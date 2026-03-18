Доверие к Зеленскому выросло до 62% по сравнению с февралем, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

62% украинцев заявили о доверии к президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Что известно?

Социологи отметили, что между концом января и серединой февраля 2026 года уровень доверия к Зеленскому заметно снизился – с 61% до 53% (и в то же время с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял).

"Впрочем, по состоянию на начало марта доверие к В. Зеленскому вернулось к прежним показателям и составило 62%. Уровень недоверия – 32%, а баланс доверия-недоверия составил +30%", – говорится в сообщении.

Отношение к выборам

Так, среди тех, кто "скорее" не доверяет Зеленскому, 49% считают, что выборы должны состояться после окончательного мирного соглашения, а 26% готовы одобрить выборы после перемирия с гарантиями безопасности. В то же время и среди них меньшинство (22%) настаивают на выборах даже до завершения боевых действий.

Среди тех, кто "совсем" не доверяет президенту, спрос на выборы несколько выше, но также меньшинство (35%) говорят о выборах до завершения боевых действий.

24% говорят о выборах после перемирия с гарантиями безопасности, а 34% считают, что выборы должны состояться уже после окончательного мирного соглашения.

Среди тех, кто доверяет Зеленскому, подавляющее большинство выступает за проведение выборов только после окончательного мирного соглашения.

Методология

Опрос проводился с 1 по 8 марта. Всего опрошено 1003 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

