СБУ проведет 40-дневную операцию воздействия на РФ, чтобы побудить её к завершению войны, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ масштабную 40-дневную операцию по оказанию влияния на РФ, целью которой является принуждение Кремля к прекращению войны.
Об этом он заявил по итогам доклада и.о. главы СБУ Евгения Хмары, сообщает Цензор.НЕТ.
Новый этап давления: 40-дневная спецоперация против РФ
"Доклад генерал-майора Евгения Хмары о нашем плане дальнобойных санкций, санкциях средней дальности и результатах Службы безопасности Украины, а именно Центра спецопераций "Альфа" на фронте.
Утвердил для Службы 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора с целью побуждения к окончанию войны", — сообщил Зеленский.
ЦСО "Альфа" — лидеры технологической войны
Отдельно глава государства отметил вклад бойцов Центра специальных операций "Альфа" СБУ в стабилизацию линии фронта. На фоне общих планов ВСУ по развитию технологических родов войск именно СБУ в настоящее время задает тренды в использовании беспилотных систем.
"Важно, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов. ЦСО "Альфа" является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта", — добавил он.
Отдельно Зеленский и Хмара обсудили вызовы в сфере внутренней безопасности Украины.
- Напомним, в ночь на 25 июня Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае РФ и радиолокационному комплексу "Скала-М" в оккупированной Керчи, уточнил Генштаб ВСУ.
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