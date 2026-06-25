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Генштаб уточнил результаты ударов по ЦКС "Владимир" и Оренбургскому ГПЗ
В ходе анализа данных подтвердились сведения о нанесении удара в ночь на 22 июня подразделениями Сил обороны Украины по Центру космической связи (ЦКС) "Владимир" в районе Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Поражение Центра космической связи
- Так, критически повреждены главная антенна комплекса (25-метровая параболическая антенна) и антенна на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.
- Существенно повреждена и центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса, где, в частности, расположены залы спутниковых модемов и мультиплексоров, а также центральный коммутационный узел, к которому сходятся волоконно-оптические линии связи с другими космическими центрами.
- Также критически повреждено здание Аппаратно-технического корпуса №1, в котором расположены передающий и принимающий комплексы, центральная коммутационная станция кабельных трасс антенных постов Центра и оборудование для охлаждения передатчиков и электроники главной антенны комплекса.
Поражение газоперерабатывающего завода
Кроме того, в результате поражения 24 июня 2026 года Оренбургского газоперерабатывающего завода подтверждено повреждение четырёх установок по переработке газа. Производственный процесс на предприятии приостановлен.
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