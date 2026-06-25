1 490 2
Генштаб уточнив результати уражень ЦКС "Владимир" та Оренбурзького ГПЗ
У процесі аналізу даних підтверджено результати ураження у ніч на 22 червня підрозділами Сил оборони України Центру космічного зв'язку (ЦКС) "Владимир" у районі Гусь-Хрустального Владимирської області РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ураження Центру космічного зв'язку
- Так, критично ушкоджено головну антену комплексу (25-метрова параболічна антена) та антену на даху Головного апаратно-програмного комплексу.
- Суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, розташовані зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами.
- Також критично ушкоджено будівлю Апаратно-технічного корпусу №1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів Центру й обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу.
Ураження газопереробного заводу
Окрім того, в результаті ураження 24 червня 2026 року Оренбурзького газопереробного заводу підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу. Виробничий процес на підприємстві призупинено.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль