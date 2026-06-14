Спікер парламенту Чехії Окамура хоче скасувати тимчасовий захист для українців: "Їх тут забагато"

Голова чеської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер парламенту Томіо Окамура виступив за скасування тимчасового захисту для біженців з України.

Про це він заявив на телеканалі Prima TV під час спілкування з головою опозиційної ODS Мартіном Купкою, передають Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

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Чеські політики посперечалися щодо біженців з України

"Я б негайно припинив тимчасовий захист, якби це залежало від мене. Їх тут занадто багато, і громадяни скаржаться",- сказав Окамура.

За його словами, українські біженці повинні покинути Чехію не пізніше закінчення війни в Україні.

Своєю чергою Купка назвав заяву Окамури обурливою та нагадав, що 400 тисяч українських біженців забезпечують Чехії звільнення від пакту ЄС щодо переселення мігрантів.

"За нашого уряду не буде жодних нелегальних мігрантів, легалізованих міграційним пактом. Можливо, Європейський Союз накладе на нас штраф", – відповів Окамура.

Водночас Купка визнав, що ODS підтримає деякі з запропонованих заходів щодо посилення умов проживання для українських біженців, які стосуються, наприклад, соціальних виплат або технічного стану українських транспортних засобів. Щодо твердження Окамури про те, що біженці в Чехії зловживають соціальними виплатами, Купка зазначив, що навіть за даними міністерства було зафіксовано лише десятки випадків, що 175 000 із 400 000 українських біженців у Чехії працюють, а значна частина решти – це діти.

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Нагадаємо, що Окамура неодноразово виступав із антиукраїнськими заявами.

Зокрема, у січні 2026 року політик заявляв, що продовжить домагатися завершення допомоги Україні, а також всіх інших програм підтримки України, зокрема біженців.

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