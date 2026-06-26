Формально Зеленського не позбавили ордена Білого Орла, потрібен був підпис Туска, - ексглава МЗС Чапутович
Польща офіційно не позбавила Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки для цього був потрібен ще підпис прем'єр-міністра Дональда Туска.
З формального погляду, Польща офіційно не позбавила Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Для цього був потрібен ще підпис прем'єр-міністра Дональда Туска.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив міністр закордонних справ Польщі (2018–2020) Яцек Чапутович.
Подробиці
За його словами, польський уряд не мав наміру завершувати процедуру відкликання нагороди. Однак, українські посадовці повернули ордени з власної ініціативи.
"Коли емоції вляжуться, це може стати шансом покращити відносини", - зазначив Чапутович.
На думку ексміністра закордонних справ, Навроцький прорахувався, коли хотів через публічний тиск змусити Україну відкликати назву військового підрозділу – "Героїв УПА".
"Навроцький не здатен зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки у зовнішній політиці. Думав, шантажуючи змусить Зеленського відкликати назву. Київ не піддався тиску, бо Україна – суверенна країна", - додав Чапутович.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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Невже Зеленський знову сів в калюжу?
Правда, цього разу не сам, а з великою компанією.
Зеленський це не про дипломатію, Зеленський це про понти.😎🤷♂️