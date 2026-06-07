8,5 млн українців виїхали за кордон від початку війни у 2014 році, - Лубінець

Від початку російської агресії у 2014 році Україну покинули близько 8,5 млн громадян, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році –– понад 5,7 млн українців.

Про це під час Саміту світового українства заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення біженців

"Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними УВКБ ООН, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році — вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій", - заявив Лубінець.

За словами омбудсмана, повернення мільйонів українців додому потребує не лише закликів, а й конкретних рішень. Насамперед йдеться про міжнародні гарантії безпеки та окрему програму забезпечення житлом.

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Тимчасовий захист для українців

Лубінець наголосив, що статус тимчасового захисту для українців за кордоном має діяти до завершення в Україні активних бойових дій, особливо для вразливих категорій громадян.

Омбудсман окремо звернув увагу на випадки вилучення українських дітей іноземними органами опіки. Водночас Офіс омбудсмана розбудовує закордонний інструмент у вигляді мережі представників та радників, які консультують і допомагають громадянам захищати свої права.

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