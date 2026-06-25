Уражено нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському краї РФ та радіолокаційний комплекс "Скала-М" в окупованій Керчі, - Генштаб

У ніч на 25 червня Сили оборони уразили нафтобазу у Краснодарському краї РФ та радіолокаційний комплекс "Скала-М" в окупованій Керчі.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Нафтобаза "Полтавська" задіяна у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України.

"Окрім того, уражено три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів. Автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби Сили оборони атакували склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційну станцію "Небо" і радіолокаційний комплекс "Скала-М" у районі Керчі на тимчасово окупованій території українського Криму.

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