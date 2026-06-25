Украинцы и поляки - друзья в Европе, которые могут построить будущее, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы и поляки могут построить будущее на основе правды, взаимного уважения и понимания истории.

Об этом он заявил во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Глава польского правительства призвал к единству и построению объединенной Европы, в которую войдет также Украина.

По словам Туска, восстановление - это не только здания, инфраструктура, школы, но и "то, что внутри нас, а Украина по праву хочет быть частью объединенной Европы".

"Я говорю от всего сердца - я не читаю с листа, как вы видите - давайте помнить, что мои соотечественники в Польше и ваши соотечественники в Украине - друзья в Европе. Мы можем построить будущее на основе правды, взаимного уважения и понимания истории. Солидарность, зародившаяся в Гданьске, может стать реальностью, если мы откроем наши сердца будущему", - заявил премьер Польши.

Он добавил, что "если мы будем вместе – мы победим всё зло".

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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