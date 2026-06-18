Фон дер Ляєн пропонує розглянути обмеження для українських біженців у ЄС, - ЗМІ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у листі до лідерів ЄС закликала переглянути правила тимчасового захисту для українців, зокрема чоловіків призовного віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel із посиланням на лист, який було надіслано напередодні майбутнього саміту ЄС і який отримали агенства dpa та AFP.
Зокрема у зверненні пропонується переглянути підходи до тимчасового захисту для громадян України.
Європейська комісія пропонує продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців. Водночас передбачається, що його застосування може бути частково обмежене, щоб не створювати ризиків для обороноздатності України.
Можливі зміни щодо окремих категорій громадян
Деталей у листі не уточнюють. Водночас за оцінками видань, йдеться про потенційне ускладнення правил прийому окремих категорій громадян України, зокрема чоловіків призовного віку.
Ініціатива розглядається як спроба ЄС балансувати між продовженням підтримки українських біженців та врахуванням наслідків війни для обороноздатності України.
Що передувало?
Голова чеської партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та спікер парламенту Томіо Окамура виступив за скасування тимчасового захисту для біженців з України.
У Швеції закликали скасувати статус тимчасового захисту для нових біженців — українських чоловіків призовного віку, щоб вони поверталися захищати батьківщину та "здобували перемогу у війні".
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