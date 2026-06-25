Поражена нефтебаза "Полтавская" в Краснодарском крае РФ и радиолокационный комплекс "Скала-М" в оккупированной Керчи, - Генштаб

В ночь на 25 июня Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае РФ и радиолокационному комплексу "Скала-М" в оккупированной Керчи.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Нефтебаза "Полтавская" задействована в обеспечении российских войск на оккупированных территориях Украины.

"Кроме того, поражены три моста, которые враг использует для переброски войск и подвоза боеприпасов. Автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области. Масштабы повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки Силы обороны атаковали склад материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки в Луганской области, командный пункт подразделения недалеко от Цукуриного в Донецкой области, а также радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи на временно оккупированной территории украинского Крыма.

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