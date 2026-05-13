Польща анулювала ліцензії 146 лікарям з України, під загрозою ще тисяча

Польща анулювала умовні ліцензії на медичну практику для 146 лікарів із країн, що не входять до ЄС, значна частина яких є громадянами України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Вищої лікарської ради Польщі Лукаш Янковський в інтерв’ю Rzeczpospolita.

Рішення пов’язане з вимогою підтвердження знання польської мови на рівні, достатньому для безпечної роботи з пацієнтами.

Чому лікарі втратили право працювати

За даними польської медичної ради, з 1 травня втратили чинність умовні дозволи для тих медиків, які не надали сертифікат знання польської мови рівня не нижче B1.

"Якщо людина не вміє говорити польською, вона не повинна працювати лікарем у Польщі", - заявили у відомстві.

Там додали, що частина іноземних лікарів працювала без достатнього володіння мовою, що могло створювати ризики для пацієнтів. Наразі анульовано дозволи для 146 медиків, а перевірки тривають і щодо інших фахівців.

Українські лікарі під ризиком втрати роботи

За оцінками польської медичної ради, у країні працює близько трьох тисяч лікарів з України. Близько тисячі з них ще не підтвердили знання польської мови на необхідному рівні.

Це означає, що вони можуть втратити право на медичну практику після завершення перехідних процедур.

Водночас у Польщі визнають, що українські лікарі відіграють важливу роль у системі охорони здоров’я, особливо в невеликих містах і районних лікарнях, де відчувається кадровий дефіцит.

Дискусія всередині Польщі

Уряд Польщі розглядає можливість відтермінування мовних вимог ще на рік, щоб уникнути кадрової кризи в лікарнях. Медичні установи закликають до гнучкішого підходу, щоб не втратити критично важливих спеціалістів.

і як казали люди - один справжій аналіз в 19му міг би змінити історію країни....
13.05.2026 01:55 Відповісти
лікарів точно нема, самі зеленохворі...
13.05.2026 02:05 Відповісти
+17
В Україні більше 50% лікарів не володіють українською, але ніхто навіть не задумувався заборонити їм лікувати українців. Це турбота ''державників'' про державу. Зараз хтось напише, що лікарі на війні розмовляють російською, то що їм звідти піти? Приклад Польщі як потрібно берегти і поважати свою країну і своїх громадян.
13.05.2026 04:46 Відповісти
та какая разніца нам до їхніх щелеп.
13.05.2026 01:46 Відповісти
Потрібно було давно мобілізувати в ЗСУ медиків, поки вони не виїхали за кордон. Тепер немає медичного персоналу в шпиталях і в цивільних лікарнях! Влада бездіяльна та непрофесійна.
13.05.2026 13:35 Відповісти
педіатрів і гінекологів?
14.05.2026 02:04 Відповісти
А в Україні хворих немає чи лікарів?
13.05.2026 01:59 Відповісти
лікарів точно нема, самі зеленохворі...
13.05.2026 02:05 Відповісти
На жаль - не самі. Є ще 25% - заручники вибору любителів "гірше не буде, хоч посміємось, аби тільки не барига".
13.05.2026 08:56 Відповісти
так - ви не змогли, ми не змогли...
за шо не змогли, біля того і гріємося.
але в нас надія на переїзбіралово, а вас вже її нема...
14.05.2026 03:49 Відповісти
Зарплат нема
13.05.2026 05:23 Відповісти
Ви не ігноруйте чинник , ЩО ЛЮДИ ПОЇХАЛИ РОДИНАМИ. Там діти у школах, шкільна програма, старики . І ось мама - лікарка могла б працювати , а це дохід у родину.
І ось лікарка іде працювати вбиральніцею
13.05.2026 06:47 Відповісти
Нехай вчить мову. b1 це фігня.
13.05.2026 07:15 Відповісти
В тій же Канаді працює багато емігрантів лікарів і медичних сестер. Англійський для багатьох рідний з дитинства (навіть в Африці).
Навчання (як правило) в США, Британії, Канаді.
13.05.2026 02:13 Відповісти
ші?
чи своя якась думка? 🤣
13.05.2026 02:17 Відповісти
Це те, що я сам щодня бачу
13.05.2026 02:26 Відповісти
Близько 25% лікарів, що практикують у Канаді, є випускниками медичних шкіл за межами країни. Деякі нещодавні оцінки Канадського інституту інформації про охорону здоров'я (CIHI) свідчать, що для сімейної медицини цей показник зріс майже до 33%.
13.05.2026 02:32 Відповісти
мені нещодавна ногу різали - не повірите хто, бабуся з Літви!
- зараз ви ми вас усиплемо.
- ні, не згоден, давайте мороз тобто местний наркоз.
- впевнені? може бути болячє і дуже
- та робіть вже...
13.05.2026 02:43 Відповісти
через пів години після такої екзекуції підійшла і сказала - "молюся за Україну".
щє пів гoдини полежіть, а вже потім до дому...
боліти почяло вже вдома...
13.05.2026 02:49 Відповісти
А якби покійний (царство йому небесне) Амосов зробив би вам операцію в США, то ви б відмовились би і від корінного американця!
13.05.2026 02:50 Відповісти
та мені тоді ***** було хто, але сталася бабуся з Літви,
і якби вона сама це не сказала, я би хер шо помітив...
вона без акцента, я з ним...
13.05.2026 02:53 Відповісти
Можливо ту бабусю в 3 роки вже вивезли з Литви.
13.05.2026 03:16 Відповісти
так
"все що я вирізала відправимо на аналіз, як підвердятця ракові клітини я вам педзвоню"
не передзвонила, а нога?
а шо нога? - худіша ніж друга..
гвоздя забив, коньки повісив - прощяй хоккей!
13.05.2026 03:24 Відповісти
слава яйцям це була ліва....
тобто педалю є чим нажимати....
13.05.2026 03:32 Відповісти
Як правило, якщо дитина до десяти років вивчила іноземну мову і спілкується на ній в школі, вона не має акценту.
13.05.2026 03:39 Відповісти
це правда, вони її піднімають з вулиці за три дні...
13.05.2026 03:44 Відповісти
Українська тільки в нашій хаті - жінка і я, останні носітелі...
13.05.2026 03:46 Відповісти
Я до 6 років розмовляв лише по російськи.
Потім батьки повернулися в Україну і я пішов в українську школу.
Ніде ніяких акцентів.
Щоправда вже в Канаді, одна російськомовна вчителька музики (з музикальним слухом) сказала, що я мабуть українець, тому що є майже непомітна мягкість у звучанні голосних.
13.05.2026 03:53 Відповісти
Бережіть мову!
бо з неї самий почяток - ми не зберегли....
13.05.2026 03:57 Відповісти
сину бyло 5, оженився на амеріканкі,
з якої венесуели в них в хаті буде українська?
при всьому при тому, шо ми з мамкою обожнюєм своїх онуків...
13.05.2026 04:04 Відповісти
чомусь сприймають за німецький мій акцент...
13.05.2026 02:55 Відповісти
медсестра в мене тоді була, хлопчик, ну як би акуратно сказати афроамериканець.
його діло було слідкувати за тиском, пульсом, за приборами і чюю він каже,
"доктор 250 на 140...."
я на замороці і не сплю все чюю...
вона до мене нахиляється, "як ви"?
"я зараз видохну, то з перепугу - рубайте далі"
чюю 150 на 100 - можна колупатися...
13.05.2026 03:10 Відповісти
Відсоток міжнародних випускників медичних закладів (IMGs), які успішно отримують право на медицину в Канаді, значно варіюється залежно від етапу процесу ліцензування.
Хоча багато хто складає окремі іспити, лише близько 55% лікарів з міжнародною освітою в Канаді зрештою працюють за фахом.
Лише приблизно 10-20% IMG, які подають заявку через Канадську систему підбору резидентів (CaRMS), успішно отримують місце резидента.
13.05.2026 02:43 Відповісти
ші
13.05.2026 02:51 Відповісти
сина жінка якось сказала: "мені здається, шо Сергій тільки чихне, а я вже беременна..."
не стримуйте себе...
13.05.2026 04:26 Відповісти
чим упітанніє москаль - тим кращя мішень!
13.05.2026 02:14 Відповісти
ну так хлопці кажуть...
13.05.2026 02:18 Відповісти
коли ляже,то не встане
хай навіки він зів'яне
13.05.2026 03:21 Відповісти
Чому в нас не анулюють сруязиких??
13.05.2026 04:32 Відповісти
*****? Як берегти громадян? Нехай краще помруть від хвороби, бо немає лікаря який пшекає? Українську поляки не розуміють вже? Там жопа з лікарями по держ лікарням (як і в цілому по ЄС), тому вони й відкрили двері всім охочим.
13.05.2026 08:25 Відповісти
А лікарі в Україні, не в Польщі, не в США, чому не розмовляють українською? Чому українська влада дозволяє їм не поважати українців і їх закони? Як лікар в Україні, який не знає української вислухає українця і призначить правильне лікування? Чи українцям потрібно забути про свою мову, а вчити російську, щоб їх зрозумів лікар, а не навпаки?
13.05.2026 14:30 Відповісти
Вчи Індуську щоб тебе лікар зрозумів і поставив правельний діагноз!
14.05.2026 01:06 Відповісти
де це ви бачили лікарів що не розмовляють українською? ні разу такого не зустрів
14.05.2026 02:08 Відповісти
Так 146 з України чи "значна частина" з 146?? А скільки з них циган??
13.05.2026 05:33 Відповісти
або мадярів
13.05.2026 17:01 Відповісти
Это новость пустышка. В этом году меня, врача из Украины лишат скорее всего лицензии врача в Польше. Так как я, живя в Германии, так и не приступил к работе в польской клинике, откуда меня отправили бы на курсы польского языка. Но пока что, лицензия у меня есть.
13.05.2026 22:02 Відповісти
Опять, ни о чем! Вымога, знати мову. Давалось время выучить. В чем проблема, и тема обсуждения?
13.05.2026 05:40 Відповісти
Скільки вам потрібно ще часу "дать",щоб ви вивчили державну? Ще тридцять років? Чи може знайдемо прискорювач?
13.05.2026 10:20 Відповісти
Это вопрос мне? Та я не державный службовець) Закон Украины дозволяе мени говорити на тий мови которую забажаю. Зминить зако и буду його выконуваты!
13.05.2026 10:39 Відповісти
А щелепу як свою виправиш?
13.05.2026 10:45 Відповісти
Сколько тебе лет?
13.05.2026 10:46 Відповісти
Я даже не знаю, как без матюков отвечать! ( если ты человек, а не дерево!)
13.05.2026 10:48 Відповісти
Я й бачу ,що тебе прям тягне до своїх,братушАк...
13.05.2026 15:06 Відповісти
Розмовляти
13.05.2026 10:52 Відповісти
іх бін больной
13.05.2026 06:11 Відповісти
Якщо лікар не знає української мови в Україні він також не може працювати в цій професії
13.05.2026 06:34 Відповісти
З кацапською- тільки гній на фермі гребти!
13.05.2026 10:21 Відповісти
У Словаччині це зробили у 2016 року. Зараз країні не вистачає лікарів, т к словацькі поїхали ще працювати у Німеччину
хочу пояснити - у Словаччині своя медицінська термінологія , а словників для медиків нема. Тому усім потрібно навчатися в інститутах .
ВВАЖАЮ, що це не дурість влади , а відпрацьованя методики мацкви : ЯК НАГАДИТИ ЄС
13.05.2026 06:44 Відповісти
Хто всрався?.....
13.05.2026 08:07 Відповісти
В Польщу повертаються польські заробітчани з Британії, що повірили в Польщу - от і реакція поляків - бартанути інших заробітчан з Польщі.
13.05.2026 10:30 Відповісти
Клізмачи байдуже сдристнули з країни то чому їх доля повинна нас турбувати?
13.05.2026 06:56 Відповісти
Бо наближається час,коли ти сам будеш хутко бігати,і шукати, хто б тобі ту "клізму" правільно приєднав..
13.05.2026 10:23 Відповісти
Маєш в цьому власний досвід?
13.05.2026 10:55 Відповісти
Тут індусів трохи є, за штуку євро + ліжко + миска крім лікарувати можуть після зміни кахель ставити , прибирати , йти в ніч на верстат. І польську вчити не потрібно, нікому, бо через десяток років то буде вимираюча мова , який сенс? Першу зарплату і 20 відсотків з решти - мені. Дуже хороший варіант, погоджуйтесь, бо який хрєн до вас ще поїде.
13.05.2026 07:15 Відповісти
Більшість рускачєлюстних й не намагаються вчити польську мову. А лікар без знання мови не може порозумітись з пацієнтом
13.05.2026 07:40 Відповісти
Можно б дозволити працювати при діаспорах і центрах біженців. Чисто для нашіх
13.05.2026 09:04 Відповісти
Може спеціальні закони, правила і конституцію прийняти чисто для наших?
13.05.2026 09:33 Відповісти
Лікарів високої квалфіфікації це не стосується. Наприклад, під ножем хірурга-кардіолога клінт під наркозом. Ну от як знання польської мови може вплинути на перебіг операції якщо дані на всіх моніторах з англомовними підписами?
13.05.2026 16:34 Відповісти
На будівництві не такі чітки правила - то хай йдуть будують. Хоча теж робота потребує знання польскої. Як і в любій, цівілізованій країні. Не подобаються правила ЕС - їдьте з рюськім он до кореї чи на історічну.
13.05.2026 08:22 Відповісти
Правила везде одинаковые. В Украине, думаете другие? Но, обычно, есть те кто хочет выполнить правила, их называют " лохами", и есть хитрожопые, которые думают, что самые умные, но когда укусят их за жопу, громко орут!
13.05.2026 08:33 Відповісти
Пше пше їбаньки!
А лікувати мільон Українців хто буде? Ваша пихата піндосня??
13.05.2026 09:03 Відповісти
Заголовок не правдивий. Він звучить: Польща анулювала ліцензії 146 лікарям з України
Правдива інформація є у тексті статті: Польща анулювала умовні ліцензії на медичну практику для 146 лікарів із країн, що не входять до ЄС, значна частина яких є громадянами України.
Різниця відчутна...
13.05.2026 09:13 Відповісти
Все вірно!
Цього й треба було очікувати. В Україні війна. Лікарів не вистачає в лікарнях, клініках, на фронті.
А тому, ласкаво просимо до України, шановні громадяни та громадянки!
13.05.2026 09:14 Відповісти
Тим більше, що всі медики військовозобов'язані. Я не кажу, щл всіх обов'язково на фронт, але під час війни хтось має лікувати і громаданське населення.
13.05.2026 09:26 Відповісти
"анулювала умовні ліцензії на медичну практику для 146 лікарів із країн, що не входять до ЄС, значна частина яких є громадянами України"
Ключева фраза "що не входять до ЄС". Але ж назва статті перекручена, в назві написали, що тільки для громадян України. Ось так виникають потім образи і непорозуміння.
13.05.2026 09:17 Відповісти
це вже якась українофобія)
13.05.2026 09:21 Відповісти
AZ AZLK вживає чисто російський жаргон "піндосня", тобто ціль зрозуміла - налаштувати проти американців. Але негідник трамп це не американський народ. Народ в більшості за Україну і не любить росіян.
13.05.2026 09:22 Відповісти
А что тебе американци хорошего сделали?
13.05.2026 10:44 Відповісти
Все вірно!!! Не знаєш мови пи....уй додому. Так і в Україні повинно бути, не знаєш на роботі мови , заткни щелепу та працюй мовчки (в побуті хоч на камікуро розмовляй).
13.05.2026 10:17 Відповісти
Я бажаю звернутися до Дениса Дена. Чому у вас прапорець жовтоблакитний, а ви пишите якоюсь кацапською говіркою?
13.05.2026 18:47 Відповісти
Потому, что я в Украине! И если депутаты примут закон, что все мають розмовляты укра инською, я буду цей закон виконувати! Но, вы мне тычащие про неспроможнисть! Сами не умеете и не понимаете Украинского языка. Дневной мониторинг новостных порталов, якобы украинсько мовных, там ошибок, только в заголовках! Сами не умеете, а других учите!
14.05.2026 07:31 Відповісти
Перепрошую якщо ви таки дійсно з Україною у сердці. Хоч і використовуєте мову ворога.
Я закордоном з 2017 року. І намагаюсь вивчити мову аборигенів. Але перд тим що я поїхав з України я 30 місяців приймав участь в захисті України. УБД на руках, в поліції чи держоганах не працювував.
14.05.2026 13:16 Відповісти
Вова, я уже не в том возрасте, что бы ярлыки развешивать. У Меня нет УБД. Есть 25 лет действительной службы, 2014-2015 мобилизация, 10 лет державной службы. Я видел армию СССра, Снг, немножко кацапии и ЗСУ. Видел как устроена державна машина в Украине ( не все разумеется)) Самое сложное в жизни принимать решения, и потом нести за эти решения ответственность. Пусть, те кому положено, примут решение про Мову, и я его буду выполнять, а то как у Швондера выходит! -" Вы в порядке "трудовой дисциплины", откажитесь!..."
14.05.2026 15:05 Відповісти
Вибач Денисе.
14.05.2026 13:19 Відповісти
Йой, цеж катування чистої води, за 4 роки не вивчити мову ґка просто таки майже що рідна українська.
Я тут вже знаю французську мову на А2 і тепер вивчаю на В1-В2, а ці ліниві не можуть вивчити польску....
13.05.2026 18:44 Відповісти
та в більшості країн такі самі вимоги знаня мови, чи то Британія.Франція,Німеччина..
13.05.2026 19:07 Відповісти
Відкрив фейсбук в телефоні (на компі не можу забанили), одеська група..допис лікарки одеської лікарні №9 при медуніверситеті, прізвище українське Оцелот " ...вонючая западная Украина, понаехавшие" ...і т.д і в такому дусі... Я написав скаргу на сайт лікарні з копіями її висерів
14.05.2026 07:38 Відповісти
Всі медики військовозобов'язані.Чому їм дозволено вільний виїзд за кордон при воєнному становищі?
14.05.2026 13:19 Відповісти
 
 