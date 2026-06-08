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Новини Повернення біженців Українські біженці
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Мінекономіки очікує повернення 2 мільйонів українців за перші два роки після війни

Скільки українців повернеться за перші два роки після війни?

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки, затверджений урядом, будується на припущені, що в перші два роки після завершення війни до країни повернуться 2 млн українців.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Інтерфакс-Україна.

"Наше базове припущення, що впродовж перших двох років повернуться 2 млн людей", – сказав Соболев.

Різні сценарії

Макропрогноз розраховано за двома варіантами: перший передбачає зростання реального валовий внутрішній продукту (ВВП) у 2027 році на 4,5% за інфляції 8,9%, другий – на 1,3% за інфляції 8%.

У 2029 році за першим сценарієм очікується прискорення ВВП до 6,7% (інфляція 5,1%), за другим – до 5% (інфляція 5,9%).

Окрім того, закладено підвищення середньомісячної зарплати з 34,4-35 тис. грн наступного року до 43,2-44,1 тис. грн у 2029 році.

За словами Соболева, затверджені урядом минулого тижня два сценарії макропрогнозу на 2027-2029 роки різняться саме припущенням щодо термінів завершення війни.

"Головний чинник і фактор для таких макрозмін і кількості людей в Україні – це, в першу чергу, безпекова ситуація, тому і сценарії різняться. Закладаємо, коли буде безпекова ситуація краще. І тому перші два роки відраховується в сценаріях від різних дат", – пояснив Соболев.

Прогнози зайнятості

Згідно з макропрогнозом, затвердженим урядовою постановою №695 від 4 червня, кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, за оптимістичним сценарієм, зросте з 12,9 млн осіб наступного року до 13,4 млн осіб у 2029 році (безробіття – 12,7%).

Менш оптимістичний сценарій передбачає зростання кількості зайнятих з 12,8 млн до 13,2 млн осіб (безробіття зросте з 12,4% до 13%).

Загалом, як зауважв Соболев, для фінансування армії українській економіці необхідно зростати під 7% на рік у наступні 10 років, і для забезпечення таких темпів дефіцит робочої сили в країні наразі оцінюється на весь цей період у 4,5 млн осіб.

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Скільки українців за кордоном

Як повідомлялося, в Європейському Союзі станом на 31 березня 2026 року загалом 4,33 млн громадян країн, які не входять до ЄС, що виїхали з України, мали статус тимчасового захисту.

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін згодом заявив, що після завершення активних бойових дій в Україну планують повернутися близько 2 млн людей.

У середині травня 2026 року в дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ішлося, що кількість біженців із України, яка залишатиметься в Європі до кінця 2029 року, складатиме 2,9 млн, або 56% від їх поточної кількості за сценарію "крихкого миру з поступками".

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поетапного завершення дії статусу тимчасового захисту для українських біженців у ЄС після 4 березня 2027 року.

Автор: 

біженці (784) Мінекономрозвитку (2103) Євросоюз (5624) повернення (5) Соболев Олексій (46)
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Топ коментарі
+4
нагадайте мені, яка у зеленого дегенерта міністра соболєва зарплатня та можливості мародерити?
бо, за пів тієї суми я напрогнозую набагато солодші прогнози для вух гундосого криворагульного зе!поца.....
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08.06.2026 18:39 Відповісти
+4
кидайте вже палити маріхуану, наркомани.. 2млн їм повернеться в рожевих снах.
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08.06.2026 18:43 Відповісти
+4
Звісно. Раби завжди мріють повернутись на рідну плантацію. ))
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08.06.2026 18:44 Відповісти
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Цьому міністру нема чим займатися,прогнозними,***...
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08.06.2026 18:36 Відповісти
нагадайте мені, яка у зеленого дегенерта міністра соболєва зарплатня та можливості мародерити?
бо, за пів тієї суми я напрогнозую набагато солодші прогнози для вух гундосого криворагульного зе!поца.....
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08.06.2026 18:39 Відповісти
Ну якщо роботодавці в Україні будуть платити зарплатню хоча б половину тієї, що вони отримують в країнах ЄС то можуть повернутись...
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08.06.2026 18:42 Відповісти
В Киеве к тому времени возможно так и будет. Правда и цены будут не меньше европейских.
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08.06.2026 18:48 Відповісти
Ну всі ж в Києві не помістяться
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08.06.2026 18:49 Відповісти
кидайте вже палити маріхуану, наркомани.. 2млн їм повернеться в рожевих снах.
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08.06.2026 18:43 Відповісти
Звісно. Раби завжди мріють повернутись на рідну плантацію. ))
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08.06.2026 18:44 Відповісти
А якщо при тому ЗЕ! (протягом цих двох років) сяде у в'язницю (і всі його дєрьмаки/бакланови та подолякотатарови) на кілька довічних? Прогнозована кількість збільшиться чи зменшиться?
А якщо ЗЕ! відмінить вибори під приводом потенційної загрози атаки і неможливості убезпечити проведення волевиявлення? Прогнозована кількість тих, хто повернеться в "країну мрій" найвеличнішого збільшиться чи зменшиться?
Я вже мовчу про те, що в цих випадках цифри прискорення ВВП і інфляції будуть відрізнятися від спрогнозованих...
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08.06.2026 18:44 Відповісти
Наше базове припущення, що впродовж перших двох років повернуться 2 млн людей", - сказав Соболев. Джерело: https://censor.net/n4007336

Реальний дебіл, і такі в уряді повсюди, на всіх постах
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08.06.2026 18:45 Відповісти
Мріяти незаборонено , дивіться історичний досвід . В кращому випадку повернуться 10% , і тільки ті які неможуть асемилюватися , молодь і працездатні люди в цю категорію невходить , так як в першу чергу вони небачать песпетив при цій владі .
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08.06.2026 18:49 Відповісти
У меня по оптимистическому сценарию на 27й год с Тейлор Свифт переспать. Так что я Соболева очень понимаю. Мы с ним очень амбициозные личности.
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08.06.2026 18:51 Відповісти
Мені більше Емма Ватсон подобається. Збираю гроші на маршрутку до Лос-Анжелеса.
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08.06.2026 19:07 Відповісти
😂Тобто інтегровані українці повернуться до дому з безпечних країн, з европейских зарплат? Українськи діти вже 5-й рік вчаться в европейских школах, дехто професійну освіту отримує або отримав, а дехто вже мае соціальнє житло та безстроковий контракт з гідною зарплатнєю!
Що ви там во владі вживаєте з чого у вас таки плани?🤣
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08.06.2026 18:54 Відповісти
Вони б краще порахували, скільки виїдуть, оце було б більш реалістично.
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08.06.2026 18:55 Відповісти

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