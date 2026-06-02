"Дія" готує нову послугу для звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях. Як долучитися до тестування?

"Дія" збирається запустити нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може припинити трудові відносини – для цього платформа збирає тестувальників.

Про це йдеться повідомленні пресслужби "Дії".

"Якщо через окупацію або бойові дії ви втратили зв'язок із роботодавцем і не можете припинити трудові відносини – записуйтеся на бета-тест нової послуги в "Дії". Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн без зайвих візитів і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості: допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи", – сказано в повідомленні.

Хто може долучитися

Взяти участь у тестуванні можуть:

повнолітні громадяни України,

офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях.

Як узяти участь

Для участі в тестуванні потрібно:

мати податковий номер,

ID-картку або біометричний закордонний паспорт у "Дії",

не мати статусу безробітного й не подавати заяву про його отримання,

заповнити форму та очікувати на підтвердження участі в бета-тесті.

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Послуги в "Дії"

Як повідомлялося, станом на кінець травня 2026 року застосунком "Дія" в 2026 році користуються понад 24 млн українців, а порталом "Дія" – майже 7 млн.

14 травня в застосунку "Дія" запустили персонального ШІ-агента, який допоможе швидше знаходити й отримувати державні послуги просто в чаті.

Раніше в травні стало відомо, що в "Дії" з'явилася можливість оформити "е-Картку" платника податків – як для себе, так і для дитини. Відтак, фізичний паперовий документ більше не потрібен, а електронна картка матиме таку саму юридичну силу, як і паперова.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації готує до запуску послугу, яка дозволить сплачувати нараховані податки у застосунку "Дія".