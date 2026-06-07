8,5 млн українців виїхали за кордон від початку війни у 2014 році, - Лубінець
Від початку російської агресії у 2014 році Україну покинули близько 8,5 млн громадян, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році –– понад 5,7 млн українців.
Про це під час Саміту світового українства заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Повернення біженців
"Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними УВКБ ООН, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій", - заявив Лубінець.
- За словами омбудсмана, повернення мільйонів українців додому потребує не лише закликів, а й конкретних рішень. Насамперед йдеться про міжнародні гарантії безпеки та окрему програму забезпечення житлом.
Тимчасовий захист для українців
Лубінець наголосив, що статус тимчасового захисту для українців за кордоном має діяти до завершення в Україні активних бойових дій, особливо для вразливих категорій громадян.
Омбудсман окремо звернув увагу на випадки вилучення українських дітей іноземними органами опіки. Водночас Офіс омбудсмана розбудовує закордонний інструмент у вигляді мережі представників та радників, які консультують і допомагають громадянам захищати свої права.
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