Суперечка щодо орденів із Україною є "дещо безглуздою", - МЗС Польщі
У МЗС Польщі критично оцінили дії президента Кароля Навроцького щодо позбавлення ордена Білого Орла президента України Володимира Зеленського, назвавши цей конфлікт "безглуздим".
Про це сказав в ефірі радіостанції RMF FM заступник глави МЗС Владислав Теофіл Бартошевський, передає Цензор.НЕТ.
Бартошевський дав зрозуміти, що зовнішньополітичне відомство вважає реакцію чинного президента Польщі шкідливою для двосторонніх відносин.
"Ця суперечка щодо орденів є дещо безглуздою. Погано, що президент Зеленський ухвалив таке рішення (про присвоєння назви "Героїв УПА" – ред.), але не обов’язково було позбавляти його ордена Білого Орла", – сказав він.
Коли журналісти поцікавилися юридичним боком питання — а саме долею контрпідпису прем’єр-міністра Дональда Туска, який за законом мав затвердити рішення президента про позбавлення нагороди — Бартошевський відповів, що тему вичерпано. Оскільки Володимир Зеленський зіграв на випередження і повернув відзнаку самостійно, прем'єру більше немає чого підписувати
"Що прем’єр-міністр має контрпідписувати, якщо орден зберігається в Президентському палаці? Справа закрита" – зазначив він.
Гданський форум: €10 мільярдів замість політичних сварок
Також Бартошевський відкинув спроби пов'язати відсутність Володимира Зеленського на Міжнародній конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську із "орденським скандалом", запевнивши, що на ефективність саміту це жодним чином не впливає.
"Присутність пана президента (України – ред.) тут ні до чого. Найголовніше те, що туди приїхало близько п’яти тисяч людей, з яких дві тисячі – представники бізнесу. Вони обговорюють конкретні потенційні можливості, укладають угоди. Кажуть, що може бути укладено близько 2 тис. угод на суму майже 10 мільярдів євро", – додав він.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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Автор,хазяїн кремля,протирає руки