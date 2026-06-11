Понад 9,6 млн українців залишаються біженцями та переселенцями, - ООН
Понад 9,6 млн українців залишаються біженцями або внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну, розв'язану Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому звіті Global Trends Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Майже 6 мільйонів українців перебувають за кордоном
За даними ООН, станом на сьогодні у світі зареєстровано 5,9 млн українських біженців. Більшість із них перебуває в країнах Європи.
Ще 3,7 млн осіб мають статус внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Крім того, понад 10,8 млн українців потребують гуманітарної допомоги через наслідки війни, зокрема руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури.
Основними країнами, які надали прихисток українцям, залишаються Німеччина, де проживають 23% українських біженців, та Польща – 19,5%.
За рік додому повернулися понад 700 тисяч людей
Упродовж останнього року в Україну повернулися 718 тисяч людей, які раніше виїхали за кордон або залишили прифронтові регіони.
Водночас в ООН зазначають, що частина таких повернень була вимушеною через скорочення програм підтримки в країнах ЄС та нестачу коштів у самих біженців.
Попри це, безпекова ситуація в Україні залишається складною через постійні російські обстріли.
У звіті також наголошується, що Україна залишається серед п’яти країн світу, які формують найбільші потоки біженців та людей, що потребують міжнародного захисту.
Загалом у світі станом на кінець 2025 року налічувалося 117,8 млн вимушено переміщених осіб. Водночас минулого року додому повернулися близько 14,7 млн людей – це один із найвищих показників із 1965 року.
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