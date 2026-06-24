Уражено газопереробний та гелієвий заводи в Оренбурзькій області РФ за 1200 км від фронту, - Генштаб

У ніч на 24 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Оренбурзькій області РФ уразили Оренбурзький газопереробний завод та єдиний у Росії гелієвий завод. Відстань - понад 1200 км від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, на території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

Також читайте: Крейдяний завод атаковано на Бєлгородщині, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Що про підприємства відомо?

Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та Оренбурзький гелієвий завод (ОГЗ) формують один комплекс.

ГПЗ виділяє очищений природній газ і сірку (що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху).

ОГЗ ж забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти - гелій (інертний газ використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення) та етан (що є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів).

Оренбурзький ГПЗ - один з найбільших у світі газохімічних комплексів, введений в експлуатацію в 1974 році (побудований за участі іноземців).

Потужність об'єкта - 45 млрд куб. м газу на рік; на завод припадає 60% всього газу, що переробляє "Газпром переробка".

Читайте: Москву вночі атакували близько 60 дронів: в аеропортах запровадили обмеження

Інші ураження

Також зазначається, що у Бєлгородській області РФ уражено склад FPV-дронів ворога в районі Алексєєвки.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Часового Яру Донецької області, Басані та Грозового Запорізької області, Тьоткіного і Попово-Лежачів Курської області рф, а також Журавлівки Бєлгородської області РФ.

Результати попередніх уражень

Крім того, за результатами аналізу даних підтверджено знищення двох морських безекіпажних катерів противника 23 червня 2026 року в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Окрім того, підтверджено пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території центру космічного зв'язку "Владимир" у Владимирській області рф.

Центр забезпечує функціонування систем супутникового та далекого космічного зв'язку, які використовуються, зокрема, в інтересах силових структур держави-агресора.

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.

Також дивіться: Генерал РФ Картаполов про атаку України на Москву: "То, что беспилотник долетает так глубоко, – это даже хорошо". ВIДЕО