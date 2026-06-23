Украинцам в Польше всё чаще стали отказывать в предоставлении временной защиты, - СМИ

В некоторых городских общинах (гминах) Польши участились случаи отказа гражданам Украины в предоставлении статуса временной защиты (PESEL UKR). Вместо этого им оформляют номер PESEL с пометкой NUE, которая определяет лицо как обычного экономического мигранта.

Об этом пишут газета Dziennik Gazeta Prawna и inPoland, передает Цензор.НЕТ.

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Несмотря на то, что на общегосударственном уровне Польша приняла поправки к законодательству о защите иностранцев и официально продлила легальное пребывание украинцев до марта 2027 года, на уровне местного самоуправления возникла угрожающая тенденция.

Польские власти стали более строго оценивать основания для получения временной защиты и чаще проверяют причины въезда граждан Украины.

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Почему отказывают в статусе UKR?

Журналисты изданий выяснили, что во многих случаях чиновники в гминах действуют как предвзятые судьи. Основными причинами отказов и принудительного перевода украинцев в статус экономических мигрантов (NUE) становятся:

Географический фактор : чиновники отклоняют заявки людей, зарегистрированных в относительно спокойных (по мнению поляков) регионах Украины, заявляя, что их прибытие связано с поиском заработка, а не с "прямой угрозой для жизни";

Транзитный фактор : отказы получают украинцы, въехавшие в Польшу не непосредственно через украинско-польскую границу, а с территории других безопасных стран ЕС (например, Словакии или Венгрии);

если лицо ранее уже регистрировало аналог временной защиты или имело вид на жительство в другом европейском государстве;

заявители обращаются за документами через длительное время после пересечения границы, превышая жестко установленный законом 30-дневный срок для обязательной регистрации.

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Так, один из работодателей рассказал о ситуации, когда украинец приехал в Польшу напрямую из Украины для трудоустройства и обратился за оформлением PESEL UKR. Однако вместо этого ему выдали номер PESEL со статусом NUE. При обращении за разъяснениями чиновники объяснили отказ тем, что заявитель якобы не проживал в регионе, непосредственно пострадавшем от военных действий, поэтому не может претендовать на статус временной защиты.

Угроза потери прав

Издание отдельно подчеркивает, что такой отказ и замена маркировки на NUE лишает украинцев ключевых привилегий: права на бесплатную медицинскую помощь, социальных выплат (в частности, программы помощи на детей 800+) и возможности легально работать без дополнительных бюрократических разрешений.

Например, по новым правилам статус NUE грозит только тем уже находящимся в стране беженцам, которые до сентября 2026 года умышленно проигнорируют требование подтверждения личности по действующему заграничному паспорту.

Польские правозащитники уже бьют тревогу, поскольку закон о помощи гражданам Украины четко определяет: каждый гражданин Украины, прибывший в Польшу в связи с российской агрессией, имеет безусловное право на временную защиту. Любые попытки оценивать уровень безопасности в конкретной области Украины на уровне городской мэрии являются противоправными.

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