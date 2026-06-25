Украинцы и поляки - друзья в Европе, которые могут построить будущее, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы и поляки могут построить будущее на основе правды, взаимного уважения и понимания истории.
Об этом он заявил во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
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Глава польского правительства призвал к единству и построению объединенной Европы, в которую войдет также Украина.
По словам Туска, восстановление - это не только здания, инфраструктура, школы, но и "то, что внутри нас, а Украина по праву хочет быть частью объединенной Европы".
"Я говорю от всего сердца - я не читаю с листа, как вы видите - давайте помнить, что мои соотечественники в Польше и ваши соотечественники в Украине - друзья в Европе. Мы можем построить будущее на основе правды, взаимного уважения и понимания истории. Солидарность, зародившаяся в Гданьске, может стать реальностью, если мы откроем наши сердца будущему", - заявил премьер Польши.
Он добавил, что "если мы будем вместе – мы победим всё зло".
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД УкраиныАндрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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