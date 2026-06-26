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Новини відносини України та Польщі
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Формально Зеленського не позбавили ордена Білого Орла, потрібен був підпис Туска, - ексглава МЗС Чапутович

Зеленського не позбавила ордена Білого Орла: чому?

Польща офіційно не позбавила Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки для цього був потрібен ще підпис прем'єр-міністра Дональда Туска.

З формального погляду, Польща офіційно не позбавила Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Для цього був потрібен ще підпис прем'єр-міністра Дональда Туска.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив міністр закордонних справ Польщі (2018–2020) Яцек Чапутович.

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Подробиці

За його словами, польський уряд не мав наміру завершувати процедуру відкликання нагороди. Однак, українські посадовці повернули ордени з власної ініціативи.

"Коли емоції вляжуться, це може стати шансом покращити відносини", - зазначив Чапутович.

На думку ексміністра закордонних справ,  Навроцький прорахувався, коли хотів через публічний тиск змусити Україну відкликати назву військового підрозділу – "Героїв УПА".

"Навроцький не здатен зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки у зовнішній політиці. Думав, шантажуючи змусить Зеленського відкликати назву. Київ не піддався тиску, бо Україна – суверенна країна", - додав Чапутович.

Читайте: Суперечка щодо орденів із Україною є "дещо безглуздою", - МЗС Польщі

Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

Читайте: СБУ проведе 40-денну операцію впливу на РФ для спонукання її до завершення війни, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28174) орден (147) Польща (9475) Чапутович Яцек (83)
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Топ коментарі
+3
Що це означає?🤔
Невже Зеленський знову сів в калюжу?
Правда, цього разу не сам, а з великою компанією.
Зеленський це не про дипломатію, Зеленський це про понти.😎🤷‍♂️
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26.06.2026 10:01 Відповісти
+3
Два нарциси - ето пара. А з Маралаго - ето тріо.
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26.06.2026 10:02 Відповісти
+2
Та Ви шо? Це ж так важливо для України сьогодні. Головне нге хлопці, що гинуть, в тому числі і за некомпетентності керівників держави, а щоб у мальчіка Вови був формально орден "Білий орел". Які орли мождуть давати чотирижди ухилянтам?
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26.06.2026 09:53 Відповісти

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