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8,5 млн українців виїхали за кордон від початку війни у 2014 році, - Лубінець

Українські біженці - скільки громадян виїхали з 2014 року

Від початку російської агресії у 2014 році Україну покинули близько 8,5 млн громадян, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році –– понад 5,7 млн українців.

Про це під час Саміту світового українства заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення біженців

"Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними УВКБ ООН, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій", - заявив Лубінець.

  • За словами омбудсмана, повернення мільйонів українців додому потребує не лише закликів, а й конкретних рішень. Насамперед йдеться про міжнародні гарантії безпеки та окрему програму забезпечення житлом.

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Тимчасовий захист для українців

Лубінець наголосив, що статус тимчасового захисту для українців за кордоном має діяти до завершення в Україні активних бойових дій, особливо для вразливих категорій громадян.

Омбудсман окремо звернув увагу на випадки вилучення українських дітей іноземними органами опіки. Водночас Офіс омбудсмана розбудовує закордонний інструмент у вигляді мережі представників та радників, які консультують і допомагають громадянам захищати свої права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін у новій стратегії прогнозує повернення в Україну 3,1 мільйона громадян. Як це вплине на ринок праці?

Автор: 

біженці (2048) кордон (5000) Лубінець Дмитро (714)
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Топ коментарі
+8
Треба було головою думати у 2019,коли клоуна обрали президентом України під час війни
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07.06.2026 15:22 Відповісти
+6
Даже не знаю...Зегевара говорит, шо линия фронта стабилизирована и все збс. Обычно перед очередным турне(говорит). Так шо все збс, бо пересидент сказал.
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07.06.2026 15:08 Відповісти
+6
Вiдкрийте кордони,випустiть заручникiв,а потiм порахуете
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07.06.2026 15:21 Відповісти
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Даже не знаю...Зегевара говорит, шо линия фронта стабилизирована и все збс. Обычно перед очередным турне(говорит). Так шо все збс, бо пересидент сказал.
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07.06.2026 15:08 Відповісти
Це зараз загальна стратегія так говорити. Помітили, що навіть тут DeepState вже не публікую щодня? Що вже ніхто не говорить, що там з логістикою в Мирнограді і позиціями в Покровську, і чи вибиті з центру Куп'янська ті 5-10 кацапів.
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07.06.2026 15:17 Відповісти
Мирноград и Покровск в оккупации и не первый день. Повторяю слова пересидента- все збс, ситуация контролируемая.
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07.06.2026 15:24 Відповісти
Кацапов втричі більше. Значить у них 25 мільйонів має виїхати.
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07.06.2026 15:12 Відповісти
А кому потрібні ті кацапи? Щоб слідом за ними йшли російські танки для захисту тієї смердючої потвори?
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07.06.2026 16:09 Відповісти
Вiдкрийте кордони,випустiть заручникiв,а потiм порахуете
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07.06.2026 15:21 Відповісти
Треба було головою думати у 2019,коли клоуна обрали президентом України під час війни
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07.06.2026 15:22 Відповісти
Від настільки прекрасного, розумного народу з безсумнівними моральними якостями ще будуть втікати ті, хто не може вжитися в цій моральній системі координат
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07.06.2026 15:24 Відповісти
Там вже діти до школи ходять тих хто з 2014 року виїхав, найбільша була проблема це оформити свідоцтво про народження, через посольство це все дуже важко відбувається. Ці діти про Україну знають лише, шо тут війна і по суті для них це вже чужа країна, хоч і мають українське свідоцтво про народження та громадянство. Навіть таж освіта вже не сумісна з нашою, вони будуть відставати в навчанні українською від інших, відповідно не зможуть нормально здати іпити та поступити до ВНЗ, ну і відповідно не матимуть професійного майбутнього. Та і купа інших проблем, які виникнуть у людей, які захочуть повернутися, але це все вплине на рішення, чи варто повертатися.
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07.06.2026 15:25 Відповісти
стільки ж українців осталося на окупованих теріторіях, якіх кацапи змусили назавжди стати громадянам РФ . було 40 мл громадян стало 20 мл. навідь сралін не здатний був на такий геноцид проти українців
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07.06.2026 15:26 Відповісти
Багато сєпаратні в Засрашку втекло!
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07.06.2026 15:44 Відповісти
Через засрашку некоторым в Европу выехать легче было, особенно при закрытых границах в Украине.
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07.06.2026 15:47 Відповісти
Це правда! Багато сєпаратні не в Засрашку,а в Європу втекло! Знаю,бо сам був в окупації!
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07.06.2026 15:55 Відповісти
Треба повертати міністерство Єдності і кума зеленського-чернишова(все одно, будівництво "династії" призупинили)....
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07.06.2026 15:36 Відповісти
Так само було і під час Октябрьської революції,коли москалі Російську імперію розвалили!
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07.06.2026 15:43 Відповісти
Ну так це й не дивно що виїхали, де йде війна звідти люди завжди виїжджають, це природа і все, а де йде війна і шалена корупція у владі люди виїжджають втричі більше..
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07.06.2026 15:48 Відповісти
Коли Україна вступить до НАТО, економіка буде розвиватися такими темпами, що зарплати стануть вище, ніж в Німеччині і США, то тоді багато українців буде повертатися. Не так багато часу пройде до того часу. Років 25-30 повинно вистачити, якщо буде підписано мирну угоду в наступні 5-7 років і Україна одразу ж вступить в НАТО і ЄС.
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07.06.2026 16:00 Відповісти
Не пий більше!
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07.06.2026 16:04 Відповісти
І ти також)
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07.06.2026 16:08 Відповісти
Якщо росія нікуди не зникне після підписання мирної угоди, повернеться мізер через небезпеку повторної війни. В НАТО нас не візьмуть, можеш не мріяти. Мирна угода з росіянами 100% буде передбачати це.
Сам факт мирної угоди далеко не гарантований. Поразка і перехід під вплив росії це теж один із небажаних, але варіантів закінчення війни.
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07.06.2026 17:07 Відповісти
Тільки в Данію щодня приїжджають близько 10 чоловіків, які нелегально пройшли кордон Україна-Молдова/ПМР/Румунія. Я вже не кажу про інші країни ЄС. Граница на замке. Привіт прикордонникам. Беруть хабарі тотально усі.
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07.06.2026 17:08 Відповісти
 
 