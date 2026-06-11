Более 9,6 млн украинцев остаются беженцами и переселенцами, - ООН

Более 9,6 млн украинцев остаются беженцами или внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом отчете Global Trends Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Почти 6 миллионов украинцев находятся за границей

По данным ООН, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 5,9 млн украинских беженцев. Большинство из них находится в странах Европы.

Еще 3,7 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц в Украине.

Кроме того, более 10,8 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи из-за последствий войны, в частности разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры.

Основными странами, предоставившими убежище украинцам, остаются Германия, где проживают 23% украинских беженцев, и Польша – 19,5%.

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За год домой вернулись более 700 тысяч человек

За последний год в Украину вернулись 718 тысяч человек, которые ранее выехали за границу или покинули прифронтовые регионы.

В то же время в ООН отмечают, что часть таких возвращений была вынужденной из-за сокращения программ поддержки в странах ЕС и нехватки средств у самих беженцев.

Несмотря на это, ситуация с безопасностью в Украине остается сложной из-за постоянных российских обстрелов.

В отчете также отмечается, что Украина остается в числе пяти стран мира, формирующих наибольшие потоки беженцев и людей, нуждающихся в международной защите.

Всего в мире по состоянию на конец 2025 года насчитывалось 117,8 млн вынужденно перемещенных лиц. В то же время в прошлом году домой вернулись около 14,7 млн человек – это один из самых высоких показателей с 1965 года.

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