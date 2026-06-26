Нужно отбросить эмоции: Украина готова к честному и взаимовыгодному партнерству с Польшей, - Сибига

Украина является ответственным партнером и частью европейского пространства, а также готова к равноправному, честному и взаимовыгодному партнерству с Польшей.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Нужно отбросить эмоции

Так, Сибига отметил, что в нынешней ситуации с Польшей "эмоции нужно отложить в сторону". Он подчеркнул, что Украина является ответственным партнером и частью европейского пространства. По его словам, сложные страницы в истории и сложные моменты во взаимоотношениях "были у каждой страны на европейском континенте". Однако любая напряженность и негативные тенденции играют на руку Москве, "и это как раз касается случая с Польшей".

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"Мы, Украина, готовы к равноправному, честному и взаимовыгодному партнерству, потому что мы нуждаемся друг в друге как на пути к членству в Европейском Союзе, так и в сфере безопасности. Очевидно, что безопасность Украины — это и безопасность Польши. Это абсолютная парадигма. И то, что украинская делегация во главе с премьер-министром приняла участие в конференции в Гданьске, — это тоже наша готовность дальше развивать этот диалог", — сказал глава МИД и добавил, что стороны поддерживают открытые дипломатические каналы.

"Мы работаем, у нас ведутся соответствующие обсуждения, в том числе и по документам, которые должны были быть приняты, по дальнейшим шагам, дальнейшим возможным контактам", — заверил он.

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Польша — среди стран-лидеров по оказанию помощи Украине

Сибига также подчеркнул важность конференции в Гданьске, поскольку Польша с самого начала полномасштабного вторжения была среди стран-лидеров по оказанию помощи Украине. По его словам, Украина также рассчитывает на участие польской стороны в восстановлении.

"Поэтому давайте задействуем весь необходимый дипломатический инструментарий — он есть, мы знаем, как это делать, чтобы стабилизировать эти отношения, деэскалировать напряжение на тех направлениях, где оно действительно существует. Да, наши двусторонние отношения сейчас можно охарактеризовать как находящиеся в определенном кризисном состоянии, поэтому нужно двигаться вперед", — подчеркнул он.

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Глава МИД в очередной раз призвал оставить обсуждение деликатных вопросов историкам, "чтобы не было политизации, чтобы не было политических эмоций и их давления на двусторонние отношения".

Внутриполитические дискуссии

"Ну и ещё третий важный элемент — чтобы Украину не втягивали во внутриполитические дискуссии. Мы категорически против этого. Мы видим, чем закончилась антиукраинская риторика для Орбана. Это путь в никуда. Поэтому наш сигнал — работаем. У нас есть что развивать. Миллион украинцев проживают (в Польше, — ред.), если брать межчеловеческое измерение. Поэтому очень важно и в дальнейшем сохранять это сотрудничество на уровне добрососедства", — добавил Сибига.

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