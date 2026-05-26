Цифрова держава: У Мінцифри розповіли, які послуги в "Дії" найпопулярніші серед українців. ПЕРЕЛІК

Цифрова держава: У Мінцифри розповіли, які послуги в "Дії" найпопулярніші серед українців

Застосунком "Дія" в 2026 році користуються понад 24 млн українців, а порталом "Дія" – майже 7 млн. 

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Найпопулярніші послуги

  • Серед популярних послуг у застосунку – купівля авто.

Так, щоб переоформити транспорт, продавцю достатньо оформити заяву в застосунку та поділитися нею через QR-код або посилання. Покупець підписує документ, вибирає номери та замовляє доставку техпаспорта поштою.

Загалом у 2026 році українці купили та переоформили через смартфон понад 76 тис. транспортних засобів.

  • Послуга "єМалятко" дозволяє за однією заявою отримати свідоцтво про народження, податковий номер, унікальний запис у реєстрі та оформити допомогу на дитину від держави. 

Економія часу

Серед послуг, які допомогли відмовитися від зайвої бюрократії, зокрема:

  • зимова "єПідтримка" – 14,3 млн українців оформили допомогу онлайн;
  • бронювання працівників – бізнес отримав прозорий інструмент і забронював сотні тисяч важливих фахівців;
  • витяг про місце проживання – PDF-файл із QR-кодом, який одразу приймають банки, клініки та інші установи, українці самостійно згенерували вже понад 12,8 млн разів;
  • штрафи за порушення Правил дорожнього руху – вже понад 6,2 млн разів українці сплатили штрафи миттєво через смартфон за сповіщенням від "Дії", а система автоматично зберегла квитанції.

Інші послуги

Як повідомлялося, 14 травня в застосунку "Дія" запустили персонального ШІ-агента, який допоможе швидше знаходити й отримувати державні послуги просто в чаті.

Раніше в травні стало відомо, що в "Дії" з'явилася можливість оформити "е-Картку" платника податків – як для себе, так і для дитини. Відтак, фізичний паперовий документ більше не потрібен, а електронна картка матиме таку саму юридичну силу, як і паперова.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації готує до запуску послугу, яка дозволить сплачувати нараховані податки у застосунку "Дія".

Наприкінці квітня в застосунку "Дія" стала доступною нова військова облігація "Білогірськ" з терміном погашення у липні 2027 року.

проєкт Мінветеранів (100% компенсація навчання для дітей УБД), який завершується у вересні цього року. Що з ним чи буде продовжено, чи буде взято на постійну основу?
26.05.2026 10:36

