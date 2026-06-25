Суперечка щодо орденів із Україною є "дещо безглуздою", - МЗС Польщі

У МЗС Польщі критично оцінили дії президента Кароля Навроцького щодо позбавлення ордена Білого Орла президента України Володимира Зеленського, назвавши цей конфлікт "безглуздим".

Про це сказав в ефірі радіостанції RMF FM заступник глави МЗС Владислав Теофіл Бартошевський, передає Цензор.НЕТ.

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Бартошевський дав зрозуміти, що зовнішньополітичне відомство вважає реакцію чинного президента Польщі шкідливою для двосторонніх відносин.

"Ця суперечка щодо орденів є дещо безглуздою. Погано, що президент Зеленський ухвалив таке рішення (про присвоєння назви "Героїв УПА" – ред.), але не обов’язково було позбавляти його ордена Білого Орла", – сказав він.

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Коли журналісти поцікавилися юридичним боком питання — а саме долею контрпідпису прем’єр-міністра Дональда Туска, який за законом мав затвердити рішення президента про позбавлення нагороди — Бартошевський відповів, що тему вичерпано. Оскільки Володимир Зеленський зіграв на випередження і повернув відзнаку самостійно, прем'єру більше немає чого підписувати

"Що прем’єр-міністр має контрпідписувати, якщо орден зберігається в Президентському палаці? Справа закрита" – зазначив він.

Гданський форум: €10 мільярдів замість політичних сварок

Також Бартошевський відкинув спроби пов'язати відсутність Володимира Зеленського на Міжнародній конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську із "орденським скандалом", запевнивши, що на ефективність саміту це жодним чином не впливає.

"Присутність пана президента (України – ред.) тут ні до чого. Найголовніше те, що туди приїхало близько п’яти тисяч людей, з яких дві тисячі – представники бізнесу. Вони обговорюють конкретні потенційні можливості, укладають угоди. Кажуть, що може бути укладено близько 2 тис. угод на суму майже 10 мільярдів євро", – додав він.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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