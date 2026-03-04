65% українців називають війну ключовим викликом для країни, третина - узагалі не згадували про війну, - опитування

Більшість українців (65%) називають війну одним із ключових викликів для країни. Водночас третина опитаних узагалі не згадували про війну, а проблеми у сфері мобілізації відзначили лише 8% респондентів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними соціологів, 53% опитаних назвали війну проблемою №1. Водночас майже половина респондентів першочергово говорили про інші виклики. Серед них: корупція (29%), низький рівень життя (26%), ситуація в енергетиці (24%), незадоволеність владою (19%) та економічні труднощі (13%).

Соціологи припускають, що за чотири роки повномасштабної війни вона для багатьох стала "контекстом життя", тому громадяни більше зосереджуються на супутніх проблемах. Зокрема, частина респондентів пов’язує енергетичні труднощі з діями української влади, що, за оцінкою КМІС, свідчить про виклики в інформаційній сфері.

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