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"Дія" готує нову послугу для звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях. Як долучитися до тестування?

"Дія" готується запустити послугу для звільнення з роботи на ТОТ

"Дія" збирається запустити нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може припинити трудові відносини – для цього платформа збирає тестувальників.

Про це йдеться повідомленні пресслужби "Дії".

"Якщо через окупацію або бойові дії ви втратили зв'язок із роботодавцем і не можете припинити трудові відносини – записуйтеся на бета-тест нової послуги в "Дії". Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн без зайвих візитів і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості: допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи", – сказано в повідомленні.

Хто може долучитися

Взяти участь у тестуванні можуть:

  • повнолітні громадяни України,
  • офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях.

Як узяти участь

Для участі в тестуванні потрібно:

  • мати податковий номер,
  • ID-картку або біометричний закордонний паспорт у "Дії",
  • не мати статусу безробітного й не подавати заяву про його отримання,
  • заповнити форму та очікувати на підтвердження участі в бета-тесті.

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Послуги в "Дії"

Як повідомлялося, станом на кінець травня 2026 року застосунком "Дія" в 2026 році користуються понад 24 млн українців, а порталом "Дія" – майже 7 млн.

14 травня в застосунку "Дія" запустили персонального ШІ-агента, який допоможе швидше знаходити й отримувати державні послуги просто в чаті.

Раніше в травні стало відомо, що в "Дії" з'явилася можливість оформити "е-Картку" платника податків – як для себе, так і для дитини. Відтак, фізичний паперовий документ більше не потрібен, а електронна картка матиме таку саму юридичну силу, як і паперова.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації готує до запуску послугу, яка дозволить сплачувати нараховані податки у застосунку "Дія".

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безробіття (426) робота (1072) технології (736) звільнення (1039) Дія (748)
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Накуя та функція потрібна? Чинуш на окупованих звикли зарплатню в Україні отримувати(судді з Криму, та ЛДНР не дадуть збрехати), по 10 років отримували і ніхто їх не звільняв(хоча б за прогули). Ах я забув це функція для пересічного.
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02.06.2026 20:48 Відповісти
А коли можна буде в дії звільнити клоуна з посади президента України,який випадково потрапив туди завдяки мудрому наріду у 2019 році,привів в Україну повномасштабну війну і не збирається її завершувати,бо одразу сяде за ґрати за зраду і корупцію
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02.06.2026 21:14 Відповісти

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