Две нефтеперекачивающие станции поражены в Владимирской области РФ, - СБУ

Спецназовцы "Альфы" нанесли удар по нефтеперекачивающим станциям "Второво" и "Лобково" в Владимирской области РФ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Расстояние до целей составляет около 700 км.

"Основное назначение станций - перекачка дизельного топлива в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также транспортировка нефтепродуктов на экспорт в порты Балтийского моря. В частности, через нефтеналивной порт Приморск.



Местные власти подтвердили пожары на двух объектах инфраструктуры после ударов беспилотников СБУ. По данным сервиса NASA FIRMS, в районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах", - отметили в СБУ.

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Что предшествовало?

Ранее командующий СБС Роберт Бровди заявил, что с начала мая было атаковано 25 нефтяных объектов РФ.

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