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Новини Українські біженці
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Понад 9,6 млн українців залишаються біженцями та переселенцями, - ООН

Понад 9,6 млн українців залишаються переселенцями та біженцями

Понад 9,6 млн українців залишаються біженцями або внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну, розв'язану Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому звіті Global Trends Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

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Майже 6 мільйонів українців перебувають за кордоном

За даними ООН, станом на сьогодні у світі зареєстровано 5,9 млн українських біженців. Більшість із них перебуває в країнах Європи.

Ще 3,7 млн осіб мають статус внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Крім того, понад 10,8 млн українців потребують гуманітарної допомоги через наслідки війни, зокрема руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури.

Основними країнами, які надали прихисток українцям, залишаються Німеччина, де проживають 23% українських біженців, та Польща – 19,5%.

Читайте: В Європі продовжує зростати кількість українців з тимчасовим захистом: статистика за країнами. ІНФОГРАФІКА

За рік додому повернулися понад 700 тисяч людей

Упродовж останнього року в Україну повернулися 718 тисяч людей, які раніше виїхали за кордон або залишили прифронтові регіони.

Водночас в ООН зазначають, що частина таких повернень була вимушеною через скорочення програм підтримки в країнах ЄС та нестачу коштів у самих біженців.

Попри це, безпекова ситуація в Україні залишається складною через постійні російські обстріли.

У звіті також наголошується, що Україна залишається серед п’яти країн світу, які формують найбільші потоки біженців та людей, що потребують міжнародного захисту.

Загалом у світі станом на кінець 2025 року налічувалося 117,8 млн вимушено переміщених осіб. Водночас минулого року додому повернулися близько 14,7 млн людей – це один із найвищих показників із 1965 року.

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Русня кожній сімʼї має побудувати котедж. Вже мовчу про виплати за кожного загиблого і кожному пораненому довічна оплата по реабілітації і автоматична доплата до зарплати. Тільки тоді можна сказати, що війна закінчена.
Ну, в не без того, що після судів над зеленим кодлом, все до останньої копійки має бути конфісковано і перераховано в спецфонд пораненим.
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11.06.2026 17:42 Відповісти
Швейцарія може закритися для мігрантів - країна готується до
доленосного референдуму.
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11.06.2026 17:53 Відповісти
..Хотя правительство и парламент официально рекомендовали отклонить это предложение, Швейцарская народная партия (SVP) использует растущее недовольство общественности по поводу перегрузки инфраструктуры. Вынося эту инициативу на голосование..
...Между позицией Швейцарской народной партии (SVP) и экономическими предупреждениями Федерального совета существует поразительное несоответствие. SVP указывает на реальные проблемы: нехватку жилья, из-за которой местные жители не могут позволить себе жилье, и пробки, парализующие швейцарские города. Они утверждают, что коренной причиной этих повседневных трудностей является неконтролируемая иммиграция. Однако правительство возражает, указывая на суровую экономическую реальность: Швейцария живет за счет иностранной рабочей силы...
..14 июня станет определяющим моментом для Швейцарской конфедерации. Избиратели стоят перед двойным выбором, который определит траекторию развития страны на десятилетия вперед. Хотя в 2020 году 61,7% избирателей отклонили инициативу Швейцарской народной партии по ограничению численности населения..https://swissobserver.ch/de/news/switzerland-immigration-referendum-june-2026/
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11.06.2026 18:02 Відповісти
Еще 5 километров и добавится несколько сотен тысяч из Запорожья. Но все збс.
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11.06.2026 17:59 Відповісти
 
 