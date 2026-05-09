Лише 28% українців хочуть бачити Зеленського на посаді президента після завершення війни, - опитування

Соціологи запитали, якою українці бачать майбутню діяльність Володимира Зеленського після війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на результати опитування КМІС.

28% хочуть бачити президентом після війни

Згідно з результатами, хочуть бачити Зеленського президентом і після війни – 28% (невеликий ріст з 25% на початку жовтня 2025 року). Ще 16% (стільки ж було раніше) вважають, що він може просто лишитися в політиці – як голова партії чи народний депутат.

30% вважають, що Зеленський має піти з політики

Водночас 30% (зниження з 36% раніше) говорять про те, що Володимир Зеленський має піти з політики (і зосередитися на благодійній діяльності, просуванні інтересів України закордоном чи просто на власних питаннях).

Вважають, що Зеленський має зазнати кримінального переслідування – 15% (без змін порівняно з результатами на початку жовтня 2025 року).

Методологія

Опитування проводилося 20-27 квітня. Всього опитано 1005 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

