Доверие к Зеленскому выросло до 62% по сравнению с февралем, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
62% украинцев заявили о доверии к президенту Владимиру Зеленскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
Что известно?
Социологи отметили, что между концом января и серединой февраля 2026 года уровень доверия к Зеленскому заметно снизился – с 61% до 53% (и в то же время с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял).
"Впрочем, по состоянию на начало марта доверие к В. Зеленскому вернулось к прежним показателям и составило 62%. Уровень недоверия – 32%, а баланс доверия-недоверия составил +30%", – говорится в сообщении.
Отношение к выборам
Так, среди тех, кто "скорее" не доверяет Зеленскому, 49% считают, что выборы должны состояться после окончательного мирного соглашения, а 26% готовы одобрить выборы после перемирия с гарантиями безопасности. В то же время и среди них меньшинство (22%) настаивают на выборах даже до завершения боевых действий.
Среди тех, кто "совсем" не доверяет президенту, спрос на выборы несколько выше, но также меньшинство (35%) говорят о выборах до завершения боевых действий.
24% говорят о выборах после перемирия с гарантиями безопасности, а 34% считают, что выборы должны состояться уже после окончательного мирного соглашения.
Среди тех, кто доверяет Зеленскому, подавляющее большинство выступает за проведение выборов только после окончательного мирного соглашения.
Методология
Опрос проводился с 1 по 8 марта. Всего опрошено 1003 респондента.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ДО ZЕ!?
ЗРОСЛА!?
Цікаво подивится на довбойобів довіра яких зросла до брехливого блазня-крадія та дружбана міндіча, цукермана, баканова тощо. Подивится на ціх жерт телемарафону для дебілів.
Не менше!!! 🤬🤦♂️
стульяопитування КМІС.
Чи опитування проводилось у божевільні?
Тим ьільше якуб ху...ю ви не написали, всім байдуже🤪