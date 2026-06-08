Мінекономіки очікує повернення 2 мільйонів українців за перші два роки після війни

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки, затверджений урядом, будується на припущені, що в перші два роки після завершення війни до країни повернуться 2 млн українців.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Інтерфакс-Україна.

"Наше базове припущення, що впродовж перших двох років повернуться 2 млн людей", – сказав Соболев.

Різні сценарії

Макропрогноз розраховано за двома варіантами: перший передбачає зростання реального валовий внутрішній продукту (ВВП) у 2027 році на 4,5% за інфляції 8,9%, другий – на 1,3% за інфляції 8%. У 2029 році за першим сценарієм очікується прискорення ВВП до 6,7% (інфляція 5,1%), за другим – до 5% (інфляція 5,9%). Окрім того, закладено підвищення середньомісячної зарплати з 34,4-35 тис. грн наступного року до 43,2-44,1 тис. грн у 2029 році.

За словами Соболева, затверджені урядом минулого тижня два сценарії макропрогнозу на 2027-2029 роки різняться саме припущенням щодо термінів завершення війни.

"Головний чинник і фактор для таких макрозмін і кількості людей в Україні – це, в першу чергу, безпекова ситуація, тому і сценарії різняться. Закладаємо, коли буде безпекова ситуація краще. І тому перші два роки відраховується в сценаріях від різних дат", – пояснив Соболев.

Прогнози зайнятості

Згідно з макропрогнозом, затвердженим урядовою постановою №695 від 4 червня, кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, за оптимістичним сценарієм, зросте з 12,9 млн осіб наступного року до 13,4 млн осіб у 2029 році (безробіття – 12,7%).

Менш оптимістичний сценарій передбачає зростання кількості зайнятих з 12,8 млн до 13,2 млн осіб (безробіття зросте з 12,4% до 13%).

Загалом, як зауважв Соболев, для фінансування армії українській економіці необхідно зростати під 7% на рік у наступні 10 років, і для забезпечення таких темпів дефіцит робочої сили в країні наразі оцінюється на весь цей період у 4,5 млн осіб.

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Скільки українців за кордоном

Як повідомлялося, в Європейському Союзі станом на 31 березня 2026 року загалом 4,33 млн громадян країн, які не входять до ЄС, що виїхали з України, мали статус тимчасового захисту.

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін згодом заявив, що після завершення активних бойових дій в Україну планують повернутися близько 2 млн людей.

У середині травня 2026 року в дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ішлося, що кількість біженців із України, яка залишатиметься в Європі до кінця 2029 року, складатиме 2,9 млн, або 56% від їх поточної кількості за сценарію "крихкого миру з поступками".

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поетапного завершення дії статусу тимчасового захисту для українських біженців у ЄС після 4 березня 2027 року.