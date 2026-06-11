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Новости Украинские беженцы
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Более 9,6 млн украинцев остаются беженцами и переселенцами, - ООН

Более 9,6 млн украинцев остаются переселенцами и беженцами

Более 9,6 млн украинцев остаются беженцами или внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом отчете Global Trends Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Почти 6 миллионов украинцев находятся за границей

По данным ООН, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 5,9 млн украинских беженцев. Большинство из них находится в странах Европы.

Еще 3,7 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц в Украине.

Кроме того, более 10,8 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи из-за последствий войны, в частности разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры.

Основными странами, предоставившими убежище украинцам, остаются Германия, где проживают 23% украинских беженцев, и Польша – 19,5%.

Читайте: В Европе продолжает расти количество украинцев с временной защитой: статистика по странам. ИНФОГРАФИКА

За год домой вернулись более 700 тысяч человек

За последний год в Украину вернулись 718 тысяч человек, которые ранее выехали за границу или покинули прифронтовые регионы.

В то же время в ООН отмечают, что часть таких возвращений была вынужденной из-за сокращения программ поддержки в странах ЕС и нехватки средств у самих беженцев.

Несмотря на это, ситуация с безопасностью в Украине остается сложной из-за постоянных российских обстрелов.

В отчете также отмечается, что Украина остается в числе пяти стран мира, формирующих наибольшие потоки беженцев и людей, нуждающихся в международной защите.

Всего в мире по состоянию на конец 2025 года насчитывалось 117,8 млн вынужденно перемещенных лиц. В то же время в прошлом году домой вернулись около 14,7 млн человек – это один из самых высоких показателей с 1965 года.

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беженцы (1731) ООН (4265) война в Украине (8445)
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Русня кожній сімʼї має побудувати котедж. Вже мовчу про виплати за кожного загиблого і кожному пораненому довічна оплата по реабілітації і автоматична доплата до зарплати. Тільки тоді можна сказати, що війна закінчена.
Ну, в не без того, що після судів над зеленим кодлом, все до останньої копійки має бути конфісковано і перераховано в спецфонд пораненим.
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11.06.2026 17:42 Ответить
Швейцарія може закритися для мігрантів - країна готується до
доленосного референдуму.
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11.06.2026 17:53 Ответить
..Хотя правительство и парламент официально рекомендовали отклонить это предложение, Швейцарская народная партия (SVP) использует растущее недовольство общественности по поводу перегрузки инфраструктуры. Вынося эту инициативу на голосование..
...Между позицией Швейцарской народной партии (SVP) и экономическими предупреждениями Федерального совета существует поразительное несоответствие. SVP указывает на реальные проблемы: нехватку жилья, из-за которой местные жители не могут позволить себе жилье, и пробки, парализующие швейцарские города. Они утверждают, что коренной причиной этих повседневных трудностей является неконтролируемая иммиграция. Однако правительство возражает, указывая на суровую экономическую реальность: Швейцария живет за счет иностранной рабочей силы...
..14 июня станет определяющим моментом для Швейцарской конфедерации. Избиратели стоят перед двойным выбором, который определит траекторию развития страны на десятилетия вперед. Хотя в 2020 году 61,7% избирателей отклонили инициативу Швейцарской народной партии по ограничению численности населения..https://swissobserver.ch/de/news/switzerland-immigration-referendum-june-2026/
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11.06.2026 18:02 Ответить
Еще 5 километров и добавится несколько сотен тысяч из Запорожья. Но все збс.
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11.06.2026 17:59 Ответить
 
 