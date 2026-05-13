Польща анулювала ліцензії 146 лікарям з України, під загрозою ще тисяча

Польща анулювала умовні ліцензії на медичну практику для 146 лікарів із країн, що не входять до ЄС, значна частина яких є громадянами України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Вищої лікарської ради Польщі Лукаш Янковський в інтерв’ю Rzeczpospolita.

Рішення пов’язане з вимогою підтвердження знання польської мови на рівні, достатньому для безпечної роботи з пацієнтами.

Чому лікарі втратили право працювати

За даними польської медичної ради, з 1 травня втратили чинність умовні дозволи для тих медиків, які не надали сертифікат знання польської мови рівня не нижче B1.

"Якщо людина не вміє говорити польською, вона не повинна працювати лікарем у Польщі", - заявили у відомстві.

Там додали, що частина іноземних лікарів працювала без достатнього володіння мовою, що могло створювати ризики для пацієнтів. Наразі анульовано дозволи для 146 медиків, а перевірки тривають і щодо інших фахівців.

Українські лікарі під ризиком втрати роботи

За оцінками польської медичної ради, у країні працює близько трьох тисяч лікарів з України. Близько тисячі з них ще не підтвердили знання польської мови на необхідному рівні.

Це означає, що вони можуть втратити право на медичну практику після завершення перехідних процедур.

Водночас у Польщі визнають, що українські лікарі відіграють важливу роль у системі охорони здоров’я, особливо в невеликих містах і районних лікарнях, де відчувається кадровий дефіцит.

Дискусія всередині Польщі

Уряд Польщі розглядає можливість відтермінування мовних вимог ще на рік, щоб уникнути кадрової кризи в лікарнях. Медичні установи закликають до гнучкішого підходу, щоб не втратити критично важливих спеціалістів.

