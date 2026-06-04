У "Дії" оновили сервіс для українських біженців: що змінилося?

Міністерство цифрової трансформації оновило сервіс у застосунку "Дія" для українців, які були змушені виїхати за кордон. Відтепер дані про перетин державного кордону відображаються коректно, що дає змогу оперативно подати заяву до міжнародного Реєстру збитків та зафіксувати право на можливу фінансову компенсацію в майбутньому.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Оновлення стосуються категорії А1.2 "Вимушене переміщення за межі України". Систему налаштовано так, щоб інформація про виїзд автоматично підтягувалася під час формування електронної заяви.

Хто може подати заяву?

Подати звернення можуть громадяни України, які після 24 лютого 2022 року залишили місце проживання через повномасштабне вторгнення РФ і виїхали за кордон.

Також послуга доступна тим, хто перебував за межами України на момент початку війни та не має змоги повернутися.

Як подати заяву?

Щоб подати заву, необхідно:

Авторизуватися на порталі "Дія". Обрати послугу подання заяв до Реєстру збитків для України. Перейти до категорії A1.2 "Вимушене переміщення за межі України". Перевірити автоматично підтягнуті дані. Заповнити необхідну інформацію. Надіслати заяву до Реєстру.

Кожна така заява дозволяє фіксувати наслідки російської агресії та зберігати право на подальше відшкодування.

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Як повідомлялося, "Дія" планує запустити нову послугу для користувачів, які втратили контакт із роботодавцем і не можуть офіційно припинити трудові відносини. Наразі платформа залучає тестувальників для перевірки сервісу.

Нагадаємо, 14 травня в застосунку "Дія" запрацював персональний ШІ-агент, який допомагає швидше знаходити та отримувати державні послуги безпосередньо в чаті.