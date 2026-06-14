Спікер парламенту Чехії Окамура хоче скасувати тимчасовий захист для українців: "Їх тут забагато"
Голова чеської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер парламенту Томіо Окамура виступив за скасування тимчасового захисту для біженців з України.
Про це він заявив на телеканалі Prima TV під час спілкування з головою опозиційної ODS Мартіном Купкою, передають Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.
Чеські політики посперечалися щодо біженців з України
"Я б негайно припинив тимчасовий захист, якби це залежало від мене. Їх тут занадто багато, і громадяни скаржаться",- сказав Окамура.
За його словами, українські біженці повинні покинути Чехію не пізніше закінчення війни в Україні.
Своєю чергою Купка назвав заяву Окамури обурливою та нагадав, що 400 тисяч українських біженців забезпечують Чехії звільнення від пакту ЄС щодо переселення мігрантів.
"За нашого уряду не буде жодних нелегальних мігрантів, легалізованих міграційним пактом. Можливо, Європейський Союз накладе на нас штраф", – відповів Окамура.
Водночас Купка визнав, що ODS підтримає деякі з запропонованих заходів щодо посилення умов проживання для українських біженців, які стосуються, наприклад, соціальних виплат або технічного стану українських транспортних засобів. Щодо твердження Окамури про те, що біженці в Чехії зловживають соціальними виплатами, Купка зазначив, що навіть за даними міністерства було зафіксовано лише десятки випадків, що 175 000 із 400 000 українських біженців у Чехії працюють, а значна частина решти – це діти.
- Нагадаємо, що Окамура неодноразово виступав із антиукраїнськими заявами.
- Зокрема, у січні 2026 року політик заявляв, що продовжить домагатися завершення допомоги Україні, а також всіх інших програм підтримки України, зокрема біженців.
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подивіться кінологічний родовід цього ********
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Окамура, як кріпак, це і сам знає, але ж СтарШой від хазяїна з фсб, наказав йому ротом гадити, а потім уже, він ним же і їсти буде в Чехії!!!
Замість того, щоб поцікавитися, який зиск економіці Чехії дають українці, він їх хоче позбутися.
Ну ок. Зиск отримають німці та поляки.
Цього хотіли житєлі дамбаса, коли звали свій довбаний узкій мір?
Тепер вони там добре живуть, ніхто не обмежує їх права?
Томио Окаму́ра .... японско-корейского происхождения, имеющий японское и чешское гражданство.
Родился в в семье Гелены Окамуровой (урожд. Голиковой !!!!!) и гражданина Японии японско-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B корейского происхождения Мацуо (Мацу) Окамуры.
Шаріковголікова дала потомство, курва !!!
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японці НЕ створюють змішаних родин.
Згідно зі статистикою, на змішані шлюби припадає приблизно 3-4% від загальної кількості союзів, що укладаються в країні.дітей від таких шлюбів сприймають як "іноземців" (ハーフ, хафу)
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Байстрюк або байстря - це зневажлива назва позашлюбної дитини. У традиційному суспільстві цей термін вказував на те, що батьки малюка не перебували в офіційному шлюбі, через що такі діти часто зазнавали суспільного осуду та стигматизації.
Слово має народно-розмовний, лайливий характер.
В чеській мові є слово Parchant (також зустрічається розмовне panchart) - найпоширеніший та доволі брутальний відповідник. У ******** чеській мові він використовується як лайливе слово.
Приблизно в https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982-https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 роках Томіо разом з братами вступив у нелегальний скаутський загін. Нині колишні керівник та члени загону критично сприймають його політичні погляди; речник організації "Юнак - чеський скаут" заявляє, що політичні дії Окамури суперечать скаутським цінностям.
Після закінчення школи поїхав до Японії, де працював збирачем сміття, а потім продавцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD попкорну в кінотеатрі. Через відчуття дискримінації, Окамура вирішив повернутися до Праги."
Виявилось,що в Японіїї забагато японців)).
Володимир Олександрович, ви звикли все вирішувати насиллям, бандами ТЦК, незмінностю влади. Але палкою та погрозами депортації ви доб'єтесь не повернення українців, а переїзду в ті країни до яких у вас ручки короткі дотягнутись і ненависті. От і все. Так, ви доб'єтесь повернення сюди незахищених верств населення: інвалідів, непрацездатних, тих хто не зміг прилаштуватись і знайти роботу навіть на Заході. І для чого переселяти цих людей Зараз і Сюди? Щоб обтяжувати бюджет? Чи ви думаєте люди які там відкрили в Польщі 90 тисяч бізнесів поїдуть під загрозою депортації? Очевидно що ні, вони поїдуть в Іспанію, Португалію, і далі. Але вам цю "допомогу діаспорі" добре запам'ятають. Плюс вони переходять на більш міцні аргументи проживання, ніж 24 параграф, тому проживати в будь-який країні будуть законно і далі.
якщо в істоти усирачка, то в ЗСУ вони ніяк не попаде !
здохне від поносу, а не здастся.
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