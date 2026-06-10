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Новини Атаки по нафтопереробній галузі РФ
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Дві нафтоперекачувальні станції уражено у Владимирській області РФ, - СБУ

СБУ вдарила по нафтоперекачувальних станціях РФ: що відомо?

Спецпризначенці "Альфи" уразили нафтоперекачувальні станції "Второво" та "Лобково" у Валдимирській області РФ.

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відстань до цілей становить близько 700 км.

"Основне призначення станцій — перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ.

Місцева влада підтвердила пожежі на двох об’єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ. За даними сервісу NASA FIRMS, у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі", - зазначили в СБУ.

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Що передувало?

Раніше командувач СБС Роберт Бровді заявив, що від початку травня було атаковано 25 нафтових об'єктів РФ.

Читайте: Атаковано нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області РФ: на об’єкті пожежа, - ЗМІ. ФОТО

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росія (70393) СБУ (13948) Удари по РФ (1013) Владимирська область (1)
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а, мадяр каже, що то його хлопці.
як так?
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10.06.2026 11:59 Відповісти
 
 