Без виплати "тисячі" українцям Зеленському не вдалося б зупинити падіння довіри, - ЗМІ

Ні президенту Зеленському, ні його політсилі виплати "тисяч" підтримки не коштують ані копійки, оскільки вони регулярно роздають гроші не свої, а державного бюджету.

Про це йдеться в матеріалі УП.

Міндічгейт та "картонковий Майдан"

Видання зазначає, що влітку 2025 року накопчилися кризові внутрішні процеси, зокрема внаслідок атаки на НАБУ та САП.

Проте справжні проблеми у влади почалися у листопаді 2025 року, коли НАБУ та САП повідомили про операцію "Мідас".

"Серія обшуків, публікація "плівок Міндіча" та вихід справи на рівень найближчого оточення президента створили для Банкової безпрецедентну кризу. Апогеєм стали слідчі дії вдома в тодішнього всесильного керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Для влади це був не просто черговий скандал, а момент, коли корупційна тема вперше за довгий час почала бити безпосередньо по президенту. І з цим треба було щось терміново робити", - пише автор.

Рейтинг Зеленського

Соціологічні дослідження свідчили, що у травні 2025 року довіра до Зеленського трималася на рівні 70%. Проте після атаки на НАБУ та САП влітку показники зменшилися до 64% (а повна довіра – до 36%, майже -10% до травня).

У жовтні, до операції "Мідас" рівень довіри також дещо знизився.

"Всі соціологічні служби України впродовж останніх років фіксують, що більшість українців називає корупцію однією з двох головних загроз для країни. Це тема, яка лякає, обурює і тригерить абсолютну більшість українських виборців.

І ставши "черговим по корупції", президентові необхідно було швидко знайти рішення, як цієї ролі позбутись і одночасно стабілізувати суспільне невдоволення", - зауважує автор.

Тисячі Зеленського

"Команда Зеленського переосмислила старий український політичний механізм прямої покупки лояльності через дрібні виплати. ...

Так, за даними УП в економічному блоці уряду, за минулий рік на оплату усіх варіантів "тисяч Зеленського" держава витратила 19 мільярдів гривень. Цього року на програму "Національний кешбек", коли покупці отримують гроші за купівлю українських товарів, уже пішли орієнтовно 2 мільярди гривень", - йдеться в матеріалі.

Автор зауважує, що ні Зеленському, ні його політсилі всі ці "тисячі" не коштують ані копійки. Адже вони регулярно роздають гроші не свої, а державного бюджету.

"І кожна наступна хвиля такої підтримки стає усе більш масовою. Кожна нова виплата розширює аудиторію, до якої доходить монетизована опіка президента. ...

Звичайно, не можна сказати, що лише масовані виплати "тисяч" дають Зеленському стабілізувати рівень довіри в суспільстві. Проте можна точно стверджувати, що без них зупинити падіння підтримки було б годі", - підсумував автор.

