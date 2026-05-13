Польща анулювала ліцензії 146 лікарям з України, під загрозою ще тисяча
Польща анулювала умовні ліцензії на медичну практику для 146 лікарів із країн, що не входять до ЄС, значна частина яких є громадянами України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Вищої лікарської ради Польщі Лукаш Янковський в інтерв’ю Rzeczpospolita.
Рішення пов’язане з вимогою підтвердження знання польської мови на рівні, достатньому для безпечної роботи з пацієнтами.
Чому лікарі втратили право працювати
За даними польської медичної ради, з 1 травня втратили чинність умовні дозволи для тих медиків, які не надали сертифікат знання польської мови рівня не нижче B1.
"Якщо людина не вміє говорити польською, вона не повинна працювати лікарем у Польщі", - заявили у відомстві.
Там додали, що частина іноземних лікарів працювала без достатнього володіння мовою, що могло створювати ризики для пацієнтів. Наразі анульовано дозволи для 146 медиків, а перевірки тривають і щодо інших фахівців.
Українські лікарі під ризиком втрати роботи
За оцінками польської медичної ради, у країні працює близько трьох тисяч лікарів з України. Близько тисячі з них ще не підтвердили знання польської мови на необхідному рівні.
Це означає, що вони можуть втратити право на медичну практику після завершення перехідних процедур.
Водночас у Польщі визнають, що українські лікарі відіграють важливу роль у системі охорони здоров’я, особливо в невеликих містах і районних лікарнях, де відчувається кадровий дефіцит.
Дискусія всередині Польщі
Уряд Польщі розглядає можливість відтермінування мовних вимог ще на рік, щоб уникнути кадрової кризи в лікарнях. Медичні установи закликають до гнучкішого підходу, щоб не втратити критично важливих спеціалістів.
Хоча багато хто складає окремі іспити, лише близько 55% лікарів з міжнародною освітою в Канаді зрештою працюють за фахом.
Лише приблизно 10-20% IMG, які подають заявку через Канадську систему підбору резидентів (CaRMS), успішно отримують місце резидента.
хочу пояснити - у Словаччині своя медицінська термінологія , а словників для медиків нема. Тому усім потрібно навчатися в інститутах .
Цього й треба було очікувати. В Україні війна. Лікарів не вистачає в лікарнях, клініках, на фронті.
А тому, ласкаво просимо до України, шановні громадяни та громадянки!
Ключева фраза "що не входять до ЄС". Але ж назва статті перекручена, в назві написали, що тільки для громадян України. Ось так виникають потім образи і непорозуміння.
Я закордоном з 2017 року. І намагаюсь вивчити мову аборигенів. Але перд тим що я поїхав з України я 30 місяців приймав участь в захисті України. УБД на руках, в поліції чи держоганах не працювував.
Я тут вже знаю французську мову на А2 і тепер вивчаю на В1-В2, а ці ліниві не можуть вивчити польску....