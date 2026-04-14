У "Дії" з’являться повідомлення про необхідність сплатити податки на авто чи нерухомість

Міністерство цифрової трансформації готуємо до запуску послугу, яка дозволить сплачувати нараховані податки у застосунку "Дія".

Новий сервіс дозволить в режимі реального часу бачити детальну інформацію про майно – нерухомість, землю чи авто – а також нараховані зобовʼязання та заборгованості, повідомили у службі підтримки сервісу.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль, новий сервіс має запрацювати вже у найближчі місяці.

Новий функціонал що дозволить громадянам бачити повну картину своїх податкових нарахувань та майна безпосередньо в застосунку або на порталі "Дія", пояснила Коваль у колонці для "РБК-Україна".

"Головна ідея полягає в тому, щоб перетворити процес сплати податкових боргів із набору незрозумілих бюрократичних дій на простий сервіс, доступний кожному, хто має податковий номер (РНОКПП)", – зауважила заступниця міністра.

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За її словами, користувачі зможуть у режимі реального часу бачити не лише цифри заборгованості, а й детальну інформацію про свої об’єкти оподаткування: земельні ділянки, квартири, будинки, нежитлову нерухомість та транспортні засоби. Ці дані підтягуватимуться автоматично з офіційних державних реєстрів.

"Важливою особливістю сервісу є доступ до цифрових копій податкових повідомлень-рішень (ППР). Це офіційні документи, на підставі яких нараховуються податки. У "Дії" ви зможете відкрити документ, побачити суму податкового зобов’язання, площу майна чи характеристики автомобіля, за які нараховано платіж", – зазначила Коваль.

Вона додала, що "Дія" надсилатиме push-повідомлення про появу нового податкового нарахування, наближення граничного терміну оплати або виникнення простроченого платежу. Це дозволить уникнути штрафів за несвоєчасну сплату нарахованих податків.

Коваль зауважила, що таким чином громадяни зможуть контролювати справи та сплачувати податки через Apple Pay або Google Pay, незалежно від місця перебування.

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Як повідомлялося, раніше на порталі "Дія" оновили послугу продовження бронювання працівників – тепер подати заяву можна без попереднього розбронювання, а сам процес триває до 24 годин.