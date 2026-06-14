Спикер парламента Чехии Окамура хочет отменить временную защиту для украинцев: "Их здесь слишком много"

Лидер чешской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер парламента Томио Окамура выступил за отмену временной защиты для беженцев из Украины.

Об этом он заявил на телеканале Prima TV во время беседы с председателем оппозиционной ODS Мартином Купкой, передают Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

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Чешские политики поспорили по поводу беженцев из Украины

"Я бы немедленно прекратил временную защиту, если бы это зависело от меня. Их здесь слишком много, и граждане жалуются", — сказал Окамура.

По его словам, украинские беженцы должны покинуть Чехию не позднее окончания войны в Украине.

В свою очередь Купка назвал заявление Окамуры возмутительным и напомнил, что 400 тысяч украинских беженцев обеспечивают Чехии освобождение от пакта ЕС о переселении мигрантов.

"При нашем правительстве не будет никаких нелегальных мигрантов, легализованных миграционным пактом. Возможно, Европейский Союз наложит на нас штраф", — ответил Окамура.

В то же время Купка признал, что ODS поддержит некоторые из предложенных мер по ужесточению условий проживания для украинских беженцев, касающихся, например, социальных выплат или технического состояния украинских транспортных средств. Что касается утверждения Окамуры о том, что беженцы в Чехии злоупотребляют социальными выплатами, Купка отметил, что даже по данным министерства было зафиксировано лишь несколько десятков случаев, что 175 000 из 400 000 украинских беженцев в Чехии работают, а значительная часть остальных – это дети.

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Напомним, что Окамура неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями.

В частности, в январе 2026 года политик заявлял, что будет продолжать добиваться прекращения помощи Украине, а также всех других программ поддержки Украины, в частности беженцев.

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