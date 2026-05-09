Лише 28% українців хочуть бачити Зеленського на посаді президента після завершення війни, - опитування

Соціологи запитали, якою українці бачать майбутню діяльність Володимира Зеленського після війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на результати опитування КМІС.

28% хочуть бачити президентом після війни 

Згідно з результатами, хочуть бачити Зеленського президентом і після війни – 28% (невеликий ріст з 25% на початку жовтня 2025 року). Ще 16% (стільки ж було раніше) вважають, що він може просто лишитися в політиці – як голова партії чи народний депутат.

30% вважають, що Зеленський має піти з політики 

Водночас 30% (зниження з 36% раніше) говорять про те, що Володимир Зеленський має піти з політики (і зосередитися на благодійній діяльності, просуванні інтересів України закордоном чи просто на власних питаннях).

Вважають, що Зеленський має зазнати кримінального переслідування – 15% (без змін порівняно з результатами на початку жовтня 2025 року).

Методологія

Опитування проводилося 20-27 квітня. Всього опитано 1005 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Топ коментарі
+46
Нормальні Українці хочуть щоб ця потвора відповіла за мародерство і смерті під час війни
09.05.2026 00:20 Відповісти
+44
Третина? Після війни? Серйозно?
09.05.2026 00:18 Відповісти
+30
Тут вже потрібно проводити опитування, що має бути: каддафізація зеленського чи достатньо чаушескації зеленського?
09.05.2026 00:30 Відповісти
о, та ти, пдло, не тільки істеричка, а ще й юдофоб
09.05.2026 04:52 Відповісти
Скільки ще виродків в Україні
09.05.2026 04:26 Відповісти
звідки такі емоції в каментах? 35% дебілів не такий вже поганий результат для будь-якої країни
09.05.2026 04:54 Відповісти
Чем скорей вступим в ЕС тем быстрей поборем коррупцию во власти. Я в этом уверен как и то что Земля круглая и вращаецца вокруг Солнца.
09.05.2026 04:56 Відповісти
Просрочений метровий диктатор за геноцид і своїх дерьмаків і міндічів повинен сидіти в тюрязі
09.05.2026 05:05 Відповісти
2,8%.....хіба що.
09.05.2026 06:48 Відповісти
Ми помираємо, а він так смішно жартує про Червону площу, що не так?
09.05.2026 07:16 Відповісти
09.05.2026 07:20 Відповісти
Обкурений ішак має бути показово розстріляний без суду і слідсва, як зрадник-мародер, що вчинив найтяжчі злочини проти країни та її народу. Це чмо - ватажок злочинного угрупування на державному рівні.
09.05.2026 07:20 Відповісти
45% поступово здулися
09.05.2026 07:30 Відповісти
Після закінчення війни, однозначно тільки за грати, на пожиттєве !!!!
09.05.2026 07:34 Відповісти
А відправити в заслання, в Ізраїль - вже було? І нехай там в мертвому морі з міндічем ловить рибу.
09.05.2026 07:34 Відповісти
Ти його спочатку впіймай, щоб не вислизнув у мертве море
09.05.2026 07:55 Відповісти
Дався вам той Ізраіль! А там він нахер кому потрібен, він тут відсидіти повинен.
09.05.2026 08:14 Відповісти
Цікаво, А кого бажають замість?? Прізвище - в студію!
09.05.2026 07:47 Відповісти
Алі-Баба !!!!
09.05.2026 08:13 Відповісти
Тобто, третина або біля корупційної кормушки, або кретини, що не заперечує перше. Що з цим народом, чи народонасєлєнієм?
09.05.2026 07:52 Відповісти
І всі вони в тцк і міліції працюють.
09.05.2026 07:53 Відповісти
О, ще один захисник зє! - "...їб@ть його в рот" (с)
09.05.2026 08:00 Відповісти
..звідки статистику таку беруть? Вважаю 50% точно за нього якщо не більше!!!
09.05.2026 08:13 Відповісти
Звідки така вражаюча неточность?
Реально 2.8, навіщо множити на 10?
09.05.2026 08:20 Відповісти
Ні-ні-ні. Щоб не пішов, а щоб його ув'язнили. Пожиттєво. Разом з шоблою.
09.05.2026 08:28 Відповісти
А почему не вовремя войны, немедленно например.
09.05.2026 08:32 Відповісти
