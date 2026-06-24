Пострадали газоперерабатывающий и гелиевый заводы в Оренбургской области РФ в 1200 км от фронта, - Генштаб
В ночь на 24 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Оренбургской области РФ нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу и единственному в России гелиевому заводу. Расстояние - более 1200 км от линии боевого столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, на территории предприятий зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.
Что известно об этих предприятиях?
Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Оренбургский гелиевый завод (ОГЗ) образуют один комплекс.
- ГПЗ извлекает очищенный природный газ и серу (которая, в частности, используется для производства взрывчатки и черного пороха).
- ОГЗ же забирает очищенный безсернистый газ и методом глубокого охлаждения извлекает из него наиболее ценные компоненты - гелий (инертный газ, используемый в жидкотопливных двигателях ракет и системах наведения) и этан (который является ключевым компонентом сырья для синтеза спецпластиков, кабельной изоляции для авиации и ключевых пластификаторов для твёрдых ракетных топлив и порохов).
- Оренбургский ГПЗ - один из крупнейших в мире газохимических комплексов, введённый в эксплуатацию в 1974 году (построен при участии иностранных специалистов).
- Мощность объекта - 45 млрд куб. м газа в год; на завод приходится 60 % всего газа, перерабатываемого "Газпром переработка".
Другие поражения
Также отмечается, что в Белгородской области РФ поражен склад FPV-дронов противника в районе Алексеевки.
Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА оккупантов в районах Часова Яра Донецкой области, Басани и Грозового Запорожской области, Теткино и Попово-Лежачи Курской области РФ, а также Журавлевки Белгородской области РФ.
Результаты предыдущих ударов
- Кроме того, по результатам анализа данных подтверждено уничтожение двух морских беспилотных катеров противника 23 июня 2026 года в северо-западной части акватории Чёрного моря.
- Кроме того, подтверждено повреждение двух зданий с последующим возгоранием на территории центра космической связи "Владимир" в Владимирской области РФ.
- Центр обеспечивает функционирование систем спутниковой и дальней космической связи, которые используются, в частности, в интересах силовых структур государства-агрессора.
"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора вести войну против Украины", - отмечают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль