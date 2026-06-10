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Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари СБС по російських нафтових об’єктах
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25 нафтових об’єктів протягом 40 діб уразили Сили безпілотних систем, - командувач Мадяр. ВIДЕО

Із 1 травня по 10 червня воїни СБС атакували 25 нафтових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

25-м об'єктом став Куйбишевський НПЗ у Самарі. Його атакували пілоти 1 ОЦ СБС та 9 батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" разом із силами ССО та ГУР.

Перелік атакованих об'єктів нафтової інфраструктури:

  • 08 червня Нафто-хаб "Грушовая" (НОВОРОСІЙСЬК, Краснодарський край, рф) - 1 ОЦ БпС, ССО та інші підрозділи СОУ;
  • 06 червня Нафтобаза "Петергофская" (ЛОМОНОСОВ, Ленінградська обл., рф) - 1 ОЦ БпС, 412 ОБр БпС, СБУ;
  • 06 червня Нафтотермінал "Несте" (ЛОМОНОСОВ, Ленінградська обл., рф) - 1 ОЦ БпС, 413 ОП БпС, СБУ;
  • 04 червня НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (КСТОВО, Нижньогородська обл., рф) 1 ОЦ БпС та ГУР;
  • 10.06.2026 НПС "Второво" (ПЄНКІНА, Володимирська обл., рф) - СБУ;
  • 10.06.2026 НПС "Лобково" (ПОІСК, Володимирська обл., рф) - СБУ;
  • 08.06.2026 НПС "Красноармейск" (Саратовської обл. рф) - ССО;
  • 08.06.2026 ЛВДС "Красний Яр" (КРАСНИЙ ЯР, Волгоградської обл., рф) - ССО;
  • 07.06.2026 Нафтобаза "Семиколодезянська" (ЛЕНИНО, АР Крим) - ССО;
  • 07.06.2026 Морський нафтовий термінал (ФЕОДОСІЯ, АР Крим) - ССО, окремо СБС;
  • 07.06.2026 НБ "Гвардійська" (ГВАРДІЙСЬКЕ, АР Крим) - ССО;
  • 06.06.2026 НБ "8 марта" (ДЄДІЛОВО, Тульська обл., рф) - СБУ;
  • 06.06.2026 НБ "Усть-Лабінськ" (УСТЬ-ЛАБИНСК, Краснодарський край, рф) - СБУ;
  • 05.06.2026 ЛВДС "Староликеево" (КСТОВО, Нижньогородська обл., рф) - ГУР.

Також було атаковано понад 10 нафтобаз та станцій нафтоперекачки.

Також дивіться: Сили безпілотних систем уразили 36 об’єктів РФ, серед яких КСП "Рубікону", РЛС та логістика. ВIДЕО

Автор: 

НПЗ (1007) Бровді Роберт Мадяр (133) Сили безпілотних систем (521) нафтобаза (12)
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я ж кажу!
коли треба щось дуже позитивне, про зелених юдо мародерів, дістають мадяра.
еххх....
роберт роберт.
поясни мені. роберт!
навіщо бойовому генералу, командувачу оця переможна звітність?
нема більш важливої роботи?
чи, добровільно примусово записали в серіал голобородька?
мусиш відігравати роль?
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10.06.2026 11:49 Відповісти
Ти кажеш? Ти хто такий взагалі? 😁
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10.06.2026 12:20 Відповісти
нєнє!
я, не ти!
чого, так збудився?
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10.06.2026 12:22 Відповісти
Пиши нормально, чи мекнув зранку знов?😁
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10.06.2026 12:42 Відповісти
Фламінгами треба спиртзаводи, та лікерогорілчані обнуляти))) сросісяни протверезіють - почнуть один одному рила бити, погроми влаштовувати)) двіжуха!
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10.06.2026 12:12 Відповісти
 
 