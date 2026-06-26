Формально Зеленського не позбавили ордена Білого Орла, потрібен був підпис Туска, - ексглава МЗС Чапутович

Польща офіційно не позбавила Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки для цього був потрібен ще підпис прем'єр-міністра Дональда Туска.

З формального погляду, Польща офіційно не позбавила Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Для цього був потрібен ще підпис прем'єр-міністра Дональда Туска.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив міністр закордонних справ Польщі (2018–2020) Яцек Чапутович.

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Подробиці

За його словами, польський уряд не мав наміру завершувати процедуру відкликання нагороди. Однак, українські посадовці повернули ордени з власної ініціативи.

"Коли емоції вляжуться, це може стати шансом покращити відносини", - зазначив Чапутович.

На думку ексміністра закордонних справ, Навроцький прорахувався, коли хотів через публічний тиск змусити Україну відкликати назву військового підрозділу – "Героїв УПА".

"Навроцький не здатен зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки у зовнішній політиці. Думав, шантажуючи змусить Зеленського відкликати назву. Київ не піддався тиску, бо Україна – суверенна країна", - додав Чапутович.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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