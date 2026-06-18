Фон дер Ляйен предлагает рассмотреть ограничения для украинских беженцев в ЕС, - СМИ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме к лидерам ЕС призвала пересмотреть правила временной защиты для украинцев, в частности для мужчин призывного возраста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel со ссылкой на письмо, которое было отправлено накануне предстоящего саммита ЕС и которое получили агентства dpa и AFP.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, в обращении предлагается пересмотреть подходы к временной защите граждан Украины.

Европейская комиссия предлагает продлить действие механизма временной защиты для украинских беженцев. В то же время предполагается, что его применение может быть частично ограничено, чтобы не создавать рисков для обороноспособности Украины.

Возможные изменения в отношении отдельных категорий граждан

Детали в письме не уточняются. В то же время, по оценкам изданий, речь идет о потенциальном ужесточении правил приема отдельных категорий граждан Украины, в частности мужчин призывного возраста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 9,6 млн украинцев остаются беженцами и переселенцами, - ООН

Инициатива рассматривается как попытка ЕС найти баланс между продолжением поддержки украинских беженцев и учетом последствий войны для обороноспособности Украины.

Что этому предшествовало?

Председатель чешской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер парламента Томио Окамура выступил за отмену временной защиты для беженцев из Украины.

В Швеции призвали отменить статус временной защиты для новых беженцев - украинских мужчин призывного возраста, чтобы они возвращались защищать родину и "добивались победы в войне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 8,5 млн украинцев выехали за границу с начала войны в 2014 году, - Лубинец