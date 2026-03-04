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Новини
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65% українців називають війну ключовим викликом для країни, третина - узагалі не згадували про війну, - опитування

українці

Більшість українців (65%) називають війну одним із ключових викликів для країни. Водночас третина опитаних узагалі не згадували про війну, а проблеми у сфері мобілізації відзначили лише 8% респондентів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними соціологів, 53% опитаних назвали війну проблемою №1. Водночас майже половина респондентів першочергово говорили про інші виклики. Серед них: корупція (29%), низький рівень життя (26%), ситуація в енергетиці (24%), незадоволеність владою (19%) та економічні труднощі (13%).

Соціологи припускають, що за чотири роки повномасштабної війни вона для багатьох стала "контекстом життя", тому громадяни більше зосереджуються на супутніх проблемах. Зокрема, частина респондентів пов’язує енергетичні труднощі з діями української влади, що, за оцінкою КМІС, свідчить про виклики в інформаційній сфері.

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опитування (2192) українці (2748) війна в Україні (8494)
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а остальные 35 рады? нет 5 процентов рады- которые на потоках, а 95- умирают, страдают
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04.03.2026 13:38 Відповісти
73 відсотка,це не третина
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04.03.2026 15:09 Відповісти
За бубочка голосували 13 млн. виборців, тобто 73 від тих хто голосував. Ха ха ха
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04.03.2026 16:26 Відповісти
що це за такий кміс, згідно якому
"респонденти пов'язують енергетичні труднощі з діями української влади, що за, оцінкою КМІС, свідчить про виклики в інформаційній сфері"

що, тільки один хутін во всьом віноват !
а ці довгоносики-рафіки, міндичі-чернишови-ЗЄлєнські, не довели українську енергетику за чотири роки війни до цугундеру ?
вони ні прі чьом, НЕ крали на енергетиці ?

.
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04.03.2026 15:13 Відповісти
Тут є один плюс. Значна частина населення не піддається впливу телемарафону!
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04.03.2026 16:11 Відповісти
 
 