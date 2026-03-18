Довіра до Зеленського зросла до 62%, порівняно з лютим, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

62% українців заявили про довіру до президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Соціологи зазначили, що між кінцем січня і серединою лютого 2026 року рівень довіри до Зеленського помітно знизився – з 61% до 53% (і водночас з 33% до 41% стало більше тих, хто йому не довіряв).

"Утім, станом на початок березня довіра до В. Зеленського повернулася до попередніх показників і становила 62%. Рівень недовіри – 32%, а баланс довіри-недовіри становив +30%", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65% українців називають війну ключовим викликом для країни, третина - узагалі не згадували про війну, - опитування

Ставлення до виборів

Так, серед тих, хто "скоріше" не довіряє Зеленському 49% вважають, що вибори мають бути після остаточної мирної угоди, а 26% готові схвалити вибори після перемир’я з гарантіями безпеки. Водночас і серед них меншість (22%) наполягають на виборах навіть до завершення бойових дій.

Серед тих, хто "зовсім" не довіряє президент, запит на вибори дещо вищий, але також меншість (35%) говорять про вибори до завершення бойових дій.

24% говорять про вибори після перемир’я з гарантіями безпеки, а 34% вважає, що вибори мають бути вже після остаточної мирної угоди.

Серед тих, довіряє Зеленському переважна більшість виступає за проведення виборів лише після остаточної мирної угоди.

Читайте: 69% українців вважають, що вибори варто проводити після повного завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося із 1 по 8 березня. Всього опитано 1003 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Також читайте: Понад 60% українців готові голосувати на референдумі. Частина готова до територіальних компромісів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА