25 нафтових об’єктів протягом 40 діб уразили Сили безпілотних систем, - командувач Мадяр. ВIДЕО

Із 1 травня по 10 червня воїни СБС атакували 25 нафтових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

25-м об'єктом став Куйбишевський НПЗ у Самарі. Його атакували пілоти 1 ОЦ СБС та 9 батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" разом із силами ССО та ГУР.

Перелік атакованих об'єктів нафтової інфраструктури:

08 червня Нафто-хаб "Грушовая" (НОВОРОСІЙСЬК, Краснодарський край, рф) - 1 ОЦ БпС, ССО та інші підрозділи СОУ;

06 червня Нафтобаза "Петергофская" (ЛОМОНОСОВ, Ленінградська обл., рф) - 1 ОЦ БпС, 412 ОБр БпС, СБУ;

06 червня Нафтотермінал "Несте" (ЛОМОНОСОВ, Ленінградська обл., рф) - 1 ОЦ БпС, 413 ОП БпС, СБУ;

04 червня НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (КСТОВО, Нижньогородська обл., рф) 1 ОЦ БпС та ГУР;

10.06.2026 НПС "Второво" (ПЄНКІНА, Володимирська обл., рф) - СБУ;

10.06.2026 НПС "Лобково" (ПОІСК, Володимирська обл., рф) - СБУ;

08.06.2026 НПС "Красноармейск" (Саратовської обл. рф) - ССО;

08.06.2026 ЛВДС "Красний Яр" (КРАСНИЙ ЯР, Волгоградської обл., рф) - ССО;

07.06.2026 Нафтобаза "Семиколодезянська" (ЛЕНИНО, АР Крим) - ССО;

07.06.2026 Морський нафтовий термінал (ФЕОДОСІЯ, АР Крим) - ССО, окремо СБС;

07.06.2026 НБ "Гвардійська" (ГВАРДІЙСЬКЕ, АР Крим) - ССО;

06.06.2026 НБ "8 марта" (ДЄДІЛОВО, Тульська обл., рф) - СБУ;

06.06.2026 НБ "Усть-Лабінськ" (УСТЬ-ЛАБИНСК, Краснодарський край, рф) - СБУ;

05.06.2026 ЛВДС "Староликеево" (КСТОВО, Нижньогородська обл., рф) - ГУР.

Також було атаковано понад 10 нафтобаз та станцій нафтоперекачки.

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