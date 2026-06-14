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Новини Допомога Україні від Чехії Українські біженці в Чехії
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Спікер парламенту Чехії Окамура хоче скасувати тимчасовий захист для українців: "Їх тут забагато"

Окамура

Голова чеської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер парламенту Томіо Окамура виступив за скасування тимчасового захисту для біженців з України.

Про це він заявив на телеканалі Prima TV під час спілкування з головою опозиційної ODS Мартіном Купкою, передають Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

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Чеські політики посперечалися щодо біженців з України 

"Я б негайно припинив тимчасовий захист, якби це залежало від мене. Їх тут занадто багато, і громадяни скаржаться",- сказав Окамура.

За його словами, українські біженці повинні покинути Чехію не пізніше закінчення війни в Україні.

Своєю чергою Купка назвав заяву Окамури обурливою та нагадав, що 400 тисяч українських біженців забезпечують Чехії звільнення від пакту ЄС щодо переселення мігрантів.

"За нашого уряду не буде жодних нелегальних мігрантів, легалізованих міграційним пактом. Можливо, Європейський Союз накладе на нас штраф", – відповів Окамура.

Водночас Купка визнав, що ODS підтримає деякі з запропонованих заходів щодо посилення умов проживання для українських біженців, які стосуються, наприклад, соціальних виплат або технічного стану українських транспортних засобів. Щодо твердження Окамури про те, що біженці в Чехії зловживають соціальними виплатами, Купка зазначив, що навіть за даними міністерства було зафіксовано лише десятки випадків, що 175 000 із 400 000 українських біженців у Чехії працюють, а значна частина решти – це діти.

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  • Нагадаємо, що Окамура неодноразово виступав із антиукраїнськими заявами.
  • Зокрема, у січні 2026 року політик заявляв, що продовжить домагатися завершення допомоги Україні, а також всіх інших програм підтримки України, зокрема біженців.

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Автор: 

біженці (2053) допомога (9211) Чехія (1841)
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Топ коментарі
+14
Може і японців забагато для Чехії?
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14.06.2026 17:12 Відповісти
+13
А Окамур в Чехії не забагато- він якись підозрілий "чех"
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14.06.2026 17:14 Відповісти
+8
ким є цей бастард ?

Томио Окаму́ра .... японско-корейского происхождения, имеющий японское и чешское гражданство.
Родился в в семье Гелены Окамуровой (урожд. Голиковой !!!!!) и гражданина Японии японско-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B корейского происхождения Мацуо (Мацу) Окамуры.

Шаріков голікова дала потомство, курва !!!

.
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14.06.2026 17:25 Відповісти
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Може і японців забагато для Чехії?
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14.06.2026 17:12 Відповісти
він такий самий японець, як і я

подивіться кінологічний родовід цього ********

.
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14.06.2026 17:28 Відповісти
Нє - ну - нагадує анекдот - Мойша в тебе син женився? - а чо ж ти такий смурний? - радіти потрібно - як наречену звати? - Степан - так - не Єврейське ім"я
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14.06.2026 17:33 Відповісти
гарно !
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14.06.2026 17:47 Відповісти
Окамура, це не Чехія, бо і пувень, не соловей!!
Окамура, як кріпак, це і сам знає, але ж СтарШой від хазяїна з фсб, наказав йому ротом гадити, а потім уже, він ним же і їсти буде в Чехії!!!
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14.06.2026 18:10 Відповісти
А Окамур в Чехії не забагато- він якись підозрілий "чех"
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14.06.2026 17:14 Відповісти
Воно напівкацап.
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14.06.2026 17:41 Відповісти
Нє - *****! - хто б казав - він з головою дружить?
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14.06.2026 17:17 Відповісти
Чехекзіт наближається?
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14.06.2026 17:18 Відповісти
Краще б кацапам "захист " припинив їх там теж забагато, та спитав з них за японський Сахалин, Куріли. Лише прізвище японське а сам прокацапський пдр на підсосі в кремля.
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14.06.2026 17:19 Відповісти
Ну дебіл де ж.
Замість того, щоб поцікавитися, який зиск економіці Чехії дають українці, він їх хоче позбутися.

Ну ок. Зиск отримають німці та поляки.
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14.06.2026 17:20 Відповісти
Ну нехай залишають собі біженців з сірії, Афганістану, нехай будують собі арабський халіфат
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14.06.2026 17:21 Відповісти
заміна вже в дорозі..
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14.06.2026 17:49 Відповісти
А арабів і негрів там не забагато? З цим нормально?
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14.06.2026 17:21 Відповісти
Бачу, він корений чех. Не понаєшавший. Корений. З дідів та прадідів. Окамура тож чисто чешське призвіще. Як стверджують древні рукопіси, однім з великих загонів чехів у Грюнвальдській битві, керував саме Окамура.
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14.06.2026 17:21 Відповісти
Тобто, близько 200 тис. українських дітей в одній лише Чехії
Цього хотіли житєлі дамбаса, коли звали свій довбаний узкій мір?
Тепер вони там добре живуть, ніхто не обмежує їх права?
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14.06.2026 17:22 Відповісти
як казав один знатний кровопийця, - "немає людини, немає проблеми (обмеження права)"...
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14.06.2026 17:38 Відповісти
В доступных в сети изданиях раньше 1988 года это фразы попросту нет. В указанный год она синхронно появляется в историко-публицистическом издании «Уроки горькие, но необходимые», журнале «Огонёк» и знаменитом романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата».
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14.06.2026 18:27 Відповісти
Не переймайтесь,******** в кожній країні вистачає .
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14.06.2026 17:24 Відповісти
ким є цей бастард ?

Томио Окаму́ра .... японско-корейского происхождения, имеющий японское и чешское гражданство.
Родился в в семье Гелены Окамуровой (урожд. Голиковой !!!!!) и гражданина Японии японско-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B корейского происхождения Мацуо (Мацу) Окамуры.

Шаріков голікова дала потомство, курва !!!

.
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14.06.2026 17:25 Відповісти
папа Окамура напівкореєць - скоріш за все бастард японського солдата та кореянки наложниці

японці НЕ створюють змішаних родин.
Згідно зі статистикою, на змішані шлюби припадає приблизно 3-4% від загальної кількості союзів, що укладаються в країні.дітей від таких шлюбів сприймають як "іноземців" (ハーフ, хафу)

.
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14.06.2026 17:34 Відповісти
В українській мові є гарне слово-замінник бастарду для таких окамур - байстрюк.
Байстрюк або байстря - це зневажлива назва позашлюбної дитини. У традиційному суспільстві цей термін вказував на те, що батьки малюка не перебували в офіційному шлюбі, через що такі діти часто зазнавали суспільного осуду та стигматизації.
Слово має народно-розмовний, лайливий характер.
В чеській мові є слово Parchant (також зустрічається розмовне panchart) - найпоширеніший та доволі брутальний відповідник. У ******** чеській мові він використовується як лайливе слово.
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14.06.2026 17:49 Відповісти
"Частину дитинства майбутній політик провів у дитбудинку в Маштьові біля Подборжан, де його цькували, через що він до 22 років заїкався.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BE_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-7 [7] Після початкової школи Окамура закінчив промислове хімічне училище.

Приблизно в https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982-https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 роках Томіо разом з братами вступив у нелегальний скаутський загін. Нині колишні керівник та члени загону критично сприймають його політичні погляди; речник організації "Юнак - чеський скаут" заявляє, що політичні дії Окамури суперечать скаутським цінностям.

Після закінчення школи поїхав до Японії, де працював збирачем сміття, а потім продавцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD попкорну в кінотеатрі. Через відчуття дискримінації, Окамура вирішив повернутися до Праги."
Виявилось,що в Японіїї забагато японців)).

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14.06.2026 18:00 Відповісти
Всім цим займається персонально Зеленський. Їздить гидота така по різним країнам і налаштовує умовний британський блок проти нашої діаспори. Там і так в країнах-сусідах є нездорові сили, які так і дивляться де зробити гірше українцям, так Зеленський це ще й підігріває. Він нічого не доб'ється, тільки озлобить там діаспору. Ну люди які будуть відчувати сильний дискомфорт переїдуть до Південної Європи, а до України будуть мати ще гірше відношення. І що, і для чого це?

Володимир Олександрович, ви звикли все вирішувати насиллям, бандами ТЦК, незмінностю влади. Але палкою та погрозами депортації ви доб'єтесь не повернення українців, а переїзду в ті країни до яких у вас ручки короткі дотягнутись і ненависті. От і все. Так, ви доб'єтесь повернення сюди незахищених верств населення: інвалідів, непрацездатних, тих хто не зміг прилаштуватись і знайти роботу навіть на Заході. І для чого переселяти цих людей Зараз і Сюди? Щоб обтяжувати бюджет? Чи ви думаєте люди які там відкрили в Польщі 90 тисяч бізнесів поїдуть під загрозою депортації? Очевидно що ні, вони поїдуть в Іспанію, Португалію, і далі. Але вам цю "допомогу діаспорі" добре запам'ятають. Плюс вони переходять на більш міцні аргументи проживання, ніж 24 параграф, тому проживати в будь-який країні будуть законно і далі.
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14.06.2026 17:30 Відповісти
Заголовок, як завжди не відповідає змісту: Хотів би, але не може.
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14.06.2026 17:31 Відповісти
а викупити в зад Карлові Вари від косапів нехоче?
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14.06.2026 17:50 Відповісти
Чому ці всі щілиноокі такі завзяті кацапські сраколизи? Мабуть бабла кацапи за це дофіга платять...
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14.06.2026 18:03 Відповісти
давно пора!
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14.06.2026 18:10 Відповісти
Не хочеш захищати Батьківщину, міняй стать і ніяких питань не буде! Якщо що, то Я в ЗСУ, МОБІЛІЗОВАНИЙ,НЕ БУСИФІКОВАНИЙ,У БОЙОВІЙ БРИГАДІ!
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14.06.2026 18:14 Відповісти
тут справа не в статі - не в яйцях, а в сраці.
якщо в істоти усирачка, то в ЗСУ вони ніяк не попаде !
здохне від поносу, а не здастся.

.
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14.06.2026 18:23 Відповісти
Східна бидло-Європа. Не один так інший. Ось чому їх не ******* у Старій Європі.
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14.06.2026 18:21 Відповісти
 
 