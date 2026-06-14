Спикер парламента Чехии Окамура хочет отменить временную защиту для украинцев: "Их здесь слишком много"
Лидер чешской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер парламента Томио Окамура выступил за отмену временной защиты для беженцев из Украины.
Об этом он заявил на телеканале Prima TV во время беседы с председателем оппозиционной ODS Мартином Купкой, передают Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.
Чешские политики поспорили по поводу беженцев из Украины
"Я бы немедленно прекратил временную защиту, если бы это зависело от меня. Их здесь слишком много, и граждане жалуются", — сказал Окамура.
По его словам, украинские беженцы должны покинуть Чехию не позднее окончания войны в Украине.
В свою очередь Купка назвал заявление Окамуры возмутительным и напомнил, что 400 тысяч украинских беженцев обеспечивают Чехии освобождение от пакта ЕС о переселении мигрантов.
"При нашем правительстве не будет никаких нелегальных мигрантов, легализованных миграционным пактом. Возможно, Европейский Союз наложит на нас штраф", — ответил Окамура.
В то же время Купка признал, что ODS поддержит некоторые из предложенных мер по ужесточению условий проживания для украинских беженцев, касающихся, например, социальных выплат или технического состояния украинских транспортных средств. Что касается утверждения Окамуры о том, что беженцы в Чехии злоупотребляют социальными выплатами, Купка отметил, что даже по данным министерства было зафиксировано лишь несколько десятков случаев, что 175 000 из 400 000 украинских беженцев в Чехии работают, а значительная часть остальных – это дети.
- Напомним, что Окамура неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями.
- В частности, в январе 2026 года политик заявлял, что будет продолжать добиваться прекращения помощи Украине, а также всех других программ поддержки Украины, в частности беженцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
подивіться кінологічний родовід цього ********
.
Замість того, щоб поцікавитися, який зиск економіці Чехії дають українці, він їх хоче позбутися.
Ну ок. Зиск отримають німці та поляки.
Цього хотіли житєлі дамбаса, коли звали свій довбаний узкій мір?
Тепер вони там добре живуть, ніхто не обмежує їх права?
Томио Окаму́ра .... японско-корейского происхождения, имеющий японское и чешское гражданство.
Родился в в семье Гелены Окамуровой (урожд. Голиковой !!!!!) и гражданина Японии японско-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B корейского происхождения Мацуо (Мацу) Окамуры.
Шаріковголікова дала потомство, курва !!!
.
японці НЕ створюють змішаних родин.
Згідно зі статистикою, на змішані шлюби припадає приблизно 3-4% від загальної кількості союзів, що укладаються в країні.дітей від таких шлюбів сприймають як "іноземців" (ハーフ, хафу)
.
Байстрюк або байстря - це зневажлива назва позашлюбної дитини. У традиційному суспільстві цей термін вказував на те, що батьки малюка не перебували в офіційному шлюбі, через що такі діти часто зазнавали суспільного осуду та стигматизації.
Слово має народно-розмовний, лайливий характер.
В чеській мові є слово Parchant (також зустрічається розмовне panchart) - найпоширеніший та доволі брутальний відповідник. У ******** чеській мові він використовується як лайливе слово.
Приблизно в https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982-https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 роках Томіо разом з братами вступив у нелегальний скаутський загін. Нині колишні керівник та члени загону критично сприймають його політичні погляди; речник організації "Юнак - чеський скаут" заявляє, що політичні дії Окамури суперечать скаутським цінностям.
Після закінчення школи поїхав до Японії, де працював збирачем сміття, а потім продавцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD попкорну в кінотеатрі. Через відчуття дискримінації, Окамура вирішив повернутися до Праги."
Виявилось,що в Японіїї забагато японців)).
Володимир Олександрович, ви звикли все вирішувати насиллям, бандами ТЦК, незмінностю влади. Але палкою та погрозами депортації ви доб'єтесь не повернення українців, а переїзду в ті країни до яких у вас ручки короткі дотягнутись і ненависті. От і все. Так, ви доб'єтесь повернення сюди незахищених верств населення: інвалідів, непрацездатних, тих хто не зміг прилаштуватись і знайти роботу навіть на Заході. І для чого переселяти цих людей Зараз і Сюди? Щоб обтяжувати бюджет? Чи ви думаєте люди які там відкрили в Польщі 90 тисяч бізнесів поїдуть під загрозою депортації? Очевидно що ні, вони поїдуть в Іспанію, Португалію, і далі. Але вам цю "допомогу діаспорі" добре запам'ятають. Плюс вони переходять на більш міцні аргументи проживання, ніж 24 параграф, тому проживати в будь-який країні будуть законно і далі.