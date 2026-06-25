Генштаб уточнив результати уражень ЦКС "Владимир" та Оренбурзького ГПЗ

У процесі аналізу даних підтверджено результати ураження у ніч на 22 червня підрозділами Сил оборони України Центру космічного зв'язку (ЦКС) "Владимир" у районі Гусь-Хрустального Владимирської області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження Центру космічного зв'язку

Так, критично ушкоджено головну антену комплексу (25-метрова параболічна антена) та антену на даху Головного апаратно-програмного комплексу.

Суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, розташовані зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами.

Також критично ушкоджено будівлю Апаратно-технічного корпусу №1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів Центру й обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу.

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Ураження газопереробного заводу

Окрім того, в результаті ураження 24 червня 2026 року Оренбурзького газопереробного заводу підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу. Виробничий процес на підприємстві призупинено.

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