65% українців називають війну ключовим викликом для країни, третина - узагалі не згадували про війну, - опитування
Більшість українців (65%) називають війну одним із ключових викликів для країни. Водночас третина опитаних узагалі не згадували про війну, а проблеми у сфері мобілізації відзначили лише 8% респондентів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, пише Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними соціологів, 53% опитаних назвали війну проблемою №1. Водночас майже половина респондентів першочергово говорили про інші виклики. Серед них: корупція (29%), низький рівень життя (26%), ситуація в енергетиці (24%), незадоволеність владою (19%) та економічні труднощі (13%).
Соціологи припускають, що за чотири роки повномасштабної війни вона для багатьох стала "контекстом життя", тому громадяни більше зосереджуються на супутніх проблемах. Зокрема, частина респондентів пов’язує енергетичні труднощі з діями української влади, що, за оцінкою КМІС, свідчить про виклики в інформаційній сфері.
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"респонденти пов'язують енергетичні труднощі з діями української влади, що за, оцінкою КМІС, свідчить про виклики в інформаційній сфері"
що, тільки один хутін во всьом віноват !
а ці довгоносики-рафіки, міндичі-чернишови-ЗЄлєнські, не довели українську енергетику за чотири роки війни до цугундеру ?
вони ні прі чьом, НЕ крали на енергетиці ?
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