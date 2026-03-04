65% украинцев называют войну одним из ключевых вызовов для страны, - опрос
Большинство украинцев (65%) называют войну одним из ключевых вызовов для страны. В то же время треть опрошенных вообще не упоминали о войне, а проблемы в сфере мобилизации отметили только 8% респондентов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным социологов, 53% опрошенных назвали войну проблемой №1. В то же время почти половина респондентов в первую очередь говорили о других вызовах. Среди них: коррупция (29%), низкий уровень жизни (26%), ситуация в энергетике (24%), недовольство властью (19%) и экономические трудности (13%).
Социологи предполагают, что за четыре года полномасштабной войны она для многих стала "контекстом жизни", поэтому граждане больше сосредотачиваются на сопутствующих проблемах. В частности, часть респондентов связывает энергетические трудности с действиями украинской власти, что, по оценке КМИС, свидетельствует о вызовах в информационной сфере.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль