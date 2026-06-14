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Новости Помощь Украины от Чехии Украинские беженцы в Чехии
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Спикер парламента Чехии Окамура хочет отменить временную защиту для украинцев: "Их здесь слишком много"

Окамура

Лидер чешской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и спикер парламента Томио Окамура выступил за отмену временной защиты для беженцев из Украины.

Об этом он заявил на телеканале Prima TV во время беседы с председателем оппозиционной ODS Мартином Купкой, передают Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

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Чешские политики поспорили по поводу беженцев из Украины 

"Я бы немедленно прекратил временную защиту, если бы это зависело от меня. Их здесь слишком много, и граждане жалуются", — сказал Окамура.

По его словам, украинские беженцы должны покинуть Чехию не позднее окончания войны в Украине.

В свою очередь Купка назвал заявление Окамуры возмутительным и напомнил, что 400 тысяч украинских беженцев обеспечивают Чехии освобождение от пакта ЕС о переселении мигрантов.

"При нашем правительстве не будет никаких нелегальных мигрантов, легализованных миграционным пактом. Возможно, Европейский Союз наложит на нас штраф", — ответил Окамура.

В то же время Купка признал, что ODS поддержит некоторые из предложенных мер по ужесточению условий проживания для украинских беженцев, касающихся, например, социальных выплат или технического состояния украинских транспортных средств. Что касается утверждения Окамуры о том, что беженцы в Чехии злоупотребляют социальными выплатами, Купка отметил, что даже по данным министерства было зафиксировано лишь несколько десятков случаев, что 175 000 из 400 000 украинских беженцев в Чехии работают, а значительная часть остальных – это дети.

Читайте также: Чехия планирует изменить условия временной защиты для украинских беженцев

  • Напомним, что Окамура неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями.
  • В частности, в январе 2026 года политик заявлял, что будет продолжать добиваться прекращения помощи Украине, а также всех других программ поддержки Украины, в частности беженцев.

Читайте также: Чехия ужесточает правила для украинских беженцев, — СМИ

Автор: 

беженцы (1732) помощь (8359) Чехия (1917)
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Топ комментарии
+13
Може і японців забагато для Чехії?
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14.06.2026 17:12 Ответить
+12
А Окамур в Чехії не забагато- він якись підозрілий "чех"
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14.06.2026 17:14 Ответить
+7
ким є цей бастард ?

Томио Окаму́ра .... японско-корейского происхождения, имеющий японское и чешское гражданство.
Родился в в семье Гелены Окамуровой (урожд. Голиковой !!!!!) и гражданина Японии японско-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B корейского происхождения Мацуо (Мацу) Окамуры.

Шаріков голікова дала потомство, курва !!!

.
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14.06.2026 17:25 Ответить
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Може і японців забагато для Чехії?
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14.06.2026 17:12 Ответить
він такий самий японець, як і я

подивіться кінологічний родовід цього ********

.
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14.06.2026 17:28 Ответить
Нє - ну - нагадує анекдот - Мойша в тебе син женився? - а чо ж ти такий смурний? - радіти потрібно - як наречену звати? - Степан - так - не Єврейське ім"я
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14.06.2026 17:33 Ответить
гарно !
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14.06.2026 17:47 Ответить
А Окамур в Чехії не забагато- він якись підозрілий "чех"
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14.06.2026 17:14 Ответить
Воно напівкацап.
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14.06.2026 17:41 Ответить
Нє - *****! - хто б казав - він з головою дружить?
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14.06.2026 17:17 Ответить
Чехекзіт наближається?
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14.06.2026 17:18 Ответить
Краще б кацапам "захист " припинив їх там теж забагато, та спитав з них за японський Сахалин, Куріли. Лише прізвище японське а сам прокацапський пдр на підсосі в кремля.
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14.06.2026 17:19 Ответить
Ну дебіл де ж.
Замість того, щоб поцікавитися, який зиск економіці Чехії дають українці, він їх хоче позбутися.

Ну ок. Зиск отримають німці та поляки.
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14.06.2026 17:20 Ответить
Ну нехай залишають собі біженців з сірії, Афганістану, нехай будують собі арабський халіфат
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14.06.2026 17:21 Ответить
заміна вже в дорозі..
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14.06.2026 17:49 Ответить
А арабів і негрів там не забагато? З цим нормально?
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14.06.2026 17:21 Ответить
Бачу, він корений чех. Не понаєшавший. Корений. З дідів та прадідів. Окамура тож чисто чешське призвіще. Як стверджують древні рукопіси, однім з великих загонів чехів у Грюнвальдській битві, керував саме Окамура.
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14.06.2026 17:21 Ответить
Тобто, близько 200 тис. українських дітей в одній лише Чехії
Цього хотіли житєлі дамбаса, коли звали свій довбаний узкій мір?
Тепер вони там добре живуть, ніхто не обмежує їх права?
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14.06.2026 17:22 Ответить
як казав один знатний кровопийця, - "немає людини, немає проблеми (обмеження права)"...
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14.06.2026 17:38 Ответить
Не переймайтесь,******** в кожній країні вистачає .
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14.06.2026 17:24 Ответить
ким є цей бастард ?

Томио Окаму́ра .... японско-корейского происхождения, имеющий японское и чешское гражданство.
Родился в в семье Гелены Окамуровой (урожд. Голиковой !!!!!) и гражданина Японии японско-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B корейского происхождения Мацуо (Мацу) Окамуры.

Шаріков голікова дала потомство, курва !!!

.
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14.06.2026 17:25 Ответить
папа Окамура напівкореєць - скоріш за все бастард японського солдата та кореянки наложниці

японці НЕ створюють змішаних родин.
Згідно зі статистикою, на змішані шлюби припадає приблизно 3-4% від загальної кількості союзів, що укладаються в країні.дітей від таких шлюбів сприймають як "іноземців" (ハーフ, хафу)

.
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14.06.2026 17:34 Ответить
В українській мові є гарне слово-замінник бастарду для таких окамур - байстрюк.
Байстрюк або байстря - це зневажлива назва позашлюбної дитини. У традиційному суспільстві цей термін вказував на те, що батьки малюка не перебували в офіційному шлюбі, через що такі діти часто зазнавали суспільного осуду та стигматизації.
Слово має народно-розмовний, лайливий характер.
В чеській мові є слово Parchant (також зустрічається розмовне panchart) - найпоширеніший та доволі брутальний відповідник. У ******** чеській мові він використовується як лайливе слово.
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14.06.2026 17:49 Ответить
"Частину дитинства майбутній політик провів у дитбудинку в Маштьові біля Подборжан, де його цькували, через що він до 22 років заїкався.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BE_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-7 [7] Після початкової школи Окамура закінчив промислове хімічне училище.

Приблизно в https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982-https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 роках Томіо разом з братами вступив у нелегальний скаутський загін. Нині колишні керівник та члени загону критично сприймають його політичні погляди; речник організації "Юнак - чеський скаут" заявляє, що політичні дії Окамури суперечать скаутським цінностям.

Після закінчення школи поїхав до Японії, де працював збирачем сміття, а потім продавцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD попкорну в кінотеатрі. Через відчуття дискримінації, Окамура вирішив повернутися до Праги."
Виявилось,що в Японіїї забагато японців)).

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14.06.2026 18:00 Ответить
Всім цим займається персонально Зеленський. Їздить гидота така по різним країнам і налаштовує умовний британський блок проти нашої діаспори. Там і так в країнах-сусідах є нездорові сили, які так і дивляться де зробити гірше українцям, так Зеленський це ще й підігріває. Він нічого не доб'ється, тільки озлобить там діаспору. Ну люди які будуть відчувати сильний дискомфорт переїдуть до Південної Європи, а до України будуть мати ще гірше відношення. І що, і для чого це?

Володимир Олександрович, ви звикли все вирішувати насиллям, бандами ТЦК, незмінностю влади. Але палкою та погрозами депортації ви доб'єтесь не повернення українців, а переїзду в ті країни до яких у вас ручки короткі дотягнутись і ненависті. От і все. Так, ви доб'єтесь повернення сюди незахищених верств населення: інвалідів, непрацездатних, тих хто не зміг прилаштуватись і знайти роботу навіть на Заході. І для чого переселяти цих людей Зараз і Сюди? Щоб обтяжувати бюджет? Чи ви думаєте люди які там відкрили в Польщі 90 тисяч бізнесів поїдуть під загрозою депортації? Очевидно що ні, вони поїдуть в Іспанію, Португалію, і далі. Але вам цю "допомогу діаспорі" добре запам'ятають. Плюс вони переходять на більш міцні аргументи проживання, ніж 24 параграф, тому проживати в будь-який країні будуть законно і далі.
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14.06.2026 17:30 Ответить
Заголовок, як завжди не відповідає змісту: Хотів би, але не може.
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14.06.2026 17:31 Ответить
а викупити в зад Карлові Вари від косапів нехоче?
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14.06.2026 17:50 Ответить
Чому ці всі щілиноокі такі завзяті кацапські сраколизи? Мабуть бабла кацапи за це дофіга платять...
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14.06.2026 18:03 Ответить
давно пора!
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14.06.2026 18:10 Ответить
 
 