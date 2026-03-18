Доверие к Зеленскому выросло до 62% по сравнению с февралем, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Доверие к Зеленскому: что говорят украинцы?

62% украинцев заявили о доверии к президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Что известно?

Социологи отметили, что между концом января и серединой февраля 2026 года уровень доверия к Зеленскому заметно снизился – с 61% до 53% (и в то же время с 33% до 41% стало больше тех, кто ему не доверял).

"Впрочем, по состоянию на начало марта доверие к В. Зеленскому вернулось к прежним показателям и составило 62%. Уровень недоверия – 32%, а баланс доверия-недоверия составил +30%", – говорится в сообщении.

Отношение к выборам

Так, среди тех, кто "скорее" не доверяет Зеленскому, 49% считают, что выборы должны состояться после окончательного мирного соглашения, а 26% готовы одобрить выборы после перемирия с гарантиями безопасности. В то же время и среди них меньшинство (22%) настаивают на выборах даже до завершения боевых действий.

Среди тех, кто "совсем" не доверяет президенту, спрос на выборы несколько выше, но также меньшинство (35%) говорят о выборах до завершения боевых действий.

24% говорят о выборах после перемирия с гарантиями безопасности, а 34% считают, что выборы должны состояться уже после окончательного мирного соглашения.

Среди тех, кто доверяет Зеленскому, подавляющее большинство выступает за проведение выборов только после окончательного мирного соглашения.

Методология

Опрос проводился с 1 по 8 марта. Всего опрошено 1003 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

+23
У мідіча і цукемана. Своїх не здав, звідси і довіра
18.03.2026 12:43 Ответить
+19
Так в яку суму бабла обійшлася "довіра" від КМІСу?
18.03.2026 12:48 Ответить
+14
Хуцпа (від їд. חוצפּה, івр. חֻצְפָּה) - це надзвичайна зухвалість, нахабство, безсоромна впевненість у собі, яка межує з соціопатією. Вона часто описується як «наднахабство», що паралізує опонента через неможливість осягнути ступінь аморальності вчинку.
Поняття має коріння в єврейській культурі, але зараз активно використовується у політиці та соціології.
18.03.2026 12:49 Ответить
Зросла довіра у кого?
18.03.2026 12:41 Ответить
У мідіча і цукемана. Своїх не здав, звідси і довіра
18.03.2026 12:43 Ответить
Довіра у тих зросла хто не маючи мізків , тупо йде до знищення як барани на забій
18.03.2026 12:52 Ответить
18.03.2026 12:41 Ответить
ануна!
18.03.2026 12:48 Ответить
Нам *******...
18.03.2026 12:58 Ответить
Так в яку суму бабла обійшлася "довіра" від КМІСу?
18.03.2026 12:48 Ответить
У соціолухів, політолухів в періоди очікування виборів гарячий сезон збору врожаїв капусти...
18.03.2026 12:58 Ответить
Може друкарська помилка. Не 62% а 62 людини?))
18.03.2026 12:49 Ответить
18.03.2026 12:49 Ответить
Коли вже ця вся пурга закінчиться...Оце сциклиння.
18.03.2026 12:50 Ответить
ДОВІРА!?
ДО ZЕ!?
ЗРОСЛА!?
Цікаво подивится на довбойобів довіра яких зросла до брехливого блазня-крадія та дружбана міндіча, цукермана, баканова тощо. Подивится на ціх жерт телемарафону для дебілів.
18.03.2026 12:54 Ответить
Зросла до 114% !!!
Не менше!!! 🤬🤦‍♂️
18.03.2026 12:55 Ответить
Тільки вибори можуть показати справжню довіру та лигітимність (за Максом Вебером базується на законах та процедурах через проведення демократичних виборів).
18.03.2026 12:56 Ответить
Варто заглянути в соцмережі і стане ясно,що довіра до Zelcmana нижче плінтуса!Суцільна брехня,зрада інтересів,зневага до народу,мафіозна кланова структура влади-оце рейтинг!
18.03.2026 12:58 Ответить
Зєлєнскій вимагає легітимності, в тому числі і у таких контор, як КМІС. Безцієї легіттмноств цому не коміортно чинити різну дичину. Тому у різних кмісів просто виходу нема іншого, ніж малювати довіру, більшу 60%. Чому не вірю у це опитування? Бо за місяць не стадося НІЧОГО!!!!, що могло б змвнити люттневий рейтинг - Зєлєнскій не вчинив жодного подвигу і не роздав жодних нових плюшок. Тому як мінімум рейтинг мав би залишитися лютневвим.
18.03.2026 13:00 Ответить
Мінуточку, а по 1500 грн нужденним (під цей список попаде близько 11 млн мудрих українчиків) - хіба не гераклів подвиг? Все чьотінько, все продумано до дрібниць: спочатку дєньгі, потім стулья опитування КМІС.
18.03.2026 13:31 Ответить
КМІС працює на замовлення на користь ЗЕленського.Коли запитуєш у людей,навіщо голосував за ЗЕленського,то чуєш відповідь,що за нього не голосував.Знайти майже не можливо хто ж йому віддав голос.До виборів було "Це шанс","Голосую по приколу", "Хоч поржем".Чи є такі тепер кому хочеться поржати?Пізно пити "Боржомі" коли нирки відмовили.Не буде ніколи прощення цьому вискочці оманському,відповісти повинен по повній,чому ігнорував попередження про підготовку ***** до вторгнення,шашликами кормив,чому оточив себе зрадниками та корупціонерами з числа друзів та кумів?
18.03.2026 13:02 Ответить
Після смерті Ірини Бебешкіної КМІС скурвився остаточно. Ще один приклад "ролі особистості в історії".
18.03.2026 13:34 Ответить
идиоты, кто в это поверит
18.03.2026 13:02 Ответить
Где-то с 24го года в конторе решили не публиковать реальные данные. Реальный рейтинг можно прикинуть рассчитав динамику с 22 по 24 г. Потому что для меня загадка что такого должно было случиться в начале 25го чтобы рейтинг солнцеликого вдруг полез вверх и там по непонятной причине застрял))
18.03.2026 13:04 Ответить
почитайте на форумах, как этот кагал ненавидит вся украина
18.03.2026 13:05 Ответить
КМІС і Zевилупок, до вас довіра однакова
18.03.2026 13:07 Ответить
Даёшь майонез 72% в мозгах.
18.03.2026 13:08 Ответить
Знову ці опитування у психлікарні
18.03.2026 13:14 Ответить
це що за цифри???новий випуск фуфлоквартала з черговою хуцпою,як намене там з переду не достає нуля та коми.....на якого дибила це розраховано взагалі,у адекватної людини подібні вкиди викликають лише огиду та ненависть,рівноваженну до тієї якою вони ,,*******,, нас.......
18.03.2026 13:16 Ответить
Кому між цифрами пропустили
18.03.2026 13:16 Ответить
В кому їх ще ввігнати треба.
18.03.2026 13:26 Ответить
Якщо зросла довіра, то довірте йому всі свої гроші, якщо чужих життів не жалієте!
18.03.2026 13:16 Ответить
Опитувалась родина зеленських?
Чи опитування проводилось у божевільні?
18.03.2026 13:21 Ответить
Кміс, що ж ви так вошкаєтесь обережно, напишіть вже про 164% довіри яка росте щохвилини і цей процес зупинити не можна)
Тим ьільше якуб ху...ю ви не написали, всім байдуже🤪
18.03.2026 13:22 Ответить
Получается, что 62% до сих пор доверяют }{уйлу?
18.03.2026 13:22 Ответить
Будь-яка соціологія під час війни - лише інструмент пропаганди та маніпулювання суспільною свідомістю.
18.03.2026 13:25 Ответить
И с какого хера она вдруг набухла?
18.03.2026 13:25 Ответить
Та, да була в собаки хата, а у зепокидька 62% рейтингів...
18.03.2026 13:27 Ответить
Цікаво , це просто брехня , або у наших громадян пам'ять як у рибки Дорі з мультфільму? Або і те і інше? З такими результатами Україна приречена на знищення.
18.03.2026 13:27 Ответить
На парламентських виборах у Північній Кореї, що відбулися 15 березня, чинний лідер Кім Чен Ин отримав 99,93% голосів виборців. За результатами голосування до Верховних народних зборів 15-го скликання було обрано 687 депутатів, водночас явка виборців склала 99,99%.
18.03.2026 13:36 Ответить
Ха-ха-ха, верим - верииииим, квартальное шоу продолжается.
18.03.2026 13:36 Ответить
 
 