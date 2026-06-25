СБУ проведе 40-денну операцію впливу на РФ для спонукання її до завершення війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський затвердив для СБУ масштабну 40-денну операцію впливу на РФ, метою якої є примус Кремля до закінчення війни.

Про це він заявив за результатами доповіді з т.в.о. голови СБУ Євгеном Хмарою, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий етап тиску: 40-денна спецоперація проти РФ

"Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари по нашому плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій "Альфа" на фронті.

Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни", - повідомив Зеленський.

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ЦСО "Альфа" — лідери технологічної війни

Окремо голова держави відзначив внесок бійців Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ у стабілізацію лінії фронту. На тлі загальних планів ЗСУ щодо розвитку технологічних родів військ, саме СБУ наразі задає тренди у використанні безпілотних систем.

"Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта", - додав він.

Окремо Зеленський та Хмара обговорили виклики у внутрішній безпеці України.

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