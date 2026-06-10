Две нефтеперекачивающие станции поражены в Владимирской области РФ, - СБУ
Спецназовцы "Альфы" нанесли удар по нефтеперекачивающим станциям "Второво" и "Лобково" в Владимирской области РФ.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Расстояние до целей составляет около 700 км.
"Основное назначение станций - перекачка дизельного топлива в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также транспортировка нефтепродуктов на экспорт в порты Балтийского моря. В частности, через нефтеналивной порт Приморск.
Местные власти подтвердили пожары на двух объектах инфраструктуры после ударов беспилотников СБУ. По данным сервиса NASA FIRMS, в районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах", - отметили в СБУ.
Что предшествовало?
Ранее командующий СБС Роберт Бровди заявил, что с начала мая было атаковано 25 нефтяных объектов РФ.
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