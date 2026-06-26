Потрібно відкинути емоції: Україна готова до чесного і взаємовигідного партнерства з Польщею, - Сибіга

Україна є відповідальним партнером і частиною європейського простору, а також готова до рівноправного чесного і взаємовигідного партнерства з Польщею.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування із журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Потрібно відкинути емоції

Так, Сибіга зауважив, що у нинішній ситуації з Польщею "емоції потрібно відставити у бік". Він наголосив, що Україна є відповідальним партнером і частиною європейського простору. За його словами, складні сторінки в історії і складні моменти у взаємовідносинах "були в кожної країни на Європейському континенті". Однак будь-яке напруження і негативні тенденції грають на руку Москви, "і це саме про випадок з Польщею".

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"Ми, Україна, готові до рівноправного чесного взаємовигідного партнерства, тому що ми потребуємо один одного як на шляху до членства в Європейському Союзі, так і в безпековій сфері. Це очевидно, що безпека України – це теж безпека Польщі. Це абсолютна парадигма. І те, що українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром взяла участь у конференції у Гданську – це теж наша готовність далі розвивати цей діалог", - сказав глава МЗС і додав, що сторони тримають дипломатичні канали відкритими.

"Ми працюємо, в нас є відповідні обговорення, в тому числі і по документах, які мали прийматися, по подальших кроках, подальших можливих контактах", - запевнив він.

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Польща - серед країн-лідерів у допомозі Україні

Сибіга також наголосив на важливості конференції у Гданську, оскільки Польща від початку повномасштабного вторгнення була серед країн-лідерів у допомозі Україні. За його словами, Україна також розраховує на участь польської сторони у відбудові.

"Тому давайте задіємо весь необхідний дипломатичний інструментарій - він є, ми знаємо, як це робити, аби стабілізувати ці відносини, деескалювати напругу на тих напрямках, де вона справді існує. Так, у нас можна характеризувати зараз певним кризовим станом наші двосторонні відносини, тому потрібно йти вперед", - наголосив він.

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Глава МЗС вкотре закликав залишити обговорення чутливих питань історикам, "щоб не було політизації, щоб не було політичних емоцій і їх тиску на двосторонні відносини".

Внутрішньополітичні дискусії

"Ну і ще третій важливий елемент - аби Україну не втягували у внутрішньополітичні дискусії. Ми категорично проти цього. Ми бачимо, чим завершилась антиукраїнська риторика для Орбана. Це шлях в нікуди. Тому наш сигнал – працюємо. У нас є що розвивати. Мільйон українців проживають (у Польщі, - ред.), якщо брати міжлюдський вимір. Тому дуже важливо цю співпрацю і надалі зберігати на рівні добросусідства", - додав Сибіга.

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