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Новости Возвращение беженцев Украинские беженцы Украинцы за границей
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8,5 млн украинцев выехали за границу с начала войны в 2014 году, - Лубинец

Украинские беженцы — сколько граждан выехали с 2014 года

С начала российской агрессии в 2014 году Украину покинули около 8,5 млн граждан, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году — более 5,7 млн украинцев.

Об этом во время Саммита мирового украинства заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возвращение беженцев

"Мы оперируем вопиющими цифрами: по данным УВКБ ООН, с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а если считать с начала российской агрессии в 2014 году — уже 8,5 млн человек. Это глобальный вызов, который требует скоординированных действий", — заявил Лубинец.

  • По словам омбудсмена, возвращение миллионов украинцев домой требует не только призывов, но и конкретных решений. Прежде всего речь идет о международных гарантиях безопасности и отдельной программе обеспечения жильем.

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Временная защита для украинцев

Лубинец подчеркнул, что статус временной защиты для украинцев за рубежом должен действовать до завершения в Украине активных боевых действий, особенно для уязвимых категорий граждан.

Омбудсман отдельно обратил внимание на случаи изъятия украинских детей иностранными органами опеки. В то же время Офис омбудсмена развивает зарубежный инструмент в виде сети представителей и советников, которые консультируют и помогают гражданам защищать свои права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин в новой стратегии прогнозирует возвращение в Украину 3,1 миллиона граждан. Как это повлияет на рынок труда?

Автор: 

беженцы (1731) граница (5389) Лубинец Дмитрий (576)
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Топ комментарии
+9
Треба було головою думати у 2019,коли клоуна обрали президентом України під час війни
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07.06.2026 15:22 Ответить
+7
Вiдкрийте кордони,випустiть заручникiв,а потiм порахуете
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07.06.2026 15:21 Ответить
+5
Мирноград и Покровск в оккупации и не первый день. Повторяю слова пересидента- все збс, ситуация контролируемая.
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07.06.2026 15:24 Ответить
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Це зараз загальна стратегія так говорити. Помітили, що навіть тут DeepState вже не публікую щодня? Що вже ніхто не говорить, що там з логістикою в Мирнограді і позиціями в Покровську, і чи вибиті з центру Куп'янська ті 5-10 кацапів.
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07.06.2026 15:17 Ответить
Мирноград и Покровск в оккупации и не первый день. Повторяю слова пересидента- все збс, ситуация контролируемая.
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07.06.2026 15:24 Ответить
Навіть путлєру пісульку написав про це ,але путлєр не захотів читати зєліні казочки. і послав зєлю подалі
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07.06.2026 17:11 Ответить
Кацапов втричі більше. Значить у них 25 мільйонів має виїхати.
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07.06.2026 15:12 Ответить
А кому потрібні ті кацапи? Щоб слідом за ними йшли російські танки для захисту тієї смердючої потвори?
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07.06.2026 16:09 Ответить
Так в кацапів немає бусифікації і виїзд вільний ,на відміну від України ,тільки чомусь кацапи не дуже і виїзджають ,а спробуй в Україні дозволити вільний виїзд для 18-60 ,так більшість виїде .
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07.06.2026 17:14 Ответить
Виїдуть лише ті, кому світить мобілізація. Решта залишиться. А далі почнеться повний треш.
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07.06.2026 17:18 Ответить
Куди?
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07.06.2026 17:39 Ответить
Знайдуть куди виїхати ,чи будуть сидіти взимку без світла і тепла ?
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07.06.2026 18:06 Ответить
Вiдкрийте кордони,випустiть заручникiв,а потiм порахуете
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07.06.2026 15:21 Ответить
Треба було головою думати у 2019,коли клоуна обрали президентом України під час війни
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07.06.2026 15:22 Ответить
Від настільки прекрасного, розумного народу з безсумнівними моральними якостями ще будуть втікати ті, хто не може вжитися в цій моральній системі координат
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07.06.2026 15:24 Ответить
Там вже діти до школи ходять тих хто з 2014 року виїхав, найбільша була проблема це оформити свідоцтво про народження, через посольство це все дуже важко відбувається. Ці діти про Україну знають лише, шо тут війна і по суті для них це вже чужа країна, хоч і мають українське свідоцтво про народження та громадянство. Навіть таж освіта вже не сумісна з нашою, вони будуть відставати в навчанні українською від інших, відповідно не зможуть нормально здати іпити та поступити до ВНЗ, ну і відповідно не матимуть професійного майбутнього. Та і купа інших проблем, які виникнуть у людей, які захочуть повернутися, але це все вплине на рішення, чи варто повертатися.
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07.06.2026 15:25 Ответить
стільки ж українців осталося на окупованих теріторіях, якіх кацапи змусили назавжди стати громадянам РФ . було 40 мл громадян стало 20 мл. навідь сралін не здатний був на такий геноцид проти українців
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07.06.2026 15:26 Ответить
Багато сєпаратні в Засрашку втекло!
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07.06.2026 15:44 Ответить
Через засрашку некоторым в Европу выехать легче было, особенно при закрытых границах в Украине.
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07.06.2026 15:47 Ответить
Це правда! Багато сєпаратні не в Засрашку,а в Європу втекло! Знаю,бо сам був в окупації!
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07.06.2026 15:55 Ответить
Треба повертати міністерство Єдності і кума зеленського-чернишова(все одно, будівництво "династії" призупинили)....
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07.06.2026 15:36 Ответить
Тим більше свіже бабло з ЄС на підході. Є що пиляти.
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07.06.2026 17:21 Ответить
Так само було і під час Октябрьської революції,коли москалі Російську імперію розвалили!
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07.06.2026 15:43 Ответить
Ну так це й не дивно що виїхали, де йде війна звідти люди завжди виїжджають, це природа і все, а де йде війна і шалена корупція у владі люди виїжджають втричі більше..
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07.06.2026 15:48 Ответить
Коли Україна вступить до НАТО, економіка буде розвиватися такими темпами, що зарплати стануть вище, ніж в Німеччині і США, то тоді багато українців буде повертатися. Не так багато часу пройде до того часу. Років 25-30 повинно вистачити, якщо буде підписано мирну угоду в наступні 5-7 років і Україна одразу ж вступить в НАТО і ЄС.
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07.06.2026 16:00 Ответить
Не пий більше!
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07.06.2026 16:04 Ответить
І ти також)
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07.06.2026 16:08 Ответить
Якщо росія нікуди не зникне після підписання мирної угоди, повернеться мізер через небезпеку повторної війни. В НАТО нас не візьмуть, можеш не мріяти. Мирна угода з росіянами 100% буде передбачати це.
Сам факт мирної угоди далеко не гарантований. Поразка і перехід під вплив росії це теж один із небажаних, але варіантів закінчення війни.
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07.06.2026 17:07 Ответить
Дядько стібеться.
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07.06.2026 17:23 Ответить
Тільки в Данію щодня приїжджають близько 10 чоловіків, які нелегально пройшли кордон Україна-Молдова/ПМР/Румунія. Я вже не кажу про інші країни ЄС. Граница на замке. Привіт прикордонникам. Беруть хабарі тотально усі.
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07.06.2026 17:08 Ответить
 
 