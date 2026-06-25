СБУ проведе 40-денну операцію впливу на РФ для спонукання її до завершення війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський затвердив для СБУ масштабну 40-денну операцію впливу на РФ, метою якої є примус Кремля до закінчення війни.
Про це він заявив за результатами доповіді з т.в.о. голови СБУ Євгеном Хмарою, інформує Цензор.НЕТ.
Новий етап тиску: 40-денна спецоперація проти РФ
"Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари по нашому плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій "Альфа" на фронті.
Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни", - повідомив Зеленський.
ЦСО "Альфа" — лідери технологічної війни
Окремо голова держави відзначив внесок бійців Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ у стабілізацію лінії фронту. На тлі загальних планів ЗСУ щодо розвитку технологічних родів військ, саме СБУ наразі задає тренди у використанні безпілотних систем.
"Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта", - додав він.
Окремо Зеленський та Хмара обговорили виклики у внутрішній безпеці України.
- Нагадаємо, у ніч на 25 червня Сили оборони уразили нафтобазу у Краснодарському краї РФ та радіолокаційний комплекс "Скала-М" в окупованій Керчі, уточнив Генштаб ЗСУ.
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