8,5 млн украинцев выехали за границу с начала войны в 2014 году, - Лубинец
С начала российской агрессии в 2014 году Украину покинули около 8,5 млн граждан, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году — более 5,7 млн украинцев.
Об этом во время Саммита мирового украинства заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.
Возвращение беженцев
"Мы оперируем вопиющими цифрами: по данным УВКБ ООН, с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а если считать с начала российской агрессии в 2014 году — уже 8,5 млн человек. Это глобальный вызов, который требует скоординированных действий", — заявил Лубинец.
- По словам омбудсмена, возвращение миллионов украинцев домой требует не только призывов, но и конкретных решений. Прежде всего речь идет о международных гарантиях безопасности и отдельной программе обеспечения жильем.
Временная защита для украинцев
Лубинец подчеркнул, что статус временной защиты для украинцев за рубежом должен действовать до завершения в Украине активных боевых действий, особенно для уязвимых категорий граждан.
Омбудсман отдельно обратил внимание на случаи изъятия украинских детей иностранными органами опеки. В то же время Офис омбудсмена развивает зарубежный инструмент в виде сети представителей и советников, которые консультируют и помогают гражданам защищать свои права.
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Сам факт мирної угоди далеко не гарантований. Поразка і перехід під вплив росії це теж один із небажаних, але варіантів закінчення війни.