеленського переосмислила старий український політичний механізм прямої покупки лояльності через дрібні виплати. ...

Так, за даними УП в економічному блоці уряду, за минулий рік на оплату усіх варіантів "тисяч Зеленського" держава витратила 19 мільярдів гривень. Цього року на програму "Національний кешбек", коли покупці отримують гроші за купівлю українських товарів, уже пішли орієнтовно 2 мільярди гривень", - йдеться в матеріалі.

Автор зауважує, що ні Зеленському, ні його політсилі всі ці "тисячі" не коштують ані копійки. Адже вони регулярно роздають гроші не свої, а державного бюджету.

"І кожна наступна хвиля такої підтримки стає усе більш масовою. Кожна нова виплата розширює аудиторію, до якої доходить монетизована опіка президента. ...

Звичайно, не можна сказати, що лише масовані виплати "тисяч" дають Зеленському стабілізувати рівень довіри в суспільстві. Проте можна точно стверджувати, що без них зупинити падіння підтримки було б годі", - підсумував автор.

Яке падіння довіри? Як може впасти те, чого немає?
05.05.2026 13:03 Відповісти
Яка дешева довіра народа - всього 1000 грн. Біда з людьми ...
05.05.2026 13:15 Відповісти
А ще люди бачуть корупцію,бусіфікацію,Міндічив,Круп,Юзіків! Тут тища Вовина не допоможе!
05.05.2026 13:04 Відповісти
05.05.2026 13:03 Відповісти
***, країна МРІЙ!!!
05.05.2026 13:38 Відповісти
05.05.2026 13:04 Відповісти
Какістократія (від дав.-гр. κάκιστος - найгірший і κράτος - влада) - це система управління державою, часто характеризується корупцією, популізмом та деградацією інституцій.
05.05.2026 13:06 Відповісти
та в нас вже давно зеленократія, все ближча до феодалізму...
05.05.2026 13:36 Відповісти
Ога, двушєчку і "дінастію" одразу забули.
05.05.2026 13:07 Відповісти
"Доверие" для дегенератов измеряется от килограмма гречки до 1000 грн. Пропал дом...
05.05.2026 13:14 Відповісти
05.05.2026 13:15 Відповісти
дав тисячу обдер на цінах на продукти харчування.медицину і комунальні платежі на 10 тисяч(без наіпалово українського народу ніяк)))
05.05.2026 13:19 Відповісти
Угу..суми витрачені на продукти залишились такими ж самими, зменшилась кількість пакетів..
05.05.2026 13:30 Відповісти
Так а де тут хоч якійсь розрахунок, що доводить ефективність цього засобу? Можливо воно діє як мертвому кадило.
05.05.2026 13:24 Відповісти
05.05.2026 13:30 Відповісти
Странно, я тысячи не получал а Зеленскому доверяю, он своё дело как президент воюющей Украины делает добре, конечно хотелось бы жёстких мер в отношении коррупционеров, но не всё сразу как говорится, да и с ТЦК надо что-то решать а в остальном молодец Зеленский.
05.05.2026 13:34 Відповісти
Добре в очко ***** дивиться?
05.05.2026 13:40 Відповісти
Мда...
05.05.2026 13:51 Відповісти
А ще він дуже скромний, і допомагає сусідці виносити сміття. А вчора кошеня зняв з дерева.
05.05.2026 14:17 Відповісти
хотелось бы жёстких мер в отношении коррупционеров як ти собі це уявляєш? невже сам, зелена гнида, проти себе буде жорстоким? наркоман проти наркотиків?
05.05.2026 15:31 Відповісти
Єдині "вовіни 1500грн.", які мені прийшли через Пенсійний фонд без моєго бажання і запросу, в той же день я переслав на рахунок "ГО Справа громад". Більше ні разу я не брав від зевлади ні копійки.
05.05.2026 13:35 Відповісти
Дарма.
Я беру.
Тільки пересилаю на "СГ" - на додачу до мого щомісячного внеску.
05.05.2026 17:50 Відповісти
Справа в тому, що у мене "дії" немає, а задля того, щоб отримати чергову "вавину тисячу" встановлювати її я не збираюсь.
05.05.2026 19:05 Відповісти
І в мене "дії" немає, але я перший раз отримав через карточку Привату; другий раз - через Укрпошту.
Я просто відгукнувся на заклик Бірюкова "отримуйте і пересилайте нам". І шукав шляхи... І знайшов.
05.05.2026 19:20 Відповісти
А я шукав, але не знайшов. Наступного разу буду шукати ретельніше.
05.05.2026 19:48 Відповісти
Тобто - чиясь довіра базується на подачці у 1000 грн???
05.05.2026 13:36 Відповісти
Виходить, що саме так.
Довіра вартістю у 1000грн.
05.05.2026 13:50 Відповісти
Довіра базується на гречці, і чим ближче до виборів тим більше гречки потрібно
05.05.2026 14:31 Відповісти
Про рівень довіри до зелі читайте в обговореннях на цензорі .
05.05.2026 13:39 Відповісти
Заголовок схожий на невиліковний діагноз для народа.
05.05.2026 13:49 Відповісти
Як дешево він оцінив українців, не забувши прицьому зробити ще гешефт.
05.05.2026 13:52 Відповісти
Який вступ в Європу альо?! Бантустан в якому людей викрадають люди в однострої посеред дня де це вважається військовим злочином без строку давності, а в зеленої країни вмрій все нормально!
05.05.2026 14:12 Відповісти
Гроші з казни , а довіра Зеленському ???
05.05.2026 14:30 Відповісти
"Тисячі Зеленського" це тисячі з карманів громадян Німеччини які платять податки. Думаю на наступних виборах громадяни Німеччини покажуть що вони про "Тисячі Зеленського" думають і я не думаю що це сподобається Пану Оманському.
05.05.2026 14:42 Відповісти
Все ще чекаю на смартфон
05.05.2026 15:11 Відповісти
05.05.2026 15:33 Відповісти
За кошти платників податків ЗЕленський купує довіру? Чи не є це злочином?
05.05.2026 15:40 Відповісти
якщо довіру можна купити - то що це за люди..і нахер вони впали українській нації?
05.05.2026 15:58 Відповісти
Кульочок гречки працює так же добре як і за мера Черновецького 20 років тому.
05.05.2026 16:15 Відповісти
це він так хабарі дає, а ще твердять що воно бореться з корупцією!???
05.05.2026 16:22 Відповісти
 
 